La agenda canaria, pendiente del proceso de investiduras que arranca en el Congreso

Cuenta atrás para el inicio efectivo de una nueva etapa política tras las elecciones generales del pasado 23 de julio. La primera jornada de la sesión de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comienza mañana en el Congreso tras más de un mes de espera desde que recibió el encargo del Rey de intentar formar gobierno como candidato de la lista que ganó las elecciones. Un tiempo en el que no ha conseguido ni un voto más de los que comunicó al monarca en su día, los 172 que suman PP (137), Vox (33), CC (1) y UPN (1), es decir, a cuatro de la mayoría absoluta que necesita en primera votación mañana, y un número de síes inferior a los noes que cosechará en segunda votación 48 horas después. Si se confirma el fracaso de Feijóo, será el turno para el candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que negocia a marchas forzadas una alianza entre progresistas y nacionalistas e independentistas con la que presentarse al Rey en la previsible nueva ronda de consultas.

Más allá del debate que marcan este primer intento de investidura por parte de Feijóo, muy centrado en la supuesta amnistía que Sánchez negocia con los independentistas encausados por el ‘procés’ catalán de 2017 a cambio de su reelección, el proceso en sí va a suponer un acercamiento desde el primer momento de la legislatura a la agenda canaria en el Estado. Lo hará el propio candidato del PP a partir del acuerdo firmado con CC para que la única diputada de esta formación, Cristina Valido, apoye su investidura. El candidato popular hará de facto alguna referencia a ese acuerdo, firmado el pasado 22 de agosto, en el que se compromete a una amplia y exigente agenda canaria de 25 puntos con materias que van desde el desarrollo estatutario y el traspaso de nuevas competencias, hasta el cumplimiento del REF en cuanto a inversiones estatales en las Islas, política migratoria, energía, o la transferencia inmediata de todas las partidas pendientes de este año.

Pero el previsible fracaso de la investidura de Feijóo esta semana pone el foco inmediatamente después en la posibilidad de que esa agenda canaria pueda mantenerse en el horizonte cuando le toque el turno a Sánchez. Para ello será necesario que el PSOE y CC inicien un proceso negociador en el que los socialistas deberán asumir el mismo documento que los nacionalistas canarios han firmado el PP. La formación que lidera Fernando Clavijo ha dejado claro que superada la ‘opción Feijóo’ estará abierta a esa negociación con el PSOE, asegurando en todo caso que será el nuevo candidato el que tenga que dar el primer paso y pedirla. Y el propio Sánchez parece confirmar que está dispuesto a un acercamiento a CC incluso en el caso de que su voto no fuera imprescindible para superar la investidura al señalar el pasado domingo en Barcelona que buscará votos “hasta debajo de las piedras” para conseguirla.

Valido: “Si finalmente no prospera la investidura de Feijóo y el PSOE quisiera hablar con nosotros, ya sabe las condiciones”

Cabe recordar que en el caso de una hipotética abstención de Junts, con siete diputados en el Congreso, y siempre contando con el apoyo de Sumar, ERC, PNV, Bildu y BNG, la investidura de Sánchez quedaría en manos de Valido, quien trasvasando su voto del bloque de la derecha, en el que está por ahora, al de la izquierda, lograría para el líder socialista más votos a favor que en contra y, por tanto, ser confirmado como presidente en segunda votación. De lo contrario, iríamos a nuevas elecciones en enero. Sin embargo, CC ha abierto en los últimos días un debate interno sobre la conveniencia o no de apoyar a Sánchez aunque esté dispuesto a asumir la agenda canaria si los pactos con los independentistas conlleva una ley de amnistía, a la que se opone frontalmente, que supere los límites constitucionales o que políticamente no sea asumible para la formación isleña. Aunque Clavijo afirmó la semana pasada tras su audiencia con el Rey que “lo que siempre ha movido a CC es la agenda canaria”, primando esta cuestión sobre cualquier otro aspecto del debate político estatal, la actual diputada regional y vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias, Ana Oramas, ha abierto una brecha en esa argumentación cuestionando el apoyo de su partido a Sánchez si hay amnistía a los independentistas.

“Creemos que hay asuntos para Canarias más importantes que la amnistía"

Acuerdos puntuales

Cristina Valido, que intervendrá el miércoles en la segunda jornada de la sesión de investidura de Feijóo en el que será su estreno desde la tribuna del hemiciclo del Congreso, mantiene esa duda y asegura que esa decisión tendrá que adoptarse en los órganos del partido. Hay muchas dudas en la formación canaria sobre el camino a tomar, aunque la opinión más extendida es que Sánchez en realidad tendrá asegurada su reelección con los votos de los independentistas catalanes si hay amnistía y que en ese caso no buscará el voto de Valido, que no sería necesario. Además, consideran que aún votando contra la investidura de Sánchez, o en su caso absteniéndose, el Gobierno que surja de la mayoría parlamentaria con Junts, ERC y los nacionalistas vascos y gallegos necesitará del voto de Valido en muchas ocasiones tanto en comisión como en pleno, en cuyo caso se pueden alcanzar acuerdos sobre la agenda canaria a lo largo de la legislatura.

Válido adelanta que durante su intervención se centrará en los problemas de Canarias y que justificará el ‘sí’ a Feijóo precisamente por sus compromisos al respecto, y que no tiene intención en principio de hacer ninguna referencia a la hipotética amnistía que negocia Sánchez. “Creemos que hay asuntos para Canarias más importantes que la amnistía, al que ya se dedican otros todo el tiempo como si no hubiera otros temas urgentes”, afirma en lo que parece un reproche tanto al PP como a PSOE y sus posibles socios. “Si finalmente no prospera la investidura de Feijóo y el PSOE quisiera hablar con nosotros, ya sabe las condiciones”, subaya, y añade “si hay amnistía, entiendo que es que tienen los 178 votos que lograron para la elección de la Mesa del Congreso y que nuestro voto no será decisivo”. En ese caso, “ya veremos a medida que avance la legislatura en cada comisión, en cada ley o en cada presupuesto si tienen la necesidad en cada momento en llegar a acuerdos puntuales sobre las demandas de Canarias”. Si el PSOE tuviera interés en sumar Valido a los votos que ya habría cosechado en el campo independentista y el resto de socios, la diputada de CC aclara: “Si se cumplieran todas las cuestiones que hemos pedido y la única dificultad estuviera en nuestro rechazo a la investidura, CC tendría que convocar a las organizaciones insulares y tomar una decisión”. “A lo mejor no decidimos estar en ese barco y negociar luego puntualmente las cosas que quieran sacar”.