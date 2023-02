El Partido Popular de Canarias ha acordado personarse como acusación particular, ante los hechos conocidos del 'caso Mediador', para "limpiar" la imagen de Canarias y que este asunto deje de ser noticia nacional, y también para que aquellos que han usado su cargo en beneficio propio asuman todas las consecuencias.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, quien ha dicho que están "absolutamente perplejos" y "muy disgustados" con una trama que "se parece mucho a los eres de Andalucía", pues "parece que se están copiando las mismas formas y las mismas mañas".

Manuel Domínguez lamentó que el Gobierno de Canarias "no hace sino enlazar un escándalo con otro" y criticó que el presidente, Ángel Víctor Torres, vuelva a "hacer el juego del avestruz" para que "los problemas pasen y no se vea afectado".

"Evitó hablar del 'caso Mascarillas', esquivó el asunto hablando de otras comunidades autónomas o presidentes autonómicos y vetó la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias y ahora lo hace de nuevo con esta supuesta trama de corrupción", lamentó Domínguez.

Explicaciones

Por ello, el dirigente popular también ha exigido al presidente Torres la celebración de un pleno extraordinario para que dé explicaciones "exhaustivas y detalladas" sobre este presunta trama.

Así pues, pedirá al jefe del Ejecutivo canario que aclare en este pleno por qué el entonces director general de Ganadería, Taishet Fuentes, fue cesado y se le permitió que fuera candidato a la Alcaldía de Antigua, si el funcionario que fue apartado trasladó alguna "información sensible" a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, o a qué se refiere el 'mediador', Marco Antonio Navarro Tacoronte, cuando afirma que también estaba implicada en esta supuesta trama de corrupción la Consejería de Sanidad.

Al mismo tiempo, el Partido Popular de Canarias ha solicitado la dimisión de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, "no por buscar una cabeza de turco, sino por reconocer en comisión parlamentaria que todos los controles habían funcionado, por lo que ha faltado a su deber de vigilancia", manifestó Domínguez.

El líder de los populares canarios señaló, además, que este es un "escándalo de dimensiones desconocidas" que "ya salpica" incluso al Gobierno de España, de ahí que el Partido Popular también haya pedido la comparecencia de la ministra Calviño, presidenta de la Fundación Internacional Iberoamericana de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP), que supuestamente otorgó contratos por valor de 2 millones de euros a esta supuesta trama de corrupción.

"Reventar" Los Realejos

Manuel Domínguez también se ha referido a las declaraciones de Marco Antonio Navarro Tacoronte en las que afirma que el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, le envió un mensaje con la intención de "reventar" el Ayuntamiento de Los Realejos y "destruir" al propio Domínguez.

"¿A qué se refiere el 'mediador' con que va a reventar el Ayuntamiento? ¿Qué guerra sucia estaban planteando para destruirme?", se preguntó el ex alcalde del municipio norteño, quien advirtió que, de ser cierto este asunto, significaría que "algunos dirigentes del Partido Socialista se habrían servido de esta trama mafiosa para liquidar y para destruir a un rival político".

Domínguez hizo hincapié en que no puede ser que el máximo dirigente de la Administración insular "quiera ir en contra" de 40.000 vecinos que tiene el municipio de Los Realejos: "No es de recibo que un presidente del Cabildo pueda hacer este tipo de manifestaciones. Si así fuese, tendría que marcharse ya; si no fuese así, vamos a exigir responsabilidades".

A su vez, quiso dejar claro que el PP "no se va a quedar de brazos cruzados" y reconoció que va a ser "atacado" e "insultado" por aquellos que van a decir que esto es "oportunismo político", algo de lo que discrepa, porque eso es "usar los cargos para reventar y destruir a un oponente político". "Si alguien considera que no es oportuno que presida el Gobierno de Canarias, que me gane en las urnas", retó Domínguez.