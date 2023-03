Manuel Domínguez, candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno regional, sostiene que «Canarias no tiene un problema de recursos económicos, sí un grave problema de gestión». Una situación derivada de que «hoy la ideología marca el ritmo y la toma de decisiones». En esa tesis, estableció líneas rojas. Una de ellas: diversificar la economía, sí; cambiar el modelo económico, no. Otra: no topar los precios de los alimentos; sí adoptar acciones temporales, pero sin intervenir el mercado. Y ante el caso Mediador se mostró prudente y rotundo: «Que cada uno asuma sus responsabilidades (...) Hay que ser contundente con la corrupción».

Un plan para gobernar es la base de la ponencia que pronunció Domínguez ayer en el foro organizado por EL DÍA, cabecera de Prensa Ibérica en Tenerife. Un encuentro que contó con el patrocinio de Ecoener y de la Universidad Europea de Canarias –entidad que también figurará en futuros foros con los otros dos principales candidatos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma–, celebrado ayer en el salón principal del Real Casino de Tenerife. En el tercer aniversario del anuncio del confinamiento por el coronavirus realizado por el presidente del Gobierno central, Domínguez puso sobre la mesa su hoja de ruta para impulsar a las Islas y una batería de compromisos ante la sociedad canaria, tal y como lo presentó el director del periódico, Joaquín Catalán. El presidente regional del PP tiene como premisa partir de un análisis real y objetivo para plantear «conclusiones alcanzables» y «alejadas de la ideología, si puede ser». Los datos le permiten defender esa tesis. El primero que expone está en las actas parlamentarias: «Los empresarios, que ganan mucho dinero, merecen tener más impuestos. Hay que acabar con el capitalismo». Son palabras del vicepresidente Román Rodríguez, a las que el presidente, Ángel Víctor Torres, añadió: «Este no es el momento, pero Canarias tendrá sí o sí una tasa turística». Desde Podemos se remató: «El turismo es una amenaza para la economía canaria». De ahí que Domínguez concluya que «el Gobierno canario no confía en el modelo económico actual de las Islas». Las cifras La gravedad de estas palabras lleva al candidato del PP a desgranar datos. En el caso del Producto Interior Bruto (PIB), se refirió a la caída del 20,77% registrado en 2020, «9.800 millones de euros de pérdida de nuestra riqueza» sin que al término de 2022 se haya alcanzado los niveles de 2019. Del IPC, aseguró que «en Canarias es donde se produce un mayor incremento de los precios en la alimentación y bebidas no alcohólicas» (1,5% frente al 0,4% de media en enero). A todo ello suma el incremento del tipo de interés, que cifra en 3.437 euros (286 euros al mes) más al año para una hipoteca media de 150.000 euros. Con estas variables, «la caída del poder adquisitivo para las familias canarias es indiscutible». La lectura que hace Manuel Domínguez de las cifras presupuestarias de 2022 del Gobierno autonómico inciden en esa línea. Una ejecución cifrada en el 72% en el capítulo 6 supone que se dejaron de invertir 175 millones de euros, cuantía que sitúa en 57 millones en transferencias corrientes y 20 millones en viviendas. Suman 254 millones. A ello contrapone los más de 3.000 millones recaudados en concepto de IGIC, por primera vez, y 33 millones más que en 2019 en el tramo autonómico del IRPF. Domínguez cifró los ingresos tributarios canarios en 534 millones más que en 2019. Pobreza y exclusión Con esos datos, el candidato del Partido Popular defendió que «estamos ante la mejor recaudación de toda la historia, pero Canarias sigue siendo la comunidad autónoma con mayor pobreza severa, con más de 600.000 personas en riesgo de pobreza; un 45% de jóvenes y menores en riesgo de exclusión social y la mayor tasa de paro juvenil. Cáritas informa de que solo en Tenerife hay 1.700 personas que viven en la calle». Este análisis de la economía canaria llevó a Manuel Domínguez a concluir que un cambio de modelo económico es un error». Con el tren como símil, recordó que el turismo «tira del resto de vagones (el sector servicios)» y se mostró partidario de «diversificar» la economía, pero rechazó toda medida que reste competitividad al destino turístico. Domínguez vinculó el empleo a la formación, con una apuesta decidida por la FP Dual como herramienta que prepare a los jóvenes en materias que los cualifiquen para responder a la demanda que genera el sector productivo. Fiscalidad El Partido Popular puso sobre la mesa un plan de alivio fiscal «real», enfatizó el candidato. Lo fundamenta en la «desmesurada» subida «unilateral y generalizada» de los impuestos en Canarias del año 2019 y en que «sobra dinero», por el superávit que se registra en cada ejercicio. Como en 2018, cuando el PP apoyó al Gobierno canario en minoría para aprobar el presupuesto, Manuel Domínguez planteó bajar el IGIC del 7% al 6,5%, establecer que sea del 0% para quienes consuman más de 10 kilowatios y de las conservas, eliminar el impuesto a las telecomunicaciones y el de patrimonio, bonificar el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y deflactar el IRPF, «indiscutiblemente». Sin aplicar nada de lo expuesto, en el año 2022 «más de 2.000 canarios renunciaron a su herencia, porque no pudieron pagar el injusto impuesto a la muerte». Asimismo, la gestión actual hace que «Canarias sea hoy la comunidad autónoma donde las familias no pueden consumir ni carne ni pescado cada dos días, porque la cesta de la compra está en niveles desorbitados», reflexionó. La solución no está en la intervención del mercado, «pero los gobiernos deben participar con acciones que permitan la mejora, desarrollo, conservación y mantenimiento» de la actividad. Como ejemplo puso la ganadería, «que atraviesa la mayor crisis en nuestro Archipiélago que puede acabar con el sector. El Gobierno debe participar para conseguir bajar los costes de producción reduciendo el IGIC al alimento del ganado». Domínguez defendió que «no nos podemos permitir perder el sector primario, porque es un riesgo demasiado caro». Un plan para gobernar incluye reducir la administración a través de eliminar gastos superfluos y exagerados y/o disminuir la burocracia como factor para optimizar los recursos públicos. «Deslegislar» y aunar leyes es la clave. Partidario de «derogar» la Ley del Cambio Climático «porque choca con la Ley del Suelo y crea más burocracia», o la unificación de las tres leyes que regulan el turismo en Canarias. Partidario de redistribuir la riqueza, para Domínguez «no puede ser que hoy sea casi un sacrilegio hablar del sector empresarial en esta tierra». REF Pero el futuro pasa por el Régimen Económico y Fiscal (REF), «que tiene que ser la herramienta principal para atraer la inversión y tiene que hacer que nuestra economía se desarrolle». El desconocimiento social del REF y del Gobierno central es un handicap para este «derecho» de los canarios, problema que se agiganta con la inseguridad jurídica que motiva «el cambio de las reglas del juego» ya que «ahuyenta la inversión». La concertación de los servicios es otra apuesta del PP. Un ejemplo: el aprovechamiento de la red de escuelas infantiles existente formada por autónomos, porque reduce la inversión pública y permite expandir la oferta allí donde no existe. «Eso mantiene pymes y autónomos y un servicio de calidad». Sanidad Otro ejemplo. Domínguez tiene claro que «el mayor fracaso de esta legislatura es la Sanidad». Volvió a los datos para sustentar su afirmación y aseguró que «480 personas viven en los hospitales teniendo el alta médica, porque no hay oferta suficiente de camas sociosanitarias. Cabría la concertación». Defendió que con ello se dota al sistema del recurso necesario, se logra más inversión, más empleo, eliminar las camas en los pasillos, reducir las listas de espera y «aminorar la saturación de las urgencias». Confiar en la economía «fortaleciendo» el turismo y «diversificando», aprovechar oportunidad de la industria portuaria «de forma particular» y el «offshore», apostar por la FP Dual de la mano de los sectores económicos, impulsar la concertación para mejorar la calidad de la prestación de servicios y fomentar «una visión cierta del REF» son los factores esenciales para atraer inversión empresarial y el desarrollo insular. La privatización de las torres de control es, a juicio de Domínguez, un hecho que repercute de forma negativa en el turismo. Por tanto, «no es pertinente privatizar las torres de control en Canarias». El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno reconoció que hay un buen Plan de Vivienda, pero «no se está ejecutando bien», porque «se ha empezado por el largo plazo, la construcción». Domínguez abogó por mirar al parque de vivienda terminada y de semiconstruida como soluciones plausibles. «Los políticos hemos jugado a ser técnicos» a la hora de plantear soluciones a las colas en las autopistas. Por ello, demanda la creación de una mesa conjunta del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife «para tomar decisiones consensuadas y se hagan las obras, porque el dinero no es el problema. Ha habido un choque frontal entre dos administraciones que sufrimos los ciudadanos». El PP plantea la necesidad de alcanzar acuerdos con las universidades de Canarias para que adapten la oferta educativa a la demanda del mercado laboral. Cuestionado por el periodista Moisés Álvarez sobre la prevalencia de su crítica a la gestión de Román Rodríguez sobre la de Ángel Víctor Torres, Domínguez incidió en que el problema del Gobierno canario es «falta de gestión». A su juicio, «todo barco tiene un capitán y es quien es y, desde mi punto de vista, el responsable de lo que sucede en este Gobierno». Pactos Izquierda, derecha, comunismo y ultraderecha son términos que no pronunció ayer Manuel Domínguez, lo que fue motivo de felicitación desde el aforo. Eso sí, pidió una oportunidad para demostrar que el PP tiene capacidad para aplicar un plan para mejorar la vida de los canarios. También dejó claro que «no me gusta perder ni al Parchís ni cuando juego con mis hijos», respondió a la hora de ser cuestionado sobre posibles alianzas poselectorales.