Oramas tacha de “frívola” la moción pero aprovecha para cargar contra Sánchez

La portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, anunció este martes el rechazo de su formación a la moción de censura de Vox contra el Gobierno, con el independiente Ramón Tamames de candidato, a la que calificó de “frívola” y con una clara intención de electoralista por parte de la formación ultraderechista y que también servirá al Ejecutivo para ese mismo objetivo. Sin embargo, la diputada nacionalista aprovechó para cargar contra el Ejecutivo y contra su presidente, Pedro Sánchez, llegando a señalar que “no es porque no creamos que el señor Sánchez no se la merece, sino porque creemos que España no se merece las ocurrencias de los partidos políticos” .

Oramas señaló que las próximas elecciones dl 28-M será el "anticipo del mensaje" que los españoles le darán "al señor Sánchez y a este Gobierno dividido, enfrentado y fracasado", antes de que las elecciones generales de finales de año constituiya "el verdadero voto de censura". Tras criticar el "larguísimo anuncio electoral" que el líder de Vox, Santiago Abascal "ha decidido regalarle" a Sánchez antes de la próxima cita electoral de mayo, Oramas alabó la figura de Tamanes como personaje de la Transición, pero que no aceptaba "que le tomemos el pelo a todos los españoles" con una operación como la presentada por Vox. "Reunir aquí a los 349 diputados, me parece una frivolidad y una falta de respeto, para debatir una moción de censura que ya estaba muerta antes de nacer. Porque en realidad aquí nadie está proponiendo un nuevo presidente para España. Aquí lo que se está haciendo es campaña electoral", insistió Oramas. Según la diputada de CC, "el mayor susto político" que se podrían llevar Vox es que todos los partidos "nos pusiéramos de acuerdo y termináramos votando al candidato, porque el señor Tamames tiene que ver con el ideario de Vox lo mismo que un huevo con una castaña". Oramas: "Reunir aquí a los 349 diputados, me parece una frivolidad y una falta de respeto, para debatir una moción de censura que ya estaba muerta antes de nacer" A partir de ahí se lanzó a una dura crítica hacia el Gobierno de Sánchez, asegurando que está "contaminado por la influencia de unos socios que han marcado una peligrosa deriva política", y que el líder socialista "cree en el Estado plurinacional, pero solo de aquellas nacionalidades que le sostienen en La Moncloa" en freferencia a ERC y Bildu. Tras denunciar el "cambio unilateral" sobre la posición de España en el conflicto del Sáhara sin consultar con este Congreso, arremetió contra "la imposición de leyes sectarias que solo representan a una parte de la sociedad y que no nacen del consenso entre todos los ciudadanos". "Hay razones sobradas para pedirle al señor Sánchez que convoque elecciones, y para desear que a este país le toque un Gobierno responsable que sea capaz de poner orden en este desastre", aseguró Oramas, pero consideró que la palabra la tendrán los ciudadanos en sendas convocatorias electorales de mayo y de diciembre. Oramas aseguró que ella había propuesto a algunos grupos parlamentarios no intervenir en el debate de hoy para que "este Congreso no se prestara a alargar este simulacro de moción de censura", limitándose a "escuchar al señor Tamames y simplemente votáramos". Pero consideró que Sánchez "no lo iba a permitir" porque "era el primer interesado en que esta tribuna se utilizara otra vez como una plataforma de publicidad electoral", algo en lo que, aseguró, el presidente "coincidía con Abascal".