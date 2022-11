Cabildos y ayuntamientos disparan el gasto en altos cargos en plena crisis

Cabildos y ayuntamientos, en conjunto, han disparado el gasto en altos cargos a cifras récord. Y lo han hecho en coincidencia con el estallido de la crisis de la covid. De hecho, ya solo en 2020, el primer año de la pandemia, la nómina de los órganos de gobierno y el personal directivo de la Administración local experimentó una subida del 12%. El mismo año de parálisis económica, confinamientos y cuarentenas en que el gasto total, en cambio, disminuyó casi un 3%. Es decir, las corporaciones insulares y municipales, consideradas en global, emplearon en 2020 menos dinero para inversiones, políticas sociales, educación o infraestructuras y, por el contrario, desembolsaron más que nunca para retribuir a sus altos cargos. Es más, la tendencia continuó el año pasado, un ejercicio para el que las entidades locales del Archipiélago presupuestaron un montante de más de 43 millones de euros para pagar las nóminas del personal directivo y de gobierno. De nuevo se trata de una cuantía récord.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública acaba de actualizar los datos de los presupuestos y la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos, cabildos insulares y diputaciones provinciales. Una información que cada año suele descubrir alguna sorpresa, alguna cifra llamativa, en la gestión del gasto público. También esta vez. En 2019, el último ejercicio de bonanza antes de la irrupción del coronavirus, las entidades locales de la Comunidad Autónoma (en términos jurídicos los cabildos son tan instituciones de ámbito local como los ayuntamientos) gastaron unos 3.926 millones de euros. Nunca habían movilizado tantos recursos públicos para la ejecución de sus políticas. Pero la base de datos del Ministerio permite ir mucho más allá y escrutar así al detalle el destino de cada euro. Muestra, por ejemplo, que los municipios y corporaciones insulares, siempre tomados en conjunto, remuneraron ese último año precrisis a sus altos cargos con 34,1 millones de euros. La cifra por sí sola no dice gran cosa, porque aunque a primera vista podría parecer elevada, es inferior a la desembolsada allá en 2011, una década atrás. Ese año, con la crisis financiera haciendo estragos en los bolsillos de las familias y las cajas de las empresas, la nómina de los miembros de los gobiernos y del personal directivo de la Administración local rozó los 34,4 millones. Lo sorprendente es lo ocurrido a partir de 2020.

Los presupuestos detallan cifras récord en las Islas para las nóminas de los políticos

Cabildos y municipios gastaron ese primer año de la crisis de la covid, a la que se sumaría sin solución de continuidad la actual crisis de precios, algo menos de 3.817,9 millones de euros. Hay que puntualizar que este es el desembolso efectivo, es decir, lo que en realidad gastaron las corporaciones, con lo que no debe confundirse con lo presupuestado. No en vano, una cosa son las cantidades que se consignan en las cuentas anuales y otra muy distinta es lo que en verdad se desembolsa: lo primero es el presupuesto y lo segundo es la ejecución del presupuesto. Pues bien, esos 3.817,9 millones son la suma de las obligaciones reconocidas netas del conjunto de la Administración local canaria, y son las obligaciones reconocidas netas las que recogen el gasto presupuestario real. En definitiva, cabildos y ayuntamientos emplearon en el año I de la pandemia unos 108 millones de euros menos que en 2019. Sin embargo, ese es el gasto global, que no se redujo, claro, ni en todas las áreas ni en todas las partidas. No lo hizo, por ejemplo, el capítulo de los altos cargos. Si los gobernantes y directivos de las entidades locales les costaron a los isleños 34,1 millones en 2019, la factura se incrementó en 2020 hasta superar los 38,2 millones de euros. Una subida de 4,1 millones de euros de un año para otro, y no de un año cualquiera para otro año cualquiera, sino del último de bonanza al primero de una crisis sin precedentes. Dicho de otro modo: el gasto efectivo se contrajo un 2,75% pero el coste de la cúpula dirigente se disparó ligeramente por encima del 12%. Y cabe insistir en que en todo caso se trata de las obligaciones reconocidas netas en la ejecución presupuestaria, esto es, de lo que en realidad se desembolsó y no de lo que se dijo que se iba a desembolsar.

Las corporaciones locales emplearon en 2020 menos dinero en políticas sociales que en sus cargos

Las cifras que maneja el Ministerio de María Jesús Montero aún no abarcan la ejecución presupuestaria de 2021, así que habrá que esperar para conocer con exactitud cuánto gastaron en total los cabildos y ayuntamientos y cómo se distribuyó ese gasto durante el último ejercicio. No obstante, sí están ya las cifras de los presupuestos, lo que puede dar pistas de por dónde han ido los tiros en los últimos tiempos. De entrada, los números ponen de manifiesto que la Administración local no escatimó a la hora de consignar las partidas para sus altos cargos. Municipios y corporaciones insulares presupuestaron un total de 43,1 millones de euros para pagar a sus presidentes, vicepresidentes, alcaldes, concejales, consejeros y demás cúpula directiva. Presupuestaron cerca de cinco millones más de lo gastado en 2020, cuando a su vez desembolsaron esos 4,1 millones más que en 2019. De cumplirse las previsiones de los consejeros y concejales de Hacienda, el desembolso para las nóminas de los altos cargos de la Administración local se habrá incrementado la friolera de un 26,4% en lo que va de legislatura, en concreto entre 2019 y 2021. Para hacerse una idea de lo extraordinario de esa subida basta con apuntar que la diferencia entre el gasto global en 2019 y el presupuesto global para 2021 apenas supera el 10%, menos de la mitad de lo que creció la remuneración de los órganos de gobierno y el personal dirigente.

Además, hay que puntualizar que de los datos de 2022, aún preliminares, se desprende que también este año finalizará con una notable subida del gasto en altos cargos de ayuntamientos y cabildos. No en vano, los consistorios manejan en el actual ejercicio casi 368,6 millones de euros más que en 2021 y hasta 780,7 millones más que en 2019, el último antes de la doble crisis de la covid y la ola inflacionaria.