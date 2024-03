El PP arrincona a Torres y le invita a delatar a quien le llevó a contratar con la trama de Koldo

Nueva sesión de bronca política en el Senado y de nuevo por la investigación sobre presunta corrupción en la compra de mascarillas por varias administraciones públicas, entre ellas el Gobierno de Canarias, en plena pandemia sanitaria en 2020 a la trama del ‘caso Koldo’. Las informaciones sobre las conexiones de los cabecillas de la trama con la anterior administración autonómica, en concreto con el Servicio Canario de Salud (SCS), se van acumulando día a día, y están poniendo contra las cuerdas al entonces jefe del Ejecutivo regional y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a quien ya le piden que asuma responsabilidades políticas y dimita desde diferentes formaciones políticas.

Torres sigue estando en el punto de mira del PP nacional y parece que su caída como ministro es uno de los objetivos políticos del partido liderado por Núñez Feijóo. Este martes la demandaron distintos portavoces populares de forma más o menos explícita, en especial el senador por Gran Canaria Sergio Ramos, quien daba por hecho que el entonces presidente de Canarias fue el “colaborador necesario” de la trama, y asegurando que “no puede seguir ni un minuto más en el Consejo de Ministros”.

Durante la sesión de control del Senado, Ramos y Torres protagonizaron un duro encontronazo dialéctico en el que el senador del PP le preguntó directamente al dirigente socialista quién le había llamado desde Madrid para la compra de mascarillas y otro material sanitario hasta el punto de hacer de Canarias “la comunidad autónoma que más contrató con la trama corrupta Koldo/PSOE”. “Todos los canarios sabemos que usted obedeció, pero la pregunta es si le llamó Koldo, si fue (José Luis) Ábalos (ministro de Fomento en esos momentos), o fue Sánchez”, en referencia al presidente del Gobierno central. “Hoy los canarios quieren escuchar de usted qué hizo con los 12 millones de euros que usted contrató a la trama corrupta porque todo apunta a que usted y Sánchez sabían todo”.

Preguntas y acusaciones

A partir de esta premisa, el senador de Gran Canaria realizó una serie de preguntas y lanzó varias acusaciones al ahora ministro en relación a las muchas informaciones que han ido apareciendo a lo largo de los últimos días sobre las vinculaciones del Gobierno de Canarias con la trama del ‘caso Koldo’, tanto en relación a la compra de mascarillas, como a otra serie de operaciones entre la comunidad autónomas y las empresas vinculadas a los investigados por este caso.

“Usted votó en contra de la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias por el ‘caso mascarillas’, tumbó el informe de la Audiencia de Cuentas que informada desfavorablemente a todo lo que estaba haciendo, modificó contratos de la trama corrupta a posteriori para poderlo pagar con fondos europeos, y aparece en pantallazos de la trama y creo un comité de expertos sin cobertura legal para contratar a la trama (…)”, recordó Ramos entre otra serie de actuaciones y presuntas irregularidades, según el PP, del gobierno que presidió Torres.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la sesión de control al Gobierno celebrada por el pleno del Senado este martes. / EFE/ Mariscal

Defensa sin aclaraciones

El ministro defendió de nuevo su gestión pero no aclaró algunas de esas actuaciones sobre las que el sumario del ‘caso Koldo’ siembra dudas. Aunque el ministro ha dicho ya en más de una ocasión que él no habló ni con Ábalos ni con su ex asesor en el Ministerio para llevar a cabo las contrataciones con la empresa que suministró las mascarillas, Soluciones de Gestión SL, en su respuesta a Ramos no lo menciono y se limitó a señalar que “las únicas instrucciones que recibe una administración es la de cumplir la ley y las que marcan los servicios técnicos y jurídicos de esa administración”.

Insistió en lo dicho otras veces sobre que “buscábamos propuestas de todos lados y nos llegaban de todos lados, también de compañeros en activo de su partido (PP) en Canarias, y lo que hacíamos era vehicular eso a través de SCS, que lo remitían a los servicios técnicos y que una vez comprobada la propuesta, se proponía su encargo”. Torres acusó a Ramos de estar obsesionado con el PSOE y dijo que “hace falta tener la cara políticamente muy dura para pedir la comisión a presidentes de comunidades autónomas (en referencia a Canarias y Baleares) que no estamos investigados, que no hay nadie ni investigados ni detenidos de nuestros gobiernos”, contraponiendo esta situación con un caso en Galicia en el que cargos del Gobierno de Feijóo que estaban imputados siendo este presidente de la Xunta no produjo ninguna dimisión. “Eso si que es vergonzoso”, recalcó Torres.

Preguntas fake

El ministro acusó al senador del PP de ”hacer preguntas falsas”, dijo que el informe de la Audiencia de Cuentas no había encontrado ninguna irregularidad, negó que se modificaran contratos para pagar los pedidos con fondos de la UE, y que “con esos contratos lo que hicimos fue pagarlos cuando llegaron, fueron comprobados y pagamos un 66% menos (por mascarilla)” que en otras comunidades autónomas. Mencionó en este sentido el caso de la Comunidad de Madrid, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, del PP, “las pago a seis euros, y nosotros a dos (en realidad fueron a 2,50)”.

Torres hizo una defensa a ultranza de su gestión de la pandemia en Canarias, “con unidad social y política” y siendo la comunidad “con menor índice de mortalidad”, resaltando algunas de las medidas que adoptó el Ejecutivo regional de entonces. “Esa es la realidad y los datos de Canarias, lo suyo relato, demagogia y bronca”, concluyó Torres.

El ministro de Política Territorial Angel Víctor Torres (i) y el titular de transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, en la sesión de control al Gobierno celebrada por el pleno del Senado este martes. / EFE/ Mariscal

Preparativos para el ataque de Antona este miércoles

La ofensiva del PP contra Torres se intensifica este miércoles en el Congreso a través de una interpelación del diputado canario del PP Asier Antona en la que se interesa sobre “las medidas que va a adoptar para que su Ministerio no se vea afectado por su responsabilidad en la gestión y control de la compra de material sanitario durante la pandemia derivada de la COVID-19 que está siendo investigada por la Fiscalía Europea”.

Es una interpelación en la que de forma indirecta le enseña la puerta de la dimisión de su cargo de ministro. Además, la posición del ministro canario también fue puesta en entredicho por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Tiene seis ministros investigados. ¿Qué hizo con las seis cartas que recibió denuncian la corrupción de mascarillas?¿Estaba al tanto de los contratos que firmó la trama con Torres, por eso lo trajo a Madrid?”, interpeló la portavoz popular.

Las llamadas a la dimisión de Torres llegan desde territorios políticos muy distintos al del PP, como es el caso de Proyecto Drago, la formación politica liderada por el ez diputado tinerfeño de Podemos Alberto Rodríguez, por responsabilidad política como máximo representante del Gobierno del archipiélago en el momento de producirse las distintas tramas relacionadas con material sanitario durante la pandemia. “ante la intensificación del escándalo relacionado con el suministro y la gestión de mascarillas en el archipiélago durante la pandemia del covid-19, Ángel Víctor Torres debería dimitir de su cargo como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática”.“Su continuidad en el puesto puede manchar la imagen de Canarias”.