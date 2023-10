Un crédito suplementario completará a mitad de año el Presupuesto para 2024

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, insistió ayer en la Cámara regional en que su gabinete ha elaborado un anteproyecto de Presupuestos para 2024 cuyas líneas de actuación son «la certeza, la prudencia y la priorización del gasto público y el alivio fiscal».

No obstante, no descartó que antes de mitad de año, cuando las Cuentas estatales sean una realidad si no hay nuevas elecciones en enero, su gabinete lleve a la Cámara regional «una ley de crédito extraordinario o se incorpore el crédito para seguir potenciando el gasto».

Frente a las críticas recibidas ayer en la sesión de control por parte del portavoz de NC, Luis Campos, el presidente insistió en que «la prudencia» ha sido la base para elaborar el anteproyecto presupuestario pues, debido a que el Ejecutivo de España está en funciones, se desconocen tantolas reglas de gasto como el techo de gasto, el objetivo de déficit y las liquidaciones del Estado.

Fraude electoral

Sin embargo, desde NC se enarbolaron duras acusaciones a raiz de la elaboración del anteproyecto, al entender los nacionalistas de izquierdas que cometieron un «fraude electoral masivo» y «engañaron a la ciudadanía con una promesa que no han llevado a cabo» al no rebajar el IGIC desde el 7% al 5%, como dijeron tanto CC como el PP en campaña electoral.

Las líneas base de las Cuentas canarias son «certeza, prudencia, gasto público y alivio fiscal»

«Propusieron la madre de todas las medidas electorales y puede que estén ahí sentados por esa promesa. Se fue la bruma de los 100 primeros días y se disipó el engaño», afirmó Campos.

Además, y parfraseando las críticas que recibió el pacto de las flores por parte de nacionalistas y conservadores asegurando que el Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres «metía la mano en el bolsillo» de los canarios, el portavoz de NC dijo que, al prever los presupuestos una subida del IGIC de un 16,7% respecto al Gobierno anterior, «ustedes se van a enriquecer un 16,7%. Son el Gobierno de la incoherencia y del fraude».

El presidente replicó a las duras críticas de NC afirmando que «ser imprudente y cometer fraude es matricular a niños de 0 a 3 años y no tener ni las aulas hechas».

«Por supuesto que se va a recaudar más IGIC, pero es que se va a recaudar más en las imposiciones al tabaco y a las bebidas azucaradas, pero por otro lado se le va a bajar al combustible o al gasóleo de uso industrial, también a los servicios veterinarios, servicios médicos y a todo lo vinculado con la dependencia», se defendió el presidente.

Clavijo insistió en el «compromiso social» de su gabinete y advirtió de que «este Gobierno va a seguir subiendo los impuestos en algunos tramos y en algunas actividades, y en otras como la atención a personas dependientes se cobrará menos IGIC para así distribuir mejor la riqueza en Canarias».

También el portavoz de Vox, Nicasio Galván, propuso «elaborar unos Presupuestos de base 0» y criticó algunas partidas que solo sivern para «despilfarrar el dinero público sin aportar nada a la sociedad canaria», por lo que aconsejó «cerrar entes y empresas públicas y revisar las estructuras» de las consejerías.

Vox propone unos Presupuesto de ‘base 0’ que reduzcan entes y empresas públicas

Que Vox no de lecciones

Al respecto, el presidente dijo que «ni en este gobierno ni en los anteriores alguien haya despilfarrado dinero», toda vez que «los profesionales» del cuerpo de funcionarios y técnicos «velan por el equilibrio de las cuentas y la transparencia en la gestión».

«Me hubiera gustado que usted y su partido se hubieran comprometido con las personas que huyen del hambre y de la miseria firmando el Pacto por la Emigración, antes de dar lecciones en el Parlamento», concluyó el presidente.