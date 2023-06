Las listas al Senado reavivan la pugna entre partidos por la agenda territorial

Es el caso por ejemplo de Canarias, donde las formaciones políticas y coaliciones han configurado unas listas y se han marcado unos objetivos que por un lado responden al escenario global de unas elecciones generales, pero por otro buscan un posicionamiento concreto en el debate territorial y en las políticas relacionadas con el Archipiélago. Los casos más llamativos se dan en este ámbito en los partidos que han suscrito el pacto de gobierno en las Islas, CC-AHI y PP en primer término, pero también en el caso de ASG como formación que complementan esa alianza con aspiraciones a tener un representante en la Cámara Alta por su isla de referencia, La Gomera.

El partido liderado por Casimiro Curbelo repite para el puesto con Fabián Chinea con la misma idea de trabajo de la pasada legislatura, defender los intereses de Canarias y de la isla colombina al margen de su acuerdo de gobierno con CC y el PP en las Islas, y también sin detenerse a pensar en el color político del próximo gobierno central ni en el futuro inquilino de La Moncloa. Es la misma estrategia que ha seguido durante los cuatro años anteriores mientras ASG formaba parte del gobierno del ‘pacto de las flores' en las Islas y mantenía una posición autónoma e independiente desde el escaño del Senado, si bien apoyó gran parte de las medidas y políticas del Gobierno central, incluidos los presupuestos estatales, aunque con frecuentes críticas respecto a algunas relacionadas con el Archipiélago.

Chinea señala a este respecto que su objetivo es “dar continuidad a una labor que caracterizó la etapa anterior”, con una posición en el Senado “responsable, dialogante y constructiva porque se trata de defender los intereses de nuestra tierra y el interés general del país”. “Necesitamos una representación fuerte en Madrid que vele por las necesidades de Canarias y en particular de La Gomera y que exponga la realidad de un territorio archipielágico que padece las consecuencias de la doble insularidad”, afirma antes de resaltar que “se siguen necesitando medidas estructurales para combatirlas y desde el Senado como cámara territorial tenemos la capacidad de influir”.

Curbelo, por su parte, asegura que “nosotros tenemos el compromiso de dar estabilidad y favorecer la gobernabilidad en Canarias y esto no tienen ninguna vinculación con lo que nuestro senador, que lo vamos a conseguir, haga desde su escaño”. Insiste el líder de ASG que “vamos a hacer una labor constructiva y de cooperación defendiendo los intereses de La Gomera y de Canarias”. “Ahora estamos en una tarea de cooperar, tenemos una agenda y un compromiso programático, de objetivos y de responsabilidades de área y a partir de ahí sumaremos donde que haya sumar”, afirma Curbelo antes de insistir en la plena autonomía de su formación a través de Chinea en relación con la política nacional y la de índole territorial.

También desde CC se asegura que su papel, tanto en el Congreso como en el Senado, será autónomo respecto del pacto de gobierno en las Islas. En el caso de la Cámara Alta, los nacionalistas tienen como única baza segura de la del senador por la Comunidad Autónomas que le corresponde como segunda fuerza política del Parlamento de Canarias, uno de los tres que designará la Cámara regional, ante la duda de lograr algún escaño por la vía directa de las votaciones el 23-J. La formación aún no tiene decidida la persona que tendrá que sustituir precisamente a su máximo dirigente y candidato ‘in péctore’ a la investidura como presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

En todo caso, fuentes del partido señalan que ese nombramiento se realizará cuando culmine todo el proceso de formación constitución de la Cámara regional, la investidura, la toma de posesión del Gobierno regional y posiblemente tras la propia jornada del 23-J. De sus resultados y de la posición en la que quede CC, tanto en el Congreso como en el Senado, dependerá el perfil de esa persona, aunque se anticipa que tendrá que ser adecuado “para reforzar ese papel que queremos jugar en Madrid y que será totalmente ajeno a la dinámica del pacto en Canarias”. “Será una propuesta potente, no para recolocar a nadie”, señalan desde CC, insistiendo en que tanto el senador autonómico, como el resto de representantes que logre la formación en Madrid "aspira a ser decisivos y condicionar las política que se hagan para las Islas desde el gobierno central y desde ambas cámaras legislativas”.

Los otros dos partidos canarios con capacidad de contar con un senador de designación autonómica son el PSOE y el PP, en ambos casos sin embargo con una clara voluntad de trabajar desde esa Cámara en longitud de onda con las decisiones que adopten las respectivas direcciones nacionales. Los socialistas no tienen aún cerrado ese puesto, en sustitución del tinerfeño Santiago Pérez, mientras que los populares mantiene la idea de proponer al Parlamento el nombramiento de María Australia Navarro, tal como se comprometieron con ella cuando renunció a ir a las listas del 28-M. Con todo, las muchas novedades y sorpresas que han supuesto la elaboración de las planchas del 23-J deja en el aire también la designación para este puesto.

Curbelo se ‘lava las manos’ para el Congreso

El presidente de ASG, Casimiro Curbelo, no va a realizar en su parido ni a la militancia del mismo ninguna indicación ni recomendación a la hora de votar al Congreso el 23-J una vez que la formación ha decidido no presentar lista propia, ni integrarse en ninguna otra. “ASG siempre ha dado libertad de voto a sus afiliados para las elecciones al Congreso, y también lo hicimos para las autonómicas por la lista regional en la que no presentábamos candidato, y no recomendamos el voto para ninguna formación o candidato en concreto”, afirmó este martes el dirigente insularista. “Nosotros pedimos el voto para el Senado, donde vamos a lograr el escaño por La Gomera, y para el Congreso que cada cual vote en conciencia. Yo tengo mis preferencias, que no voy a hacer públicas, pero tampoco tengo decidido el voto a la Cámara Baja”, aseguró. Explicó que ASG valoró la posibilidad de presentar una lista al Congreso o integrarse en alguna plataforma, pero que “finalmente hemos descartado ambas opciones”. “Ha sido un error de NC y de su presidente, Román Rodríguez, no haber facilitado una candidatura conjunta entre NC y CC”, resaltó.