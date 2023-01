Pedro Sánchez se compromete con La Palma «hasta que estén resueltos todos sus problemas»

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, arrancó el camino político de la isla de La Palma hacia las elecciones del próximo mayo comprometiéndose a contribuir en el proceso de reconstrucción tras el volcán «hasta que estén resueltos todos sus problemas».

Sánchez inició su intervención ante dos centenares de afiliados y simpatizantes recordando que se trataba de su undécima visita desde que se produjera la erupción volcánica del Tajogaite. También hizo referencia a que, desde entonces, la ciudadanía ha reclamado que no se olvidaran de la Isla en el proceso de reconstrucción. «Creo que con los matices que se puedan incorporar, y dudas que se puedan suscitar, tras enfrentarnos a algo inédito, en 16 meses el Gobierno de España, a diferencia a otras administraciones, con catástrofes parecidas, hemos desplegado nada más y nada menos que 500 millones de euros en beneficio de la gente», insistió en varias ocasiones el presidente.

Además, recalcó que en los presupuestos del 2023 «vamos a desplegar 140 millones más para la reconstrucción de la isla de La Palma» y anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará ayudas directas a todos los agricultores del país «y también a los de La Palma».

Sánchez recalcó que con la Delegación del Gobierno y el Comisionado se ha conseguido «hacer valer la palabra que le dimos a los ciudadanos palmeros para que esta catástrofe no se olvide y se pueda recuperar y relanzar la Isla Bonita», añadiendo que seguirán en esa labor «hasta que estén resueltos todos los problemas de la isla de La Palma».

En ese sentido, señaló que «no elegimos las crisis, pero si como gestionarlas», por lo que su Ejecutivo ha aprobado la subida de las pensiones «y decirles a los bancos que tienen que pagar más impuestos. Sánchez ha querido remarcar que «esa es la diferencia entre unos y otros», añadiendo que eso es lo que diferencia a un gobierno de derechas y otro de izquierdas.

Aludiendo al proceso electoral de mayo, Sánchez dijo que «vamos a seguir haciendo lo mismo, lo que hacemos los socialistas, que es dar dignidad laboral, salarial y a las pensiones de nuestros jubilados». En definitiva, añadió, «proteger a la gente, y no lo que hacen otros, que a la gente le ofrecen el sálvame quien pueda, mientras representan a una minoría muy poderosa».

Pedro Sánchez también aceptó que «queda mucha tarea por delante, pero reconozcamos que hemos alcanzado y vamos en la buena dirección», mientras acusó a la oposición de practicar «deportes de riesgo» al criticar una economía de la que dijo «se han inventado lo de los planes ocultos por lo que el malvado Sánchez quiere romper España e instaurar una república bolivariana». Sobre eso, añadió que «el argumento es preocupante si fuera verdad», mientras «esos mismos se manifiestan con los nostálgicos de la dictadura».

Por eso recordó que «la España que nos dejaron en 2018 no era pacificada», en ella «había una crisis política muy grave», lo que añadió que era lógico «por la falta de ejemplaridad de los gobernantes de entonces».

Ahora, ante los procesos electorales a los que se enfrenta el país, Pedro Sánchez destacó que «hemos apostado por una hoja ruta que se construye desde la convivencia», señalando que existirán dos alternativas con «un gobierno de la gente, que lo que hacemos es centrarnos en la sociedad de nuestro país, y enfrente una oposición que se dedica a defender a una minoría poderosa».

Por último, reafirmó «una propuesta de compromiso y defensa de las mayorías, compitiendo en el mundo a base de calidad y competitividad, apostando por la transición ecológica y la innovación, y dando en Bruselas las batallas que otros no dieron, y que nosotros ganamos».

Antes de Sánchez, el secretario general del PSOE de Canarias y presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, recordó su época como alcalde de Arucas, «teniendo mucho en común con Villa de Mazo», dijo, «ya que fueron dos de los que tuvieron mayor represión durante la dictadura porque tenían alcaldes socialistas», aludió.

No pudo obviar que «Canarias, como el resto de las comunidades, ha sufrido años muy duros, con dos elementos añadidos, el fenómeno migratorio y el volcán de la Isla».

Se refirió en primer lugar a los que calificó como «momentos difíciles», señando que «otros gobiernos que ahora pretenden dar lecciones, eliminaron todos los recursos que había en Canarias para migrantes». Además, se refirió a que «tuvimos que buscar mecanismos pasándolo bastante mal», alabando el trabajo del delegado del gobierno, Anselmo Pestana, en esos momentos.

También hizo referencia a que «algunos acusaban al Gobierno de España de tomar decisiones en contra del bienestar de nuestra tierra», y a pesar de ello, «hemos cerramos el año con un 30% menos de llegada de migraciones, gracias a los acuerdos de Pedro Sánchez con los países vecinos».

Respecto al volcán de La Palma, señaló que «hay quienes dicen que las ayudas no llegan». Les dio la razón, pero refiriéndose a «cuando en el 2005 tuvimos un Delta y quienes acusan de que las ayudas no llegaban, gobernaban ellos, y entonces no llegaron», hizo hincapié.

Por eso, dijo que «no tienen valor ético ni moral para criticar a un gobierno que, si está haciendo llegar las ayudas», y recalcó que «en semanas hemos podido poner casas para los palmeros» que lo perdieron todo por la erupción.

Torres también insistió en que «quienes critican la situación actual, engañaron a la sociedad», e hizo referencia a que «nosotros no tenemos ni un solo voto arrancado del dolor de la gente, pero no los queremos, y también tenemos que exigir que otros no los ganen».

En este acto del PSOE también le pidió a la sociedad palmera «que reivindique lo que se ha hecho», considerando que «debemos tener claro que seguro que las cosas se pueden hacer mejor, pero con otros gobierno hubiera sido siempre peor».

El candidato a la Presidencia del Cabildo y vicepresidente de la Institución insular, Borja Perdomo, fue el encargado de abrir el acto, dando las gracias por la presencia de los afiliados, «con una prueba de fuego y un inicio bastante potente», dijo.

Además, fue claro al querer «proponer un plan» a los presentes, anunciando su intención de ser el próximo presidente del Cabildo de La Palma, para lo que necesita, dijo, «que todos los que estamos aquí salgamos convencidos, fuertes, mirando hacia adelante y seamos capaces de explicarle a los vecinos que si gobierna el partido socialista en todas las instituciones es bueno para la isla de La Palma».

Perdomo también dio las gracias a Pedro Sánchez por su presencia en la Isla ante una situación «tan complicada como la que nos ha tocado vivir», en la que dijo «hemos sentido el aliento del Gobierno de España durante la emergencia y el periodo de reconstrucción». Sobre ese asunto hizo hincapié en que «entre todos lo estamos consiguiendo», apuntando a que «los datos están ahí».

Hizo referencia además a que en plena crisis volcánica «cuando se ha destruido uno de los potenciales económicos de La Palma», en alusión al Valle de Aridane, «teníamos 2.000 parados más de los que tenemos ahora». Y es que, añadió, que «en la Isla todos sabemos lo difícil que ha sido y sabemos que poco a poco se recuperarán todos esos procesos de vida que teníamos anteriores al volcán».

Mencionó también las medidas tomadas por los diferentes organismos, que apuestan por «la clase obrera y por los más vulnerables, que son para los que estamos gobernando».

El candidato a la presidencia palmera también recalco que «en unos años sin planes de vivienda, las únicas que se han entregado en Canarias han sido as de los afectados del volcán», dando de esa manera «la cara en un proceso de recuperación, con la participación de los afectados y hemos corregido las demandas y trasladado a las administraciones competentes».

Por último, la secretaria general del PSOE de Villa de Mazo y alcaldesa de la localidad, Goretti Pérez, destacó que se trataba de «un día histórico para el municipio, contando por primera vez con la presencia de un presidente del Gobierno de España», por eso, se dirigió directamente a Sánchez para decirle que «ya forma parte de la historia del municipio y de La Palma «por su compromiso en la recuperación de la Isla tras la erupción volcánica».

Mejoras de instalaciones sanitarias

En su agenda oficial, en calidad de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó con anterioridad a su encuentro con simpatizantes y afiliados las instalaciones del Hospital Universitario de La Palma.

Allí, además de un recorrido por sus instalaciones, acompañado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tuvo la oportunidad de comprobar los últimos trabajos de sustitución del TAC, que ha sido financiado por la Unión Europea a través del Plan Inveat, consensuado por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para reducir la obsolescencia del parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud. Su inversión ascendió a los 347.110 euros.

El nuevo equipo entrará en funcionamiento durante la segunda quincena del mes de febrero, tras las pertinentes labores de instalación, calibración, comprobación y formación del personal, siendo un equipo de alta tecnología que cuenta con un software novedoso que incluye programas de inteligencia artificial que facilitarán y ampliarán el diagnóstico y el tratamiento de una amplia variedad de patologías.

Así, con este nuevo equipamiento se podrán realizar estudios renales para ejecutar tratamientos más eficaces ante una piedra renal; cardíacos para la valoración de arterias coronarias, factor clave en el infarto, y de diagnóstico precoz del ictus.

Pedro Sánchez tuvo palabras para «prestigiar y reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud», recalcando la necesidad de ampliar las plazas de MIR, sobre todo en Atención Primaria, dijo.

En materia sanitaria, también recordó que «eliminamos los copagos farmacéuticos o y mejorarnos las infraestructuras», para lo que el Gobierno de España ha dispuesto de 800.000 millones de euros en un plan de inversión de equipamientos de alta tecnología.