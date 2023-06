El Parlamento de Canarias celebró este martes la primera sesión plenaria de la XI Legislatura. A diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, cuando la elección de los miembros de la Mesa de la Cámara se complicó por la falta de la obligatoria paridad –no puede haber más de tres hombres o de tres mujeres en el órgano de gobierno del Parlamento–, el de este martes sí fue un pleno del todo institucional. O casi. El presidente saliente del Legislativo autonómico, el socialista Gustavo Matos, dejó durante su último discurso en el cargo una crítica a Vox apenas velada. Matos volvió sobre el pretendido «riesgo» que corren valores como la tolerancia o el respeto y sin más deseó que Canarias «siga siendo la excepción». A nadie se le escapaba que el marco del mensaje era la entrada en la Cámara regional de los voxistas, quienes, por otra parte, ni se inmutaron. Y tampoco se le escaparon a nadie las críticas que la sucesora de Matos en la presidencia del Legislativo, la popular Astrid Pérez, lanzó contra el Gobierno de Ángel Víctor Torres. Lo hizo con el suficiente cuidado para no desvirtuar su discurso inaugural al frente de la primera institución del Archipiélago y para no deslucir el apartidismo que el cargo exige aparentar. Pero también lo hizo con cierta carga de profundidad. Tanta que afirmó que no ha habido «progresos» en el bienestar de los isleños en los últimos años, algo a lo que señaló como la causa del vuelco político en la Comunidad Autónoma.

Relacionadas El Parlamento arranca su XI Legislatura con la popular Astrid Pérez en la presidencia