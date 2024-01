Suspenso a educación, transición verde, servicios sociales y vivienda

Desde 2021 han llegado 1.584 millones de euros a Canarias para el período 2021-2024 procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento temporal más potente de los fondos europeos Next Generation, cuyas inversiones deben estar justificadas en 2026 como máximo ante Bruselas. De momento, solo se ha gestionado un 30% de esos recursos y, lo más preocupante, áreas de relevancia como Transición Ecológica, Derechos Sociales, Educación, Vivienda o Agricultura tienen un nivel de ejecución extremadamente baja, según los datos aportados por la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, a diciembre de 2023.

Esta situación ha encendido las alarmas del Ejecutivo (CC-PP), que accedió al Gobierno hace ocho meses tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023, porque se corre el riesgo de perder los fondos si no se ejecutan en estos tres años. Otro daño colateral, y no de menor envergadura, es que si la ejecución fuera a un ritmo alto se podrían captar más recursos, algo que ya se ha desechado desde el Gobierno canario. Así que el tiempo vuela, falta personal y los procedimientos son muy farragosos tanto para los fondos que gestiona el Gobierno canario como para los que transfiere a los ayuntamientos y cabildos. La estimación de gasto actualizada es de aproximadamente 550 millones, y quedan por invertir en torno a 1.034 millones. En la Ley de Presupuestos canarios de 2024 está previsto un gasto de 460 millones de euros de los fondos MRR. Esto significa que en 2025 y 2026 la previsión de gasto será de 300 millones al año. En 2021, el primer año de estos fondos, se ejecutaron 43,8 millones; en 2022, 183,2 millones, y en 2023, 254 millones aproximadamente. Estas últimas son cifras estimativas al no estar cerrada aún la contabilidad del año pasado –Hacienda está en ese proceso–, por lo que los datos pueden variar al alza, pero ofrecen una radiografía de los problemas que está teniendo Canarias en la gestión de estos recursos, que llegaron como agua fresca a las Islas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y promover, de paso, la diversificación de la economía canaria. Es decir, la lluvia de millones de la UE por el covid animó a Canarias a imaginar que las Islas podían no solo depender del turismo como fuente principal de ingresos, sino revolucionar, con las ayudas europeas, áreas estratégicas como las energías renovables, la eólica offshore marina, la economía azul, además de la economía circular, la movilidad sostenible o la digitalización turística.

Las energías renovables, sobre todo en eólica marina ‘off shore’ y en descarbonizar el transporte terrestre, requieren un gran empujón

Tres años después, la gestión de estos fondos es preocupante, tan alarmante que la consejera de Hacienda, Matilde Asián, del PP, está elaborando un plan de impulso para agilizar que los recursos MRR lleguen, de verdad, a la economía canaria y a sus empresas y, sobre todo, se cumplan los plazos de la UE para que no se pierdan. Sería censurable que, con la alta inflación y los problemas de paro y de pobreza de las Islas, se desperdiciaran estos importantes recursos, concedidos a fondo perdido por la UE, por problemas de gestión, advierten las patronales canarias.

Pese a contratar personal y a cambiar normas para agilizarlos, lo cierto es que la gestión de los fondos europeos MRR está algo atascada y no han tenido capilaridad en el tejido empresarial canario. Así lo han denunciado en múltiples ocasiones los representantes empresariales de las Islas –CEOE Tenerife y CCE Las Palmas–, junto a las quejas de los cabildos y ayuntamientos sobre las dificultades que existen para justificar los gastos de estos fondos diseñados de forma férrea por el Estado, a instancias de Bruselas, en las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas.

La Consejería de Hacienda ya ha comenzado a elaborar un plan con medidas urgentes de «simplificación» y «coordinación». Entre los fallos encontrados en el proceso de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Asián expone que existen «duplicidades» y también una falta de coordinación entre las unidades administrativas creadas para gestionar estos fondos y las propias de las consejerías. Además, incide en que se ha de prestar atención a la formación del personal que integra estas unidades, que en algunos casos tienen titulación universitaria pero no están versados en materia económica y financiera.

En el ecuador del gasto, el Gobierno analiza área por área las deficiencias en la ejecución de los recursos para intentar corregir los problemas ante Bruselas

La consejera de Hacienda reflexiona que una de las causas que explica esta baja ejecución de los fondos es su fórmula novedosa, a la que «no están acostumbrados» los órganos administrativos: los proyectos los define el Gobierno estatal, con las indicaciones de la UE, y se asignan a las comunidades vía conferencia sectorial. Muchas de estas convocatorias no se adaptan a las singularidades de Canarias y su certificación genera problemas, porque se deben cumplir unos indicadores que pide Bruselas, como por ejemplo los kilómetros construidos de carreteras o la eficiencia energética en edificios donde se establece la sustitución de calderas (en Canarias no se usan) por otros sistemas más eficientes, criterios que conllevan complicaciones a efectos contables para todas las corporaciones canarias. De hecho, algunos alcaldes, como el de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se han quejado porque las transferencias se encuentran condicionadas al cumplimiento de unos hitos y objetivos muy exigentes, que complican significativamente la gestión de los fondos y obligan a acortar los plazos de tramitación a los que están habituados los ayuntamientos. En resumen, un procedimiento engorroso que echa para atrás, incluso, a las empresas ante las condiciones de las licitaciones.

Asián cree que Canarias «perdió el tiempo» en una primera fase «anunciando proyectos cuando no tenía esa capacidad» para gestionarlos y que tampoco se dotó de una «gobernanza adecuada». Por ello, Hacienda está pidiendo informes de situación de cada área del Gobierno para ver qué es lo que falla e intentar corregir la gestión para que sea más productiva.

De entrada percibe que Transición Ecológica, dirigida en la legislatura pasada por el socialista José Antonio Balvuena (ahora senador del PSOE) requiere una «vuelca de tuerca». ¿Pero cómo está la ejecución en la actualidad de los fondos MRR?

El Servicio Canario de Salud y el de Empleo, los más cumplidores en las inversiones de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Transición ecológica.

En la legislatura pasada este área recibió la mayor cuantía de fondos, pero programas como el MOVE, para la compra de vehículos sostenibles, no han tenido el éxito deseado. En estos momentos, Hacienda tiene reconocidas obligaciones (proyectos contabilizados) por valor de solo 20 millones de euros, un 6,62% de su presupuesto total, y no han ejecutado 285,5 millones, esto es, nada menos que el 93% de los fondos asignados. En consecuencia, es una de las áreas donde se ha de dar un gran impulso, según Asián. Queda mucho por desarrollar de energías renovables, como en eólica marina, o en descarbonización del transporte terrestre. A Valbuena le releva en e l cargo el palmero, del Partido Popular, Mariano Hernández Zapata, como consejero de Transición Ecológica y Energía.

Derechos Sociales.

En un área tan sensible, llama la atención que la ejecución del gasto sea de 134.570 euros, al menos en obligaciones reconocidas. La consejería que dirigió en la legislatura pasada Noemí Santana –actual diputada nacional de Podemos que dejó a Sumar (Yolanda Díaz) y se pasó al Grupo Mixto– no ha ejecutado 27,9 millones, según los datos de Hacienda, con lo cual el 99,5% de los fondos que ha recibido están sin gastar. Estos recursos iban dirigidos a atender el Plan Canarias te Cuida en el mandato anterior, basado en programas «innovadores» para que los dependientes o menores tuvieran un mejor cuidado tanto por familiares como por instituciones, entre otras acciones. Ahora le toca el turno para revitalizar los fondos MRR a Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario, nombrada por CC

Obras públicas y vivienda.

En Obras Públicas, Transporte y Vivienda quedan 14,3 millones sin ejecutar, esto es el 99% de su presupuesto, al margen de lo consignado al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), que depende de este área. Su gestión es un poco mayor, pero aún baja. Ha invertido con cargo a los MRR 6,5 millones, pero le quedan pendientes 16,4 millones, es decir, tiene un 71,5% de su presupuesto sin ejecutar aún. La previsión del anterior consejero, Sebastián Franquis (PSOE), era destinar parte de los fondos a rehabilitación de barrios, edificios y la mejora de eficiencia energética de viviendas. Y en transportes, se preveía desarrollar un plan de choque de movilidad sostenible y proyectos para el impulso de la digitalización, sostenibilidad y de innovación en la cadena logística. La consejería la dirige ahora Pablo Rodríguez (CC).

Quedan por invertir 1.034 millones hasta 2026, año en que se han de justificar los gastos ante Europa o si no se pierden los recursos

Agricultura.

En Agricultura, Ganadería y Pesca, la gestión de los fondos europeos es también preocupante. La anterior consejera socialista, Alicia Vanoostende, actual diputada en el Parlamento canario, recibió duras críticas en la legislatura pasada de los agricultores y ganaderos, en un área convulsa por la gestión del volcán de La Palma, y con casos de presunta corrupción por medio. Según los datos de Hacienda, a fecha de diciembre de 2023, solo se han ejecutado 32.594 euros, y quedan sin gestionar 3,4 millones de fondos MRR, el 99%, trabajo que hereda Narvay Quintero, de AHI (Agrupación Herreña Independiente). Este área no recibe muchos recursos de estos fondos, pues tiene otros programas como el Posei (el Programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias).

Educación.

La gestión de los fondos MRR tampoco despunta en el área de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Lleva ejecutados 39,5 millones, un 28,22% del total, y le quedan por gestionar 100 millones, un 71,7%, un reto que debe abordar el consejero Poli Suárez (PP) que sustituyó a Manuela Armas (PSOE).

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida en la anterior legislatura por el socialista Julio Pérez y ahora por Nieves Lady Barreto (CC), tiene pendientes de ejecución 18,5 millones, el 96% de los fondos MRR.

Economía y empleo.

Antes dirigida por Elena Máñez, actual diputada del PSOE en el Parlamento regional, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo no ha ejecutado el 84% de los fondos, y le quedan por gastar 13,5 millones, pese a ser un área destinada a dinamizar la diversificación económica, con proyectos en economía circular o azul. No obstante, en cuanto al Servicio Canario de Empleo (SCE), que conducía Dunnia Rodríguez en la anterior legislatura, la gestión mejora, y mucho. Se han ejecutado 23,2 millones, el 83,3% del total, y restan por gastar 4,6 millones, un 16,6%. En esta legislatura, estas áreas se las reparten entre el vicepresidente del Gobierno Manuel Domínguez, también consejero de Economía, y Jessica de León, en Turismo y Empleo, ambos del PP.

Turismo.

Precisamente Turismo es una de las áreas donde más se están aprovechando los fondos de la UE. Se han gastado ya, –en el ecuador de la justificación de los recursos ante Bruselas– 124,7 millones, casi el 60% del total, y le quedan 84 millones por invertir. Jéssica de León sustituye a Yaiza Castilla (AHI), que llevaba iniciativas como la plataforma de destino turístico inteligente o el desarrollo del Gemelo Digital del Destino (una herramienta tecnológica que permite construir una réplica de todos los aspectos turísticos con el fin de optimizar el destino).

Sanidad.

Pese a las listas de espera o la situación de urgencias, el Servicio Canario de Salud (SCS) es, junto al SCE, el que mejor ejecución tiene de los fondos MRR, con lo cual ambos pueden, incluso, pedir una ampliación al Estado. El SCS ha ejecutado 35,8 millones y le quedan 7,1, millones, con lo que un 83,4% está ya gastado.