Farnés: "no hay un solo delito vinculado al aumento de inmigrantes"

La fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, María Farnés, fue taxativa en sede parlamentaria al aseverar que "no hay un solo delito cometido en las Islas que se vincule al aumento de la llegada de inmigrantes". Y lo dijo no una, sino dos veces. La primera, durante su comparecencia en la Comisión de Gobernación de la Cámara regional y, la segunda, en declaraciones a los medios de comunicación en el patio del Parlamento para ampliar datos sobre la Memoria de la Fiscalía referida a 2022.

"No tenemos ningún dato en la Fiscalía que me permita decir, ni de lejos, que el aumento de la llegada de personas inmigrantes ha supuesto un aumento de la delincuencia. No hay datos y ni yo, ni los fiscales que están en los juzgados de guardia me lo han manifestado, ni siquiera en conversaciones informales", insistió Farnés.

Pero no es ésta la única afirmación de la fiscal superior de Canarias contraria a discursos que, en la últimas semanas, vinculan la inmigración con la inseguirdad en las calles. Farnés también dijo que "ningún inmigrante es ilegal; son personas en situación irregular" que, además, "necesitan ayuda humanitaria".

"Se les ve llegar en unas condiciones que, de verdad, hace necesario de que les prestemos ayuda desde todos los ámbitos posibles. Es un problema humano, no delictivo", dijo la fiscal superior de Canarias.

Una ayuda que es mejorable y que pasa, indefectiblemente, por "tener infraestructuras adecuadas y permanentes, con una plantilla de personal suficiente, para atender las necesidades prioritarias de estas personas tanto médicas como jurídicas. No hay que esperar a que ocurra algo como lo que está pasando ahora, porque las llegadas no van a parar, y ver qué hacemos cuando ocurre".

"Es cierto que lo que está pasando en estos dos últimos meses, sobre todo, ha cogido por sorpresa; no se esperaba un repunte así en El Hierro, por ejemplo. Pero nos tenemos que reorganizar para conseguir refuerzos y atenderlos como se merecen", insistió.

Durante la explicación en sede parlamentaria de los datos de la Memoria de 2022, Farnés incidió en la necesidad de agilizar las pruebas óseas para determinar la edad y aseguró que en la provincia de Las Palmas se realizaron 454 informes, todos ellos favorables al internamiento en el CIE, y se llevaron a cabo cinco inspecciones, mientras que en la provincia occidental fueron 24 informes favorables y 24 informes desfavorables de internamiento en los CIE, no llevándose a cabo ninguna inspección a la instalación por estar cerrado.

Con caracter general, Farnes advirtió que la situación de la Fiscalía Pública en el Archipiélago es “crítica” por falta de instalaciones y medios personales, lo que se traduce en carencia de psicólogos y asistentes sociales, medios sociosanitarios para atender a personas con discapacidad a las que se da de alta en los hospitales y no regresan a sus domicilios.Tampoco hay peritos expertos en medio ambiente y urbanismo ni están operativas la soficinas de atención a las víctimas de violencia de género.

(Habrá ampliación)