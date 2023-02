Clavijo ataca a Sánchez y trata de ‘desmontar’ la teoría del pacto con el PSOE en mayo

El secretario general de CC y senador por esta formación política, Fernando Clavijo, se empleó este martes a fondo en el Senado durante la comparecencia del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en intentar desmontar la teoría, que está tomando cuerpo en amplios círculos políticos del Archipiélago, de que su formación está determinada a pactar con el PSOE tras las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo si el pacto de las flores no alcanza el número de escaños suficientes para reeditar la coalición. No lo hizo de forma explícita aludiendo a esa posibilidad, pero sí a través de un discurso duro y muy crítico contra el Gobierno central, contra el propio Sánchez, y de pasada también contra el presidente de Canarias y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, con el que competirá por la presidencia en esa cita electoral.

Clavijo no dejó un resquicio de complicidad con Sánchez pese a la sintonía que Gobierno y CC habían mostrado en las últimas leyes votadas en las Cortes y al pacto sobre los presupuestos estatales de este año, que CC acabó apoyando tras lograr importantes mejoras para la ficha financiera canaria. De hecho, acusó al jefe del Ejecutivo de no estar cumpliendo algunas de las medidas pactadas, como la de rebajar los costes tipo del transporte de mercancías entre Canarias y el resto del Estado como medida realmente operativa para reducir la inflación y el coste de los productos a las empresas y consumidores de las Islas y que además está recogida en el REF “para compensar los sobrecostes derivados de ser un región ultraperiférica”. Recordó en este sentido el compromiso del pacto presupuestario para que en esa mesa para estudiar la medida se incluyera a los operadores, tanto exportadores como importadores y compañías marítimas. “Cumplan el acuerdo presupuestario”, le exigió Clavijo a Sánchez para convocar a la comisión que tiene que abordar esta cuestión para que los importadores no tengan que repercutir esos sobrecostes a los consumidores.

El de las medidas aprobadas por el Gobierno central para contener la subida de los precios y afrontar la inflación fue precisamente el marco en el que se desarrolló el debate en el Senado, y en el que Clavijo centró muchos de los reproches a Sánchez, asegurando que ese paquete deja fuera a Canarias fundamentalmente porque la bajada del IVA aplicada a una serie de productos básicos no es aplicable en las Islas, donde el impuesto indirecto (IGIC) es de competencia autonómica. “Una vez más Canarias es la gran olvidada de este Gobierno. De la bajada del IVA no solamente no nos vamos a beneficiar sino que se agranda la brecha. De Cádiz para abajo no existimos”, afirmó Clavijo, quien subrayó además que “en Canarias solo no nos afecta, sino que la diferencia de precios en la cesta de la compra con respecto a la Península se dispara, porque si con 20 euros en un supermercado de la Península se puede comprar ya poco, en Canarias aún menos”.

Pero las críticas de Clavijo a Sánchez abarcaron prácticamente todo el abanico de políticas del Gobierno estatal y apuntaron directamente al presidente, a quien acusó de presumir de cifras macroeconómicas positivas por su gestión, pero al tiempo necesita presentar su sexto paquete de medidas anticrisis.Clavijo también se refirió al traspaso de la competencia de gestión del litoral a la comunidad autónoma y al hecho de que, pese a ello, “no suelte” la capacidad de decisión sobre algunos proyectos hoteleros en las Islas, razón por la que “siguen abiertos expedientes que afectan al futuro laboral de 700 familias en Fuerteventura por el bloqueo de los hoteles Tres Islas y Oliva Beach”. “No lleguen a acuerdos de transferencias que luego no quieren dar, es una absoluta vergüenza y un despropósito lo que están haciendo con las transferencias de costas sobre todo para que esas familias no estén pendientes de un hilo sobre si sus puestos de trabajo van a seguir existiendo o no”, afirmó antes de señalar; “Se transfieren o no y que sea el Gobierno de Canarias quien asuma esa competencia y no fabriquen un conflicto competencial para que pasen las elecciones y puedan ir en campaña a seguir vendiendo humo”.

Clavijo, en su idea central de distanciarse de Sánchez, del Ejecutivo estatal y de los propios socialistas canarios en esta fase de precampaña, encontró argumentos para arremeter también contra Ángel Víctor Torres, del que recordó que el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había definido como un “presidente que no da problemas” al Gobierno central. “Nosotros sí le vamos a dar problemas exigiéndole que resuelva los problemas de los canarios”, concluyo el líder de CC.

Defensa de Torres

Sánchez, sin embargo, no quiso responder con la misma moneda y se mostró extremadamente conciliador en su respuesta, recordando de hecho que algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno se pactaron con CC en los presupuestos. "Usted plantea el vaso medio lleno pero hay muchas políticas que ha puesto en marcha este Gobierno para el transporte aéreo y marítimo y también para el terrestre que usted ha olvidado mencionar como la bonificación de las guaguas en Canarias, que es algo que pactamos con ustedes”, le respondió al dirigente nacionalista. Sánchez salió en defensa de Torres ante el ataque que le propinó Clavijo y dijo que el presidente de Canarias “no está en los problemas, está en las soluciones”

El senador de ASG, Fabián Chinea, también incidió en la necesidad de rebajar el coste de los transportes para contener el coste de los productos en las Islas, recalcando que el incremento de la inflación está disparando los datos de pobreza entre los canarios. También se refirió a la cumbre entre España y Marruecos que este miércoles comienza en Rabat y criticó que en la misma no participe ningún representante del Gobierno de Canarias pese a que en ella se van a abordar cuestiones claves para los intereses del Archipiélago.