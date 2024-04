El mensaje directo del presidente de Canarias a la patronal turística: "Los empresarios tienen que cambiar, tienen que ser responsables"

La manifestación programada en Canarias para el 20 de abril por el modelo económico del archipiélago se acerca y los distintos sectores de la sociedad canaria se pronuncian al respecto. Es el caso del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha instado a la responsabilidad de los empresarios turísticos porque "saben perfectamente que tienen que cambiar".

El máximo mandatario del organismo autónomo de las islas habló en los micrófonos de Radio ClubTenerifesobre el momento que se vive en Canarias hacia el modelo turístico y la manifestación que está convocada para el 20 de abril: "Creo que por primera vez estamos todos de acuerdos de que no podemos seguir así. Todas las fuerzas políticas y también la sociedad, que es importante que salga y exprese su malestar porque es un toque de atención a todos".

Fernando Clavijo se refirió a la patronal turística con el objetivo de dejarle las cosas claras: "Los empresarios saben perfectamente que tienen que cambiar. No les gustó en enero en Fitur cuando les dije que tenían que subir los sueldos a los trabajadores y recibí duras críticas. El turismo tiene que ser consciente de que es nuestra principal fuente de riqueza y siendo eso así, y ganando ellos mucho dinero, tienen que ser responsables de que esa riqueza se democratice y tire del resto de sectores".

Unos recursos que son de todos

El político de Coalición Canariasabe de la importancia que tiene el turismo en nuestras islas, al igual que también entiende que generan su negocio "explotando algo que es de todos. Nuestro sol, nuestro paisaje y nuestras maravillosas islas".

Por ello pide a la patronal "corresponsabilidad", algo que asegura que "no les gusta que se les diga". A pesar de ello, Fernando Clavijo tiene claro que no está en el poder "para decirles lo que quieren oír. Por primera vez todos estamos de acuerdo de que así no podemos seguir".

Habilitar los cauces

El político canario tiene marcada la hoja de ruta a seguir: convocar por primera vez la Conferencia de Presidentes. Como anunció en el último debate del Estado de la nacionalidad, Clavijo sabe que los cambios "tenemos que hacerlos juntos".

Esto se debe a que "los planes generales lo hacen los ayuntamientos, los planes territoriales lo hacen los Cabildos, y esto lo tenemos que hacer con todos los sectores y participar. Si hay un movimiento que va en esa línea, estoy encantadísimo".