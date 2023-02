Fernando Clavijo, candidato a la Presidencia del Gobierno regional por Coalición Canaria (CC), presentó este jueves en Las Palmas de Gran Canaria su programa político de cara a las elecciones del 28 de mayo con el que pretende “cambiar el rumbo” de las Islas. Para el expresidente del Ejecutivo y secretario general de los nacionalistas, esta legislatura presidida por el socialista Ángel Víctor Torres está marcada “por la pérdida de recursos y de oportunidades en las familias canarias”. “Las islas necesitan un proyecto de presente y de futuro, pero el Gobierno de Canarias ha estado más pendiente de sus intereses de partido que de los intereses comunes de las familias y los trabajadores canarios”, aseguró Fernando Clavijo durante su intervención ante una nutrida representación de los sectores sociales, económicos y empresariales de la isla de Gran Canaria en un acto celebrado en el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel de la capital grancanaria.

Clavijo está haciendo una gira por todas las Islas para presentar su candidatura arropado de los aspirantes locales de la formación. En este caso, se encontraban Pablo Rodríguez, candidato al Parlamento por Gran Canaria, María Fernández, cabeza de lista al Cabildo de la Isla, Francis Candil, número uno al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, entre otras, Onalia Bueno, al Ayuntamiento de Mogán.

El cabeza de lista de CC por la lista regional aseveró que el Gobierno de Canarias “no ha estado a la altura de las circunstancias” en un periodo en el que ha hecho falta defender a Canarias todos los días ante Madrid, dado la “puesta en duda constante” de las singularidades sociales y económicas del archipiélago. Para Clavijo, el pacto de las flores (PSOE, NC, Podemos y ASG) solo se alió hace cuatro años por "el deseo de expulsar a Coalición de las instituciones y ahora lo único que le une para ofrecer una Canarias de futuro es conservar sus cuotas de poder”, censuró. “Han sido cuatro años de desidia, cuatro años de conformismo, cuatro años de verlas venir sin dar respuestas”, incidió Clavijo, “porque no tenían proyecto ni plan de trabajo ni capacidad de gestionar”.

Clavijo reconoció que la legislatura ha sido “muy complicada, eso es cierto", si bien no puede ser una excusa de unos resultados "pobres y de un protagonismo de Canarias que ha ido a la baja sin encontrar respuestas ni soluciones”.

Un Gobierno callado y sumiso

En su intervención, Clavijo cuestionó si es verdad el mensaje de buena gestión que predica el Gobierno canario. “Oímos decir a un Gobierno autocomplaciente que vamos bien. Pero, de verdad, ¿vamos bien? ¿Y a quién le va bien?”, preguntó y contesto: “los hechos dicen que eso no es cierto y la realidad nos dice que hemos sufrido un Gobierno sin rumbo y sin programa para gestionar el presente y planificar el futuro".

Clavijo enumeró como síntomas de esa “dejadez política nunca vista antes en Canarias”, la falta de respuestas "efectivas" ante la pandemia y la crisis económica asociada al covid, las “consecuencias directas e inmediatas” de la guerra en Ucrania y la erupción del volcán en La Palma. Canarias se ha sentido "sola e incomprendida por Madrid, ante estos problemas viendo cómo el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin asumir que el Archipiélago es un territorio diferente" y, además, con "un Gobierno de Canarias que ha estado callado y sumiso como nunca antes ante políticas discriminatorias e intentos de recortar los derechos históricos de las islas ordenados por sus jefes desde Madrid”.

“La herencia que dejan no puede ser peor: un Gobierno que no ha invertido y que ha sido incapaz de apoyar al tejido productivo para afrontar la crisis. Tenemos que soportar que los jóvenes, muchos de ellos y de ellas con gran preparación, no encuentran oportunidades y cada vez son más los que se ven obligados a emigrar. Y qué decir de las personas aún en edad laboral, pero con 50 ó 55 años, que no ven una oportunidad para volver a un empleo”, enfatizó el candidato a la Presidencia.

Además, el candidato de Coalición se refirió a la escasa respuesta de los recursos públicos ante una mayor demanda de servicios públicos básicos y esenciales como la sanidad o la educación. “A pesar de que ha contado con más fondos públicos que nunca, el Gobierno de PSOE y Podemos no ha logrado mejorar la atención a la sociedad y ha tolerado el paulatino deterioro de servicios públicos”, remarcó Fernando Clavijo.

Clavijo reprochó al pacto de las flores su “sometimiento descarado” a los intereses políticos de los partidos que conforman el Gobierno de Canarias y puso énfasis en la pobre respuesta a “constantes intentos de Madrid de alterar derechos históricos de Canarias de espaldas a las islas” y con el consentimiento de los socios de Gobierno.

Una sociedad desilusionada

“El resultado de estas políticas y de la falta de respuesta a las demandas sociales más acuciantes es una sociedad desilusionada que ve cada día cómo cala el desánimo al comprobar que ante la gravedad de la crisis en los hogares canarios este Gobierno, su Gobierno, les ha dado la espalda” para afrontar la carestía de la cesta de la compra o el acceso a servicios públicos durante y después de la pandemia. “Este Gobierno está tolerando que crezca el número de trabajadores pobres, personas que trabajan pero que no llegan a fin de mes porque sus familias solo pueden comprar la mitad que compraban en 2019”, sentenció.

Ante esta negra situación, Clavijo ofrece el proyecto nacionalista de CC como alternativa sólida. “Tenemos que volver a hacer que las cosas ocurran y no esperar a que otros decidan por Canarias en ámbitos que no sean las islas. Nos rebelamos ante la Canarias sin futuro, frente a la idea gafe de que no podemos crear oportunidades. Nosotros sabemos cómo hacerlo, lo sabemos porque ya lo hicimos cuando Canarias crecía, y si ellos no saben, que den un paso al lado para que otros podamos trabajar. Canarias está mal, pero puede estar bien, y para eso hay que trabajar, gestionar, escuchar, atender y solucionar. Poner al ciudadano en el centro del sistema y la administración pública a su servicio, y no al servicio de sí misma. No es solo una cuestión de dinero. Y los hombres y mujeres de Coalición ya lo hemos demostrado”.

Alternativa al desgobierno

El candidato al Parlamento de Canarias por Gran Canaria, Pablo Rodríguez, afirmó que Coalición Canaria “es la única alternativa al desgobierno; a la falta de proyecto para la Isla y a la falta de respuestas para los problemas de los ciudadanos”. En este sentido, aseguró que el proyecto liderado por Fernando Clavijo “tenemos claro y lo hemos demostrado que los canarios están por encima de todo, de siglas políticas y de servilismos a Madrid”.

Rodríguez aseveró que “la Canarias de hoy no es la que dejamos en 2019; hoy los ciudadanos tienen trabajo pero no tienen para pagar la comida, el combustible o la hipoteca; hoy hay más pobreza infantil y más pobreza severa pero para el Gobierno del pacto de las flores Canarias está mejor que nunca”. Por este motivo, “Fernando Clavijo y los nacionalistas canarios somos más necesarios que nunca no solo porque tenemos claro el diagnóstico de la situación social y económica de las Islas sino porque tenemos claro lo que hay que hacer para revertir la situación”.

Gran Canaria, ocho años de oportunidades perdidas

En el acto de esta tarde también participó la candidata a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, María Fernández, quien señaló que en mayo de 2019 los canarios tienen la "oportunidad de cambiar el rumbo de esta Isla” si apoyan a CC. En este sentido, aseguró “Gran Canaria lleva ocho años de oportunidades perdidas, de un Gobierno insular que no gestiona y cuando lo hace es de espaldas a los grancanarios”.

De esta forma, reconoció “este Cabildo no destaca por nada, tienen un cero en políticas sociales, un cero en políticas económicas, un cero en políticas de movilidad, con un tren en el que hemos gastado millones y que no sabemos dónde está; y un cero en políticas de empleo. Han convertido el Cabildo en un coto privado para beneficiar a los municipios por intereses partidistas y excluir a los que no comparten tesis o colores políticos; queriendo perjudicar a alcaldes lo que está haciendo el Cabildo es ir en contra de los ciudadanos de esos municipios”, aseveró.

Por su parte, el candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz en el Ayuntamiento capitalino, Francis Candil, mostró su apoyo a Fernando Clavijo en la carrera a la Presidencia de Canarias y dijo: “Coalición Canaria ha demostrado año tras año que tiene músculo en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria y en el resto de Canarias. Los nacionalistas trabajamos, desde el gobierno o desde la oposición, por y para los canarios y por y para nuestra tierra. A nosotros no nos duelen prendas porque tenemos la satisfacción del trabajo bien hecho”.

Asimismo, Francis Candil explicó que desde su grupo de gobierno llevan cuatro años en contacto directo con los vecinos, “prestándole la ayuda que necesitan, dialogando con ellos y escuchándolos, cuatro años pateándonos las calles, proponiendo a Augusto Hidalgo y a su grupo de gobierno mejoras para esta ciudad".