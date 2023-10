Canarias 'pelea' con el Estado por mantener la gratuidad de guaguas en 2024

La gratuidad del transporte público terrestre, medida aprobada por el Gobierno central en los presupuestos estatales en vigor, ha incidido de forma notable no solo en la economía de las familias de las Islas, sino que ha supuesto un salto importante en el uso del transporte público y en el objetivo de las instituciones isleñas de apostar por una movilidad sostenible y ecológicamente eficiente. Este es el principal argumento expuesto este jueves por el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y por la número dos del departamento, María Fernández, a los responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para reclamar el mantenimiento de la medida más allá del 31 de diciembre, plazo inicialmente previsto para su aplicación, y durante al menos todo el año próximo. Con datos procedentes de un estudio interno encargado por la Consejería, los representantes canarios justificaron la necesidad de prorrogar dicha gratuidad, aunque no lograron despejar las dudas sobre los planes del Ministerio a este respecto.

Fernández, directora general de Transportes del gobierno regional, resaltó tras la reunión con la secretaria general de Transportes del Ministerio, María José Rallo, y otros cargos de ese departamento, el firme compromiso de la Consejería “para continuar defendiendo la gratuidad del servicio público de guaguas y tranvía en el Archipiélago, por su triple impacto en materia económica, social y sostenible, fomentando el uso del transporte público y el cambio de mentalidad hacia otros modos de desplazamiento más respetuosos con nuestro entorno”. Aseguró que ambas partes han quedado en mantener reuniones periódicas para analizar esos datos del estudio que Canarias ya realizado en este sentido y del que este jueves presentaron al Ministerio un avance que detallarán con más precisión en el futuro.

El estudio sobre el impacto socioeconómico de la medida en las Islas, insistió Fernández, “indica que no solo es una medida que amortigua el impacto en los bolsillos de las familias canarias, sino que ha tenido un gran impacto en la captación de usuarios por el hecho de que a las propias operadoras del transporte las están empujando a poner más guaguas, más líneas y una mejora en definitiva de la movilidad sostenible, que es una de nuestras prioridades”. Según ella, la reclamación de Canarias “ha tenido una acogida muy positiva” por parte de los responsables del Ministerio, aunque sin ofrecer una respuesta precisa sobre los planes para su posible prórroga. “Vamos a seguir trabajando de la mano a nivel técnico sobre otras muchas cuestiones de la agenda bilateral entre el Ministerio y la consejería en materia de transportes.

María Fernández expresó la inquietud que ha sembrado en el Gobierno regional el anuncio que sobre este asunto hicieron el pasado martes el PSOE y Sumar en la presentación de su acuerdo de gobierno para esta legislatura, en caso de que se conforme un nuevo Ejecutivo central, tras la prevista sesión de investidura del candidato Pedro Sánchez antes del 27 de noviembre. Según explicó la directora general de Transportes de Canarias, ese acuerdo firmado por los socialistas y la plataforma de Yolanda Díaz “no deja muy claro si se iba a ampliar la bonificación del transporte o simplemente a mantener determinadas bonificaciones, sin mencionar a Canarias y sus singularidades”. “Eso es lo que ha motivado que nosotros pongamos sobre la mesa que se tiene que mantener el 100 % de la gratuidad del transporte porque básicamente los elementos que motivaron esta medida no han cambiado y además se añaden una serie de elementos del impacto positivo que ha tenido en el uso del transporte público”, resaltó Fernández.

La representante de la Consejería aseguró que ambas partes seguirán reuniéndose “para esta y otras cuestiones” porque, resaltó, “vamos a tener una agenda intensa porque hay muchos temas pendientes e importantes para Canarias que no podemos dejar para mañana”, citando entre esos asuntos la actualización de los costes tipo del trasporte de mercancías en Canarias para aplicar las subvenciones correspondientes, el seguimiento de los precios de los billetes de avión, o el establecimiento de una Obligación de Servicios Público entre Lanzarote y Madrid como proyecto piloto para aplicar a otras posibles rutas entre Canarias y la Península.

Cabe resaltar en este sentido que ese proyecto, que se había anunciado para intentar poner en marcha durante el verano pasado, ha quedado paralizado sin que se haya dado ninguna explicación por parte del departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez. Se da la circunstancia que el mencionado acuerdo político de gobierno entre el PSOE y Sumar incluye en materia de transportes una OSP para la conexión entre Menorca y Barcelona y la posibilidad de extenderlo a las rutas entre esa isla e Ibiza con la capital catalana, Madrid o Valencia Baleares, pero no el de Lanzarote-Madrid cuyo estudio ya estaba en marcha. María Fernández hizo este jueves una lectura política y aseguró que “no nos sorprende porque para Sumar y para el PSOE Canarias no existe”. “Ya en los programas políticos con los que se presentaron a las elecciones Canarias no existía, y esto es una prueba más de que Canarias sigue sin existir ni para Sumar ni para ningún partido estatalista”, resaltó la dirigente nacionalista, quien aseguró que para su partido, CC, “Canarias sí es una prioridad porque nuestra agenda es exclusivamente canaria”.