Educación y Justicia, donde más interinos se pueden quedar sin plaza

La nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el personal interino que trabaja para las administraciones públicas da cobertura jurídica a los empleados que no superen los procesos de estabilización para que puedan pasar a fijos a través de recursos judiciales. En el caso de Canarias los más afectados por esta situación son los trabajadores de Educación y Justicia, ya que en estos ámbitos de la Comunidad Autónoma hay un riesgo bastante elevado de que una parte de sus empleados se quede fuera de la estabilización debido a unos criterios de selección cuestionados por los sindicatos, ya que suponen condiciones desiguales en el acceso a la fijeza en comparación con Sanidad y la Administración General.

En Educación hay cerca de 4.000 plazas previstas en estabilización para las que se han presentado cerca de 35.000 solicitudes, con un porcentaje bastante elevado de peticiones de docentes peninsulares. Entre los criterios figura una antigüedad que se limita a 10 años, por lo que muchos docentes con una experiencia superior y con más edad se pueden quedar fuera frente a docentes más jóvenes o con menos experiencia laboral, ya que también se ha incluido como mérito que se hayan presentado a una oposición aunque se hayan quedado sin plaza. También la polémica se cierne sobre el personal de los conservatorios de música y las escuelas de Arte, que no van a participar en las mismas condiciones porque hace muchos años que no hay oposiciones en estas áreas. El portavoz de Enseñanza de CCOO, José Ramón Barroso, advierte que las condiciones de estabilización para los docentes son «injustas» y a día de hoy «no resuelve el problema» de la elevada interinidad que hay en el ámbito educativo y se desconoce de dónde proceden tantas inscripciones y cuándo van a salir si queda menos de un año para que finalice el proceso.

Todos indefinidos

Sindicatos y afectados por los procesos selectivos advierten que «hay que darle una vuelta» a la ley 20/2021 con modificaciones o ampliaciones de plazo para que todos los interinos canarios de larga duración se queden en sus puestos y no estén sometidos a una nueva inestabilidad laboral. Con la sentencia de la Justicia europea los interinos que no consoliden su puesto de trabajo tienen una salvaguarda jurídica para ser fijos, pero sus efectos no son inmediatos sino que deben esperar a que los tribunales españoles dicten sentencia basándose en la jurisprudencia europea y que el Tribunal Supremo unifique la doctrina, como ya ha ocurrido con anteriores fallos del TJUE. Se espera una cascada de recursos judiciales en los próximos meses y años de los que se queden fuera de los procesos de estabilización.

Tras conocerse la sentencia europea, el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, indicó ayer que los empleados públicos interinos pasarán a ser automáticamente indefinidos en virtud de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Preguntado sobre este asunto, Clavijo ha dicho que la Comunidad canaria esperará a conocer la interpretación que hace de esa resolución el Ministerio de Transformación y de la Función Pública, que dirige José Luis Escrivá y del que depende ahora la Secretaría de Estado de Función Pública, anteriormente adscrita al de Hacienda, para saber cómo enfocarla.

«A priori, y analizada muy por encima la sentencia, nosotros interpretamos que sin una prueba de consolidación las personas que tienen esa situación de interinidad automáticamente pasan a ser indefinidos», subrayó.

Sin justificación

El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, también se pronunció ayer sobre esta sentencia. Considera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho una interpretación «muy extensiva» en su sentencia sobre los empleados públicos interinos en España, algo que a su juicio no está justificado. Escrivá subraya que la sentencia «se refiere a unos casos concretos y a un ámbito concreto», y por ello ha apuntado que hay que «ver cómo los tribunales españoles van interpretando lo que les sugiere el TJUE».

En este sentido, Escrivá ha apostado por trabajar en la planificación de los recursos humanos y ha recordado que el año que viene dejará de funcionar la tasa de reposición, «una de las mayores perversiones» porque lo que hace es «perpetuar la estructura persistente sin plantearte las nuevas necesidades» de las administraciones.