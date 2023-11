La oposición afirma que los Presupuestos de Clavijo son «irreales» e «incoherentes»

Los tres grupos parlamentarios de la oposición se han mostrado críticos con los Presupuestos de Canarias para 2024 que el martes presentó oficialmente la consejera de Hacienda, Matilde Asián, en el Parlamento, dando inicio así a una tramitación que concluirá con su aprobación definitiva a finales del mes de diciembre.

No obstante, Vox se mostró más benevolente que los dos grupos de izquierda respecto a las Cuentas canarias, pues si bien ha mostrado sus reticencias a partidas que considera «superfluas», no van a presentar una enmienda a la totalidad, con petición de devolución, a los Presupuestos. NC sí admite sin ambages la enmienda a la totalidad y los socialistas, a pesar de que oficialmente dicen que hay que esperar a las explicaciones parlamentarias de los consejeros en sus comparecencias del jueves, viernes y lunes, 6 de noviembre, fuentes cercanas a la dirección regional consideran más que probable que los socialistas no se limiten a enmendar parcialmente las Cuentas.

Para socialistas y nacionalistas de izquierda, estos primeros presupuestos del gabinete que preside Fernando Clavijo «no responden a la realidad de Canarias», como dijo el líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, o «son incoherentes, un despropósito, absolutamente imprudentes y consuman el engaño electoral» de rebajar el IGIC, según el portavoz parlamentario de NC, Luis Campos.

Tanto Torres como Campos señalan directamente al no descenso del IGIC del 7% al 5% como uno de los principales puntos negros de unos Presupuestos de un Gobierno «que recibió muchos votos gracias a una promesa electoral no compluida», tal y como apunta el máximo dirigente del PSOE. "Son la consumación de un gran engaño», remachó el portavoz de NC.

«Ni cumplen con el 5% de inversión en Educación ni con la Ley de Servicios Sociales, ni con la de Cultura o la financiación que debían tener las universidades canarias», enumeró Torres tras la rueda de prensa de Asián.

A los peros del PSOE hay que añadir, según ha enfatizado el portavoz parlamentario de NC, que «incumplen la regla de gasto, y no lo decimos nosotros, sino la AIReF».

«Esta misma semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que el gasto computable a efectos de la regla de gasto aumentará en 2024 un 6% y no el 3% como dice el Gobierno en los Presupuestos», afirmó Campos tras la rueda de prensa efectuada por Asian en la Cámara regional.

En este sentido, hay que recordar que bajo las estimaciones actuales de empleos, transferencias finalistas del Estado e ingresos de fondos procedentes de la UE y el impacto en el ejercicio de las medidas normativas adoptadas por la Comunidad Autónoma, la AIReF estima que el gasto computable en la Comunidad Autónoma de Canarias «podría aumentar un 4% en 2023 y un 6% en 2024», el doble de la regla de gasto.

El partido de ultraderecha es bastante menos beligerante en sus críticas, pese a que afea al Gobierno que no rebaje los impuestos «tal y como prometió el presidente el día de su investidura», que hubieran «preferido un Presupuesto de base 0 en el que todos los gastos estén justificados y no se siga con la inercia de años pasados» o que habría que «acometer un plan de reducción del gasto político», o lo que es lo mismo, «que desaparezcan las partidas que signifiquen un gasto improductivo, duplicado y meramente ideológico».

«Hay que analizar las estructuras, entes y todos los organismos existentes para que todo aquello que solo sirve como agencias de colocación ideológica para despilfarrar el dinero de los canarios sea sacado de los Presupuestos», dijo Galván en el último pleno de control al Ejecutivo.