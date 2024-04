Koldo también se queda mudo sobre sus contactos con Canarias

Koldo García no aportó este lunes ni un solo dato o información sobre su participación en el proceso de compras de mascarillas y otro material sanitario por parte del Gobierno de Canarias bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres a la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresa durante los primeros meses de la pandemia por coronavirus, ni en las otras operaciones sospechosas de irregularidades. Durante su comparecencia en la primera sesión interrogatoria de la comisión de investigación abierta en el Senado, el ex asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, también se negó a declarar, como hizo ante todos los demás portavoces de la comisión, a aquellas cuestiones específicas sobre las derivadas canarias de este caso que le planteó el senador del CC, Pedro San Ginés.

En concreto, el interés respecto al testimonio de García estribaba especialmente en que aclarara quién era su contacto en el Ejecutivo regional o en el Servicio Canario de Salud (SCS), y las personas con las que habló para recomendar la adquisición de mascarillas a la empresa citada, operación que finalmente se saldó con pedidos por valor de 12,5 millones. Pero el presunto comisionista en esa operación insistió en su derecho constitucional a no responder, tal como hizo para el resto de interrogatorios de los portavoces parlamentarios sobre el conjunto del escándalo ahora investigado por la Audiencia Nacional, y en el ámbito político también en el Senado y el Congreso, así como en el Parlamento de Canarias.

Con todo, fue durante el turno de preguntas de San Ginés cuando el compareciente hizo una de sus tres escuetas declaraciones de la mañana, eso sí, para insistir en las razones de su silencio: “Me acojo a mi derecho de no responder porque no puedo contrastar ningún tipo de información porque no tengo todavía ningún medio para contrastar lo que la UCO recogió”, afirmó el compareciente ante la duda de San Ginés sobre si podría esperar algún tipo de respuesta por parte de García, pese a lo cual el senador realizó el interrogatorio para que sus preguntas al menos constaran en acta. En concreto, el portavoz de CC pretendía conocer por boca del ex asesor de Ábalos que aclarara con quién había hablado por teléfono para facilitar la mencionada operación de compra de mascarillas, recordando en este sentido el senado nacionalista que el propio García había ofrecido versiones contradictorias en algunas entrevistas periodísticas, señalando primero que había sido con el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, pero matizando después que en realidad sus interlocutores habían sido los “colaboradores más cercanos” al presidente.

El senador le mencionó en este sentido algunos de los cargos de aquel Gobierno con responsabilidades políticas y de gestión de la pandemia y del entorno más cercano de Torres como los consejeros de Sanidad, en distintas etapas, Julio Pérez y Blas Trujillo, o directores del SCS como Antonio Olivera o Conrado Domínguez, así como la posibilidad de que fuera algún otro miembro del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria (CGES). Sobre este asunto, y pese al silencio de este lunes de uno de los principales encausados en el caso, el ministro canario ha señalado en distintas ocasiones que él no habló ni con Koldo García ni con el entonces ministro Ábalos, y que la llamada para hacer la oferta fue de la propia empresa a los responsables del SCS.

Deriva canaria

Más allá de esta duda aún por despejar en su totalidad, las preguntas sobre la que García se negó a hablar en relación con la deriva canaria del llamado ‘caso Koldo’ se referían al origen de la “orden, recomendación o instrucción de que debía ser esta empresa con la que trabajase la comunidad autónoma”, o si esta fue una iniciativa propia del entonces influyente asesor del Ministerio de Transportes sin recibir ninguna directriz al respecto. También se interesaba San Ginés en sus preguntas por el famoso viaje que Koldo hizo a Tenerife junto a Ábalos durante la pandemia “supuestamente para pasar unos días de vacaciones”, si en ese viaje se había desplazado a Gran Canaria para mantener una reunión de trabajo con algún miembro del Gobierno regional, y si, en su caso, la finalidad de ese encuentro era “desbloquear el pago de algunas de las facturas emitidas” por la mencionada empresa. También se interesaba el senador nacionalista ante García por la coincidencia entre su pernoctación en un hotel de la capital grancanaria, el 9 de febrero de 2021, junto a Ábalos y al constructor valenciano José Ruz, propietario de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcciones (también investigada en el caso), con la publicación al día siguiente del pliego de condiciones para la licitación y posterior adjudicación a esta empresa, por parte del Gobierno de Canarias, de una contrata por importe de 6,5 millones de euros, de una obra para la Agenda Tributaria de Canarias. El senador pretendía conocer si García “intercedió de manera directa o indirecta y ante quien lo hizo para que resultase adjudicataria esta empresa”.

San Ginés lamentó luego la “improductiva” primera sesión de la comisión en relación con las cuestiones del ‘caso Koldo’ que afectan a Canarias y “muy especialmente con las personas que el compareciente afirmó haber contactado”, y confió en que algunas de estas cuestiones “tendrán que trasladarse a otros comparecientes” de tipo político que no puedan negarse a responder. En concreto se refirió a la comparecencia de Olivera tanto a efectos de si fue él quien contactó con García, como en relación con la facturación de la empresa Eurofins Megalag que facturó más de tres millones de euros a Canarias por la realización de test de antígenos en los aeropuertos de las islas, y sobre la que consta en la investigación un mensaje de un responsable de dicha empresa a Olivera en el que señala que llama “de parte de Koldo García”.

En todo este interrogatorio de San Ginés a Koldo García, por tiempo aproximado de seis minutos, que el compareciente no respondió, estuvo acompañado por parte de este de un gesto adusto pero aparentemente atento, sin asentir o negar gestualmente en ningún momento, pero sí a veces arqueando las cejas en supuesto gesto de extrañeza. Pero el investigado por supuestamente cobrar comisiones ilegales en estas ‘compras covid’

Suscríbete para seguir leyendo