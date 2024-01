CC salva con su voto los primeros decretos vitales de la legislatura

Contra todo pronóstico, el Gobierno central logró este miércoles, con el apoyo determinante de CC, la convalidación por el Congreso de dos de los tres primeros decretos de la legislatura, entre ellos el de medidas anticrisis que incluye dos aspectos de interés para Canarias como la prórroga de la gratuidad de las guaguas y del tranvía para todo 2024, y la de la bonificación del 60 % en el IRPF para los contribuyentes de La Palma como ayuda a la recuperación de la isla tras la crisis volcánica de 2021. En una sesión parlamentaria sujeta a las negociaciones contrarreloj entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los soberanistas de Junts per Cataluña (JxC), finalmente la cámara dio el visto bueno también al decreto ómnibus sobre aspectos en materia de justicia que implicaba el acceso a 10.000 millones de fondos europeos, así como a la senda de déficit y al techo de gasto para 2024. El único decreto que no logró la convalidación fue el refrente a la reforma del subsidio de desempleo por el rechazo al mismo de los cinco escaños de Podemos.

En todas las votaciones de los decretos y medidas aprobadas el apoyo de la diputada de CC, Cristina Valido, ha sido decisivo en un primer momento. Su respaldo a las propuestas del Ejecutivo ha decantado la balanza a favor del ‘sí’ con un solo voto de diferencia tras la abstención final de JxC. Aunque inicialmente JxC había anunciado su rechazo a los tres decretos del Ejecutivo, un acuerdo de última hora les llevó a retirar ese veto y no participar en la votación telemática, lo que convertía en decisivo el apoyo de Valido. En todo caso, la convalidación del decreto de medidas anticrisis y la aprobación de la senda de déficit y el techo de gasto estuvieron sujetas a una votación de desempate, ya que el voto de un diputado de Sumar no se había contabilizado. En la votación definitiva, por llamamiento a petición del PP, JxC sí participó absteniéndose y el decreto resultó convalidado por un solo voto de diferencia, 172 del Gobierno y sus aliados, frente a 171 de PP, Vox y UPN.

Otro tanto ocurrió en primer término en los casos de las propuestas del Ejecutivo para la aprobación del plan de estabilidad presupuestaria y financiera para los dos próximos años y el techo de gasto computable para los presupuestos generales del Estado de 2024. En ambos casos el empate en la votación propiciado por el error en el voto de un diputado de Sumar obligó a una segunda votación, también por el método de llamamiento de cada uno de los diputados y diputadas, aunque en ambos casos el partido catalán acabó apoyando al Ejecutivo. El decisivo voto de Valido confirma de esta forma el escenario barajado tanto por el PSOE como por CC cuando firmaron su acuerdo de legislatura de que, en la actual aritmética parlamentaria, el apoyo nacionalista canario resultaría determinante en muchos momentos. La teoría se ha confirmado a las primeras de cambio en una votación clave para el Ejecutivo de Sánchez, pues de haberse concretado la derrota parlamentaria que se avecinaba en los días previos a la sesión de este miércoles se habría abierto un futuro muy incierto para la legislatura ya en sus inicios.

“Este pleno ha demostrado la importancia de nuestro voto; sin él todas las medidas de alivio a la ciudadanía habrían desaparecido. Espero que el PSOE haya entendido que no se pueden permitir no cumplir lo firmado y que el presidente de Canarias reciba pronto el visto bueno de Hacienda en la flexibilidad del gasto que he exigido al Gobierno central”, afirmó la diputada de CC tras la sesión maratoniana del Congreso, celebrado en el Senado por encontrarse en obras el hemiciclo de la Cámara baja. “Ya ha visto Sánchez que nosotros cumplimos y lo haremos solo si cumple él con Canarias. Porque hemos puesto siempre a Canarias en el centro del tablero político. Con un Gobierno nacionalista en Canarias y con CC siendo decisiva en Madrid para conseguir que Canarias sea relevante y reciba el trato justo que se merece”, resaltó Valido, quien insistió también en que “esta es la forma canaria de hacer política, política responsable, política efectiva, con sentido común, poniendo los intereses de los canarios por delante”. “Con solo una diputada de 350 escaños en esta Cámara, Canarias tiene que aprovechar sus oportunidades. Ese es nuestro objetivo”, remachó la parlamentaria nacionalista, que destacó además el “compromiso hecho realidad” que supone la convalidación por el pleno del Congreso del decreto con medidas anticrisis para “cumplir una parte de la agenda canaria” con acciones específicas en el Archipiélago como las antes mencionadas.

Regla de gasto

Valido, sin embargo, no había intervenido en el debate sobre la convalidación de ninguno de los tres decretos y centró su reclamación al Ejecutivo en otro de los puntos del orden del día del pleno, el referido a la aprobación del techo de gasto, primer paso para la presentación en las próximas semanas del proyecto de presupuestos estatales para 2024. La diputada tinerfeña dejó claro, en todo caso, que apoyaría todos los proyectos presentados por el Gobierno insistiendo en que “nosotros cumplimos si se cumple con nosotros” y que “no vamos a estar regateando ni peleando hasta el último minuto cositas a ver si arañamos algo”. Es una actitud de los nacionalistas canarios de dar un margen de confianza al Ejecutivo en tanto se prepara el terreno para la negociación de la ficha canaria en los presupuestos estatales que se remitirán al Congreso en las próximas semanas y para la que el líder del CC y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya está pendiente de recibir la primera llamada de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sí aprovechó Valido su intervención para recordarle a la propia Montero que el Ejecutivo regional se encuentra a la espera de una respuesta para flexibilizar la regla de gasto para Canarias de forma que la comunidad autónoma pueda destinar a gasto corriente los fondos extra de financiación que recibirá este, y que no tenga que destinarlo a pagar deuda. “No es una excepción exagerada ni injusta porque acudimos en cada pleno a excepciones muchísimo más caras de la que estamos planteando”, aseguró la diputada. “Canarias cumplió a rajatabla en época de recortes y ajustes tanto en la regla de gasto como en el techo, que nuestra ciudadanía sufrió en exceso la detención de obras, la caída de convenios y unos años que fueron tremendamente duros”, resaltó antes de apelar al “principio de realidad” para recordar que “Canarias tiene la deuda más baja por habitante, que está muy por debajo de la media autonómica y necesitamos volver a invertir y mejorar la situación que nos permita salir de las listas de espera y de los datos tan tremendos de pobreza que tenemos encauzar”.