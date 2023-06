Nueva Canarias no tira la toalla y seguirá apostando por acudir a las elecciones generales en una plataforma nacionalista junto a CC a pesar de que las condiciones no le acompañan. Las conversaciones entre ambas formaciones no acaban de dar frutos y el tiempo se agota, pero los canaristas no se rinden y apurarán hasta el viernes, fecha en la que acaba el plazo para presentar coaliciones, para seguir tendiendo puentes ya que consideran que las posibilidad de estar en el Congreso "son mucho mayores" si se materializa la alianza entre partidos de "obediencia canaria". Si fuera imposible, acudirán por separado a los comicios del 23 de julio. Así lo expresó esta mañana el portavoz de NC, Luis Campos, después de la Ejecutiva nacional que el partido celebró ayer. El diputado electo lanzó la pelota en el tejado de CC al enviarle el acuerdo de la Ejecutiva en el que se reitera la voluntad de "unidad".

Pero desde Coalición no lo ven nada claro. Las negociaciones entre las formaciones se encallaron a principios de esta semana y CC comunicó su intención de ir por separado. Campos aseguró esta mañana que "desconoce" los motivos que han llevado al partido que lidera Fernando Clavijo a dar un paso para atrás, pero insistió en que las diferencias "no son insalvables". Miembros de CC apuntan a la negativa de NC a apoyar un futuro gobierno del PP en Madrid como principal motivo del bloqueo en las negociaciones. "Nosotros no pensamos en derecha o izquierda, vamos para defender a Canarias y ellos parece que solo apoyarían un Gobierno de Pedro Sánchez y no están dispuestos a negociar", señalan fuentes de Coalición. Según el portavoz de CC, José Miguel Barragán, no puede repetirse lo ocurrido en 2019 cuando ambas formaciones, a pesar de concurrir juntas, votaron por separado en la investidura. "No puede pasar que unos voten por un lado y otros por otro y hacer ahí el ridículo", afirmó esta mañana. Además los de Clavijo creen que "no hay tiempo" para llegar a un acuerdo en este sentido.

Unidad de acción

Sobre la unidad de acción en el Congreso, NC insistió en su voluntad de llevar a cabo la "acción más coordinada posible" para ser "más fuertes en Madrid". Los canaristas apuestan por utilizar el programa de 2019 y actualizarlo y cumplir con lo pactado una vez se consiga la representación. Ante los temas que no se hayan acordado, como la investidura o los presupuestos, Campos aseguró que plantean un plan que comience por buscar consensos y que siga por trabajar en pactar las diferencias. "Si nada de esto da resultados apostamos por acordar la abstención", explicó el portavoz. La única línea roja que se marcan desde NC, que además coincide con el discurso de Clavijo en campaña, es el apoyo a Vox o a un gobierno del que forme parte la extrema derecha.

El portavoz de los canaristas reconoció esta mañana que CC puso encima de la mesa a NC el apoyo a la investidura de Clavijo a la Presidencia del Gobierno de Canarias, algo que desde un primer momento los canaristas se "negaron" a aceptar. "No lo íbamos a permitir, concurrir conjuntamente no puede suponer un condicionamiento en la política canaria, son dos planos diferentes", apuntó Campos, quien recordó que en 2019, cuando los roles estaban invertidos, "NC nunca planteó algo similar con el pacto de las Flores". Campos apuesta por centrarse en los puntos comunes que existen cuando se trata de la defensa de Canarias en Madrid. "En ese plano estamos de acuerdo en el 95% de las cosas", aclaró. Fuentes de CC confirman que esa cuestión no es la "responsable" del bloqueo en las negociaciones.

Desde NC defienden que no pondrán "ningún impedimento" a los candidatos que quiera presentar CC y aseguran que el planteamiento que se ha hecho para el reparto del tiempo es de "dos años para cada partido". Lo único que mantiene NC como condiciones en la negociación que no da por cerrada con CC es que sea su formación la que lidere la lista por Las Palmas. Aunque en NC no han hablado aún, según ha dicho Campos, de quiénes serán sus candidatos, ya que Pedro Quevedo quiere centrarse en su gestión en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, si bien hará lo que su partido le encomienden, los nacionalistas de Román Rodríguez no ponen ningún obstáculo a que María Fernández repita como candidata por CC.