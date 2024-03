Las aguas isleñas, en la frontera de las mayores maniobras militares en África

Las aguas cercanas a Canarias se convertirán esta primavera en un macro campo de entrenamiento militar. Marruecos comienza el viernes unas maniobras militares sin precedentes en la costa de sur del país y del Sáhara Occidental, que prevé extender hasta finales de junio. Para llevar a cabo estos ejercicios, a apenas 125 kilómetros de las costas isleñas, Rabat envió un comunicado a los pescadores de Agadir, Dajla, Sidi Ifni y El Aaiún, para que alejen su actividad de las zonas de exclusión. A estos entrenamientos se sumará el African Lion, las mayores maniobras militares que acoge el continente vecino y que reunirá a unos 8.000 soldados de casi una veintena de países, entre ellos Estados Unidos y Marruecos –que actúa como anfitrión–, así como contingentes de la OTAN. Se llevarán a cabo entre el 20 y el 31 de mayo, por lo que se solaparán con los entrenamientos militares de la armada marroquí.

Estos ejercicios celebran en esta edición su vigésimo aniversario en y abarcan desde formaciones operativas específicas hasta ejercicios de planificación dirigidos a altos mandos militares, pasando por maniobras armadas conjuntas. También se programan ejercicios de descontaminación para abordar posibles riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos.

En la reunión de coordinación que mantuvieron EEUU y Marruecos en febrero se determinó que este año las operaciones militares se desplegarán en Agadir, Tan Tan, Tata, Kenitra, Ben Guerir y Tifnit. Todos los enclaves se encuentran en territorio marroquí, para evitar las discusiones abiertas en ediciones anteriores, en las que Rabat proponía desarrollar acciones en territorios del Sáhara Occidental. Un extremo que fue descartado ante las presiones de Estados Unidos, para evitar enturbiar el conflicto con la antigua colonia española, pues el Frente Polisario tildó la propuesta marroquí de «provocación».

Las operaciones militares incluyen el uso de cohetes de artillería por parte de la marina americana

En estos ejercicios militares multinacionales a las puertas de Canarias, los ejércitos mostrarán sus capacidades en los ámbitos terrestre, aéreo, marítimo y ciberespacial, incluyendo el empleo de cohetes de artillería de alta movilidad por parte de una batería de la Reserva del Cuerpo de Marines estadounidenses.

Marruecos, como estado soberano, puede organizar las maniobra que estime oportunas dentro de su territorio y de sus aguas, sin estar obligado a avisar a los países vecinos. Sin embargo, sí es conveniente informar sobre el tipo de entrenamiento que llevará a cabo para conservar las buenas relaciones de vecindad. No obstante, las vías de comunicación entre Madrid y Rabat no están a su mejor nivel. Ante la falta de datos, el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, lamenta que «el gobierno de España no se haya dirigido al Gobierno de Canarias para trasladar ningún tipo de información oficial» sobre las actividades militares que se desarrollarán a pocos kilómetros de las Islas. Los nacionalistas recuerdan a Pedro Sánchez que Canarias debe contar con representación propia en las negociaciones que el Estado mantenga con Marruecos en las materias que afectan a la comunidad autónoma.

CC lamenta la falta de comunicación por parte de Madrid ante los entrenamientos navales marroquíes

Desde el Cabildo de Fuerteventura han alertado de que los ejercicios navales que arrancan mañana se van a llevar a cabo en «un santuario de fauna» y una de las áreas más ricas en especies únicas. La presidenta del Cabildo insular, Lola García, destaca el valor medioambiental de la zona y avisa del daño que estas podrían ocasionar, como ya sucedió en septiembre de 2002 cuando unas maniobras militares navales provocaron que 14 cetáceos vararan en el sur de Fuerteventura.

