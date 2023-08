Las víctimas del JK5022 crean la primera fundación de seguridad aérea

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair crea la primera fundación de seguridad aérea en España, bajo el nombre de Fundación Agosto 20 de Seguridad Aérea. «La fundación pondrá a disposición su trabajo y experiencia, pero necesita de profesionales para apoyar y hacer más transparente y segura a la aviación civil española», explicó en Madrid la presidenta de la AVJK5022, Pilar Vera, en la rueda de prensa previa a los actos celebrados en memoria de las víctimas del accidente aéreo, del que hoy se cumplen 15 años. La aeronave, que cubría la ruta Madrid-Gran Canaria, se siniestró nada más despegar por la pista 36L de la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas, con 172 pasajeros a bordo. A las 14:24 horas, se produjo el trágico suceso que dejó 154 muertos y que 18 supervivientes y se convirtió en una de las tragedias aéreas más graves de España. Con motivo del decimoquinto aniversario de este suceso, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 ha recordado a las víctimas del accidente con emotivos actos en Madrid y en Gran Canaria.

Durante su intervención ante los medios, Vera criticó que no se haya cumplido «ni una sola de las conclusiones ni recomendaciones» incluidas en el dictamen de la comisión de investigación que aprobó el Congreso de los Diputados en hace dos años. «¿Qué país es el nuestro que devora tragedias a ritmo vertiginoso y luego las entierra para que no sigan molestando a las familias que se asocian por la memoria de sus seres queridos?», cuestionó. Para la presidenta de la asociación, resulta «terrible que después de todo el sufrimiento» que conllevó la puesta en marcha de esa comisión el «poder legislativo decida archivar esas conclusiones y ni siquiera molestarse en cumplir cualquiera de ellas».

Con respecto al documental que ha estrenado la plataforma Movistar + y que profundiza en lo que ocurrió el 20 de agosto de 2008 en Barajas, Vera aseguró que servirá para que «una tragedia que habían enterrado con hormigón les vuelve a estallar en la cara a todos los que piensan que mientras la asociación exista, ellos no duermen tranquilos». Además, añadió que «para la familia es muy duro volver a recordar quince años después, pero si este trabajo no es capaz de derribar los muros de la injusticia no sé qué más hay que hacer. Se demostraría que la justicia no sólo es ciega sino sorda y prepotente y que nunca ha estado al lado del débil».

Uno de los momentos más íntimos y cargados de emotividad de la jornada fue la visita al lugar de la tragedia, la pista 36L de Barajas, a donde acudieron los familiares de las víctimas, quienes respetaron un minuto de silencio, que finalizó con un responso. También en el aeropuerto, realizaron una ofrenda floral en el olivo con las placas de bronce en recuerdo de las víctimas en la T2.

Rosas blancas en Las Canteras

En Las Palmas de Gran Canaria, junto al monumento Luces en el vacío, ubicado en la playa de Las Canteras, el vicepresidente de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Federico Sosa, leyó un manifiesto en el que expresó su deseo de que, después de tres lustros, las familias de las víctimas encuentren pronto «paz y justicia», para poder «seguir viviendo con las heridas abiertas de por vida, pero sin que sigan sangrando de pena, impotencia y tristeza». Sosa también señaló que la asociación renueva su compromiso con sus objetivos, que reman «a favor del bien común» y pone «al servicio de la sociedad» el aprendizaje que han extraído del dolor sufrido a lo largo de estos años.

«La seguridad aérea no tiene más ideología que la vida de sus pasajeros y en ese empeño debemos estar todos unidos», indicó Sosa, quien destacó la importancia que tiene el avión para los canarios, que depende de este transporte para conectarse con el exterior. El manifiesto hizo hincapié en la respuesta que ha recibido la asociación por parte de la Fiscalía, que decidido archivar la denuncia presentada por la resolución de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que concluyó que el accidente fue provocado por un fallo sistémico en la seguridad aérea española. «La Fiscalía, que supuestamente defiende a las víctimas, nos puso a trabajar y no debió gustarle lo que les presentamos porque optaron por archivarlo sin más explicaciones», lamentó el vicepresidente de la AVJK5022.

Corazones fuertes

Sosa reconoció que la organización de afectados sigue en pie gracias a la resistencia de «un puñado de familias, cientos de amigos, socios colaboradores y simpatizantes». Asimismo, recalcó que algunas víctimas han optado por pasar página, pero les pidió que «respeten» la labor de la asociación, pues también lucha «por la memoria de sus muertos».

Además de los familiares y amigos de las víctimas, en el acto estuvieron presentes representantes políticos de diferentes instituciones y partidos políticos como el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Hidalgo tomó la palabra para mostrar el apoyo del Cabildo insular a la asociación en su reivindicación de declarar el 20 de agosto como día nacional de las víctimas de accidentes aéreos y sus familias. El vicepresidente del Cabildo grancanario agradeció el «tesón y el empeño de los corazones fuertes de los familiares», que han luchado por «mejorar las condiciones de la seguridad aérea en España».

El acto de Las Canteras comenzó con la lectura del poema La ley, de Martín Fierro, en la voz de Sara Delgado, y Mis ojos sin tus ojos, no son ojos, de Miguel Hernández, que leyó Raquel Sosa. A continuación, tuvieron lugar las emotivas palabras de Estrella Nespereira, quien al recordar a su hija y a quienes fallecieron junto a ella hace 15 años, lanzó a todos los afectados una pregunta: «¿cómo hemos podido seguir viviendo?». La emocionada madre pidió al tiempo que «borre aquel verano» que acabó con la juventud de su hija y reconoció que lleva ausencia en las entrañas. Su breve discurso conmovió a muchos de los familiares y amigos que participaron en el homenaje que la asociación rindió a las víctimas del accidente aéreo en el monumento Luces en el vacío. Después de estas lecturas, los familiares de depositaron rosas blancas en los 154 agujeros de la escultura, que simbolizan la vida de cada una de las personas que fallecieron en el accidente aéreo. El acto estuvo acompañado por la violonchelista Paula Torres.

Por la tarde, en el municipio de Telde, a las 20:00 horas, se realizará otra ofrenda floral frente al monolito Plaza del Cristo, de la Playa de Ojos de Garza.