El PP cuela al ‘Tito Berni’ en sus ataques a Sánchez en el Congreso

Ha sido precisamente un diputado canario, Guillermo Mariscal, el que se estrenó ayer en esta dinámica sacando a pasear al Tito Berni y además en ocasión tan pintiparada como para echárselo a la cara al propio Pedro Sánchez, presente en esos momentos en el hemiciclo. Aunque su pregunta en la sesión de control iba dirigida a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en relación con las políticas de ese departamento, y aprovechando que Sánchez aún permanecía en su escaño, Mariscal vio la oportunidad de que el caso Mediador apareciera por primera vez en un debate en el pleno y que el presidente fuera testigo de ello.

Como nada en su pregunta estaba relacionado con la trama que se ha llevado por delante al socialista Fuentes, el diputado popular tiró de recursos dialécticos y enlazó el tema con la controversia política y parlamentaria previa entre Sánchez y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, sobre lo que cada partido entiende como «gente de bien», una polémica expresión utilizada el día anterior en el Senado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para criticar algunas leyes progresistas del Ejecutivo que los populares consideran que «molesta» a determinados sectores de la sociedad española .

«Señor presidente, gente de bien en ningún caso por ejemplo es el Tito Berni, que utilizó el Congreso de los Diputados para realizar presuntamente actividades ilícitas, eso sí que no es gente de bien», afirmó Mariscal en referencia a las visitas a la Cámara que organizaba José Bernardo Fuentes con empresarios a los que luego acompañaba a restaurantes y locales de alterne en Madrid y a los que acababa integrando en la trama y luego chantajeaba a cambio de favores en la gestión de fondos europeos para sus explotaciones ganaderas. Con ese ardid parlamentario, Mariscal daba por inaugurada ante Sánchez la ofensiva verbal de su grupo contra el Gobierno por el caso Mediador, aunque ya el partido ya lo había hecho en otros ámbitos con la presentación de una solicitud de comparecencia en el Senado de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por los contratos suscritos con la trama por parte de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) que ella preside.

El Tito Berni apareció de nuevo en la sesión plenaria del Congreso de ayer en otra pregunta realizada desde la bancada popular, en este caso de la diputada Macarena Montesinos, en una pregunta a la ministra de Justicia, Pilar Palop, sobre otro tema que nada tenía que ver con el caso en el que está implicado el ya ex diputado socialista conocido por ese apodo entre sus presuntos compinches de la trama de extorsiones al sector ganadero en Canarias. Pero para el PP ahora eso es ya lo de menos, porque está decidido a aprovechar las aguas del Pisuerga a su paso por Valladolid para sacar a colación las juergas del Tito Berni en Madrid con alcohol, drogas, viagra y prostitutas en cualquier asunto de debate en el Congreso.

En concreto, Montesinos preguntaba sobre si compartía la ministra de Justicia las opiniones de su colega de gabinete, Irene Montero, titular de Igualdad, sobre los jueces que estaban aplicando rebajas de penas a los condenados por delitos sexuales en aplicación de la llamada ley del «solo el sí es sí». Y dado que Palop apeló a los 13 años de ausencia de reflexión por parte de los populares sobre su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la anterior ley del aborto, que ahora la cúpula del PP acepta, la diputada respondió que «la que tendría que ponerse a reflexionar ahora misma es usted y todo su Gobierno con un tal Tito Beni que se beneficiaba de los servicios de mujeres explotadas mientras usted se pone la careta de falsa feminista».

Sin duda esa referencia al apodo del exdiputado Fuentes por parte del PP busca incidir en el perfil más escabroso de sus actividades como elemento clave, en el ámbito político, de la trama de extorsiones a empresarios, y el efecto social de las imágenes que se han difundido del socialista majorero, expulsado ya del PSOE, en clubs de alterne junto a otros implicados o algunas de sus víctimas. Fuentes del PP reconocen que la ofensiva contra el Gobierno a costa del caso Mediador no ha hecho más que empezar y que explotarán el potencial de coste de imagen pública que este asunto tiene para los socialistas, no sólo sobre la presunta corrupción que el sumario del caso destapa, sino también sobre ese otro aspecto más sórdido de las actividades ‘lúdicas’ de la trama en la capital.

El otro aspecto del escándalo que saltará a la esfera parlamentaria tiene que ver con algunos de los ámbitos de actuación de los investigados por el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, y más en concreto con aquel que por ahora afecta de alguna forma al propio Gobierno central. Es el caso de los cuatro contratos que la fundación que preside Nadia Calviño y en cuya estructura están integrados dos ministros más y hasta 14 secretarios de Estado, suscribió con la trama del caso, por valor de 2,3 millones para dotar de material a las misiones de formación en países del Sahel.

Además del PP, también el senador de CC y líder de esta formación, Fernando Clavijo, ha presentado una solicitud de comparecencia de la vicepresidenta primera del Ejecutivo central en la comisión correspondiente de la Cámara Alta.

Franquis: «Me produce vergüenza y mucha ira»

El consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, lamentó ayer las consecuencias del caso Mediador que investiga una posible trama corrupta vinculada a inspecciones ganaderas y concesión de ayudas en el que están presuntamente implicados dos ex altos cargos del Gobierno regional y militantes del PSOE en Fuerteventura, Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taiseht Fuentes. «Como socialista me produce vergüenza y mucha ira ver lo que está pasando, y mucha tristeza», señaló a los medios durante una visita a las obras de la escollera del barrio de San Cristóbal en la capital grancanaria. No obstante el también líder del PSOE en Gran Canaria quiso subrayar que desde el Ejecutivo autonómico y el partido se ha actuado «de forma inmediata». En cuanto tuvo conocimiento de los hechos solicitó dimisiones y abrió los expedientes de expulsión correspondientes, destacó Franquis. Este insistió en sus declaraciones en su «sorpresa, vergüenza y tristeza» ante «todo lo que está saliendo» e insistió en que ni en el Ejecutivo ni en el partido sabían «nada» de la supuesta trama corrupta. El consejero comentó que no tiene dudas de que si el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, «hubiera tenido algún conocimiento de esta naturaleza», habría actuado, incluso acudiendo a los tribunales, como ya hizo el pasado verano con la destitución por pérdida de confianza del por entonces director general de Ganadería, Taiseht Fuentes.

El sentir de Franquis se incardina con el que dejó entrever también al respecto el martes el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso Patxi López: «Está bien donde está, fuera del PSOE», señaló en referencia a Juan Bernardo Fuentes, al que la dirección federal del partido forzó a dimitir la semana pasada tras conocerse un implicación en la trama.

El exdiputado, tras ser detenido en lunes prestó ayer declaración ante la juez instructora, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que lo investiga por los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Ya en libertad Fuentes manifestó su inocencia.