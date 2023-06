CC da una última oportunidad al acuerdo con NC pero lo ve «complicado»

La negociación entre Nueva Canarias y Coalición Canaria para acudir unidos en una gran alianza nacionalista a las Elecciones Generales de 23 de julio lleva enquistada desde el lunes y el plazo para presentar las coaliciones electorales termina mañana, por lo que los partidos ven «muy complicado» poder llegar a un acuerdo. Aún así ambas formaciones están dispuestas a apurar el plazo e intentarlo hasta el último momento. El último movimiento se produjo anoche cuando la comisión negociadora de CC recibió el acuerdo alcanzado por la Ejecutiva nacional de Nueva Canarias en el que se recalca el interés del partido por llegar a Madrid con «unidad de voto». Cuestión que, a principios de semana, provocó que CC diera un paso atrás.

Román Rodríguez mantiene un encuentro con los nacionalistas para «acercar posturas»

«Por tiempo, lo más probable es que el acuerdo no salga, pero acabamos de recibir el documento y vamos a valorarlo antes de cerrar todas las posibilidades», afirmó anoche el secretario de Organización de Coalición Canaria, José Miguel Barragán. Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, reconoció ayer que no pierde la esperanza y volvió a insistir en que «la voluntad de la formación es concurrir en alianza». Según el diputado electo también ayer se produjo un encuentro entre el presidente de NC, Román Rodríguez, y el de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, para hablar sobre el asunto con el fin de acercar posturas.

Desde CC defienden que el pacto se bloqueó por las condiciones impuestas por NC respecto a la «unidad de voto». Los de Clavijo no quieren repetir la experiencia de 2019 y llegar a la investidura en Madrid con ideas contrarias. El secretario de Organización de CC, David Toledo, aseguró ayer que «si no cambian las pretensiones de NC va a ser tremendamente difícil alcanzar un acuerdo». El problema, según Toledo, es que NC «se ha situado en el eje del centroizquierda» y el voto de CC, -ya sea en una investidura, unos presupuestos o cualquier trámite parlamentario-, siempre va a estar condicionado a una agenda de Canarias. «Esto no va de Sánchez o Feijóo, va de Canarias», insistió.

Desde NC no acaban de entender las razones que llevaron a CC a dar un paso atrás puesto que, según defienden, ellos también apuestan por la unidad de acción «inquebrantable» en el Congreso de los Diputados. «Les hemos reenviado el documento explicando mejor nuestras condiciones a la hora de llegar a acuerdos en Madrid», explicó Campos.

Los canaristas apuestan por respetar los acuerdos que se hayan establecido en el programa pactado y ante los temas que no se hayan acordado, como puede ser la investidura o los presupuestos, plantean buscar consensos, pactar diferencias y en el último caso, la abstención. La excepción a este último caso se producirá, advierten los canaristas, si se trata de apoyar a Vox para entrar en el Gobierno. «Nunca contribuiríamos a la investidura, ni apoyaríamos iniciativas promovidas por la extrema derecha», apuntó Campos, quien aseguró que eso no debería ser un problema, pues «CC también se ha mostrado contraria a esa posibilidad».

A NC todavía le queda una bala, pero lo cierto es que no todos los miembros de la formación tienen tantas esperanzas como Campos. El secretario de Organización de Nueva Canarias , Carmelo Ramírez, confirmó ayer las pocas probabilidad que existe de que se materialice la alianza. «Hay un 80% de posibilidad de que vayamos por separado, José Miguel Barragán ya ha repetido en varias ocasiones que CC y NC no van juntos, la posibilidad ahora es escasísima», reconoció.

El bloqueo en las negociaciones entre CC y NC también ha paralizado las conversaciones con el resto de formaciones nacionalistas que en un principio se barajaron para la gran alianza. Los únicos que tienen clara su apuesta por CC es la Agrupación Herreña Independiente, que justamente ayer sellaron su compromiso hacia el pacto de Gobierno alcanzado entre CC y PP para la conformación del próximo Ejecutivo autonómico. «Nosotros apoyaremos la candidatura al Congreso de CC y y tendremos candidatura propia al Senado», explicó ayer el presidente de la AHI, Javier Armas.

Carmelo Ramírez: «Hay un 80% de posibilidades de que vayamos por separado»

Por su parte, fuentes cercanas a la Agrupación Socialista Gomera (ASG) afirmaron ayer que el partido liderado por Casimiro Curbelo «no tiene pensado ir en coalición con nadie, sino mantener su autonomía». Justamente hoy ASG se suma también al pacto de gobernabilidad suscrito por el PP y CC.

El secretario general del Partido Nacionalista Canario (PNC), José María Hernández, confirmó ayer que a falta de menos de 24 horas para que acabe el plazo de coaliciones todavía ni NC ni CC se han puesto en contacto con ellos. En cambio si hay conversaciones con Unidos por Gran Canarias, que se mantienen en pausa hasta que los dos grandes partidos decidan su futuro. «Estamos esperando que se desatasquen las negociaciones», afirmó ayer el presidente de UxGC, Lucas Bravo de Laguna.