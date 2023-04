El Gobierno de Canarias ha pisado el acelerador para tratar de cerrar en las próximas semanas la agenda de asuntos de su interés que espera que se impulsen o se resuelvan durante el semestre de presidencia española de la UE entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. El Ejecutivo regional lleva ya meses trabajando en este sentido con el Gobierno central y con los ministerios de Asuntos Exteriores y de Política Territorial, entre otros, consciente de que las Islas se juegan mucho en este plazo de medio año en que algunos de sus principales objetivos en relación con la política comunitaria y su efecto en el territorio tendrían más posibilidades de conseguirse durante la presidencia española.

Canarias y el Estado trabajan en dos frentes fundamentales, el de la exención en las regiones ultraperiféricas (RUP) de algunas de las medidas del llamado paquete legislativo ‘Objetivo 55’ de transición energética y reducción de los gases de efecto invernadero en todo el territorio comunitario (al 55 % en 2030 respecto a 1990), y el pacto de migración y asilo que está puesto sobre la mesa de los 27 desde hace tiempo pero que no logra desencallarse por las diferencias entre los socios sobre el alcance que ese acuerdo debe tener, en especial por la reticencia de los países escandinavos y del centro de Europa a asumir los postulados de los países como España, Italia o Grecia que son frontera sur y que son los que reciben en sus costas la mayor parte de la migración irregular procedente fundamentalmente de África.

Los contactos entre Canarias y el Estado se llevan a dos bandas desde el Ejecutivo regional, por una parte desde la viceconsejería de Presidencia a cargo de Antonio Olivera, y por otra desde la viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos de Fermín Delgado, pero los trabajos más técnicos se abordan en el marco de la Conferencia de Asuntos de la Unión Europea (CARUE) junto al resto de comunidades autónomas. Es en este marco en el que las cosas no están avanzando con la agilidad que pretendía Canarias porque a solo dos meses de iniciarse el semestre, el Gobierno central aún no ha presentado a las regiones el programa que pretende desarrollar en cada uno de los asuntos que estas han priorizado.

Según explica el director general de Asuntos Europeos, Julián Zafra, el grupo de trabajo creado en el ámbito de esa conferencia sectorial redactó un documento que se elevó como acuerdo de la delegación española de comunidades autónomas en el Comité de las Regiones de la UE “que recoge la sensibilidad regional sin entrar en detalles concretos”. “Nosotros teníamos más expectativas porque pensábamos que a través de la CARUE se iba a entrar más en el fondo y en concreto sobre los dos puntos que interesan a Canarias, migraciones y RUP, pero se optó por una vía más genérica”, se lamenta Zafra. Añade que los gobiernos autonómicos están reclamando “desde hace dos meses” a la presidencia española a través del Ministerio de Política Territorial que se fije una reunión “para que nos informen de las grandes líneas del programa, pero por ahora no tenemos nada ni hay convocatoria para informarnos de qué se va a presentar a finales de junio”. Sí hay ya una convocatoria para el 24 de mayo, a través de la Representación Permanente de España en la UE ( REPER), para los directores generales de Asuntos Europeos de las comunidades “en la que por fin parece que nos van a presentar esas grandes líneas”. “Esperamos que en ese momento podamos tener alguna concreción sobre ese documento que se va a presentar”, comenta el representante canario en ese reunión.

En todo caso, desde el actual equipo de gobierno de las Islas se recuerda que aunque la preparación de los temas se están trabajando en base a sus propios criterios básicos de actuación, se deja un amplio margen para el cierre de los mismos con el Gobierno central lo pueda llevar a cabo el nuevo Ejecutivo que surja de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. “Se están trabajando varias líneas. Desde Presidencia estamos llevando más los encuentros bilaterales, va a haber mucha actividad durante el semestre en las diferentes regiones y estamos en contacto con los diferentes ministerios e instituciones del Estado para organizar varios de los encuentros previstos”, explica el viceconsejero Olivera. Avanza en este sentido que en próximas fechas “iremos materializando todo el trabajo preparado para que el próximo gobierno que salga sepa lo que debe hacer, pero no podemos dejarlo todo cerrado y atado porque será misión del próximo gobierno”, insiste el viceconsejero de Presidencia. “Estamos identificando todas las líneas de colaboración y hay muchos ámbitos en los que se van a establecer relaciones sectoriales de todos los países europeos y que muchas de esas reuniones tendrán lugar en Canarias”, afirma.

Por ahora, según avanzan desde la viceconsejería de Asuntos Europeos, se han cerrado con el Ministerio de Asuntos Exteriores una reunión en junio, aún sin fecha, del grupo de trabajo del Consejo Europeo sobre medio ambiente; en la segunda quincena de septiembre un encuentro sobre la inserción regional de las RUP y en esa dimensión externa de estos territorios con los países socios; a principios de octubre una reunión del grupo de Acciones Estructurales y RUP del Consejo Europeo, y en noviembre la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas que pondrá fin al mandato canario anual de esta órgano multilateral.

Tasa verde y migración

En relación con los contenidos concretos de esa agenda canaria en la UE que se pretende impulsar, el Gobierno canario reconoce que son dos batallas importantes de asuntos estratégicos para las Islas sobre cuyas resoluciones finales nada está escrito todavía. Las tensiones internas en el club comunitario es muy fuerte y no siempre el país que ejerce la presidencia semestral tiene excesiva ventaja en imponer sus posiciones. Como mucho a veces sólo puede desarrollar a su criterio los trabajos preparatorios para que esos debates se sustancien y se intenten acuerdos. Es en lo que el Gobierno central asegura estar comprometido a fondo en estos momentos.

Respeto al primero de los asuntos puestos sobre la mesa en relación con el ‘Objetivo 55’ de la UE, Olivera señala que “se está trabajando intensamente” para tratar de dejar a Canarias y el resto de las RUP al margen de la imposición al queroseno, la llamada tasa verde en la aviación comercial, más allá de las condiciones y del plazo actual. “Estamos defendiendo desde el Gobierno central y del de Canarias para que esté al margen porque es país tercero desde el punto de vista de la imposición indirecta y de la especial, como pasa con el IGIC y con los impuestos especiales al combustible”, señala Olivera. “Es una batalla que estamos librando y dejando bastante claro para que no haya posibilidad de que se aplique este elemento”, insiste.

A este respecto, el viceconsejero destaca también que Canarias estará “muy pendientes de todo lo que afecte a los territorios insulares y a las RUP y queden siempre claramente diferenciado de cualquier otro territorio insular de la UE por nuestras especiales características”. “Seguiremos haciendo un seguimiento estrecho a esta cuestión a toda la legislación e iniciativas que nos afecten para que siempre las RUP queden claramente diferenciadas”, recalca.

En relación al pacto de asilo y de migraciones, Olivera asegura que “esperamos que se pueda cerrar durante la presidencia española, tendremos la mejor oportunidad de que así sea y desde Canarias como región frontera de la UE estamos empujando”. Sin embargo, no será fácil, como reconoce por su lado el director general de Asuntos Europeos. “Desde el Gobierno central se asegura que este es uno de los grandes dossieres que se quieren impulsar durante la presidencia española, que está compuesto por distintas normas y no todas van a la misma velocidad, no tenemos gran certidumbre de que se vaya a lograr o no, pero sí será seguro una prioridad dentro del programa”, señala Zafra.