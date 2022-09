La Policía Nacional realza su papel como servicio público de calidad

«Es una situación extraña. Por una parte estoy muy contento, ya que vuelvo a casa con mi mujer y mis cuatro hijos, motores fundamentales de mi vida, y por otra algo triste porque dejo en estas tierras parte de mi corazón, mi otra familia, la policial, y la de los amigos que me han dado todo su cariño y amistad durante estos dos complicados años. Las Islas Canarias y sus gentes me habéis marcado para siempre. Pero no me voy del todo, ya que aquí dejo una parte importante de mi. También os pido que no me olvidéis. Seré el mejor embajador de estas islas allá donde vaya». Con estas palabras y entre lágrimas se despidió este viernes por la tarde Rafael Martínez López en la ceremonia de celebración en el ExpoMeloneras del Día de la Policía con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, un acto en el que realzó el papel y la figura de esta institución como «servicio público de calidad».

«En tiempos vertiginosos, irreflexivos, tiempos llenos de necesidades, urgencias e impaciencias… cuando estamos en un momento de la historia difícil y son muchas las amenazas que difuminan nuestro espacio de convivencia, la Policía Nacional es una de las instituciones con más legitimación social, porque aporta seguridad y confianza», sostuvo, en el que fue su último acto como Jefe Superior de Policía en Canarias antes de incorporarse a la Subdirección General de Logística e Innovación. Rafael Martínez reconoció la labor diaria de los funcionarios policiales, pero también destacó el importante papel de este cuerpo en situaciones «extremadamente difíciles» como las situaciones de emergencia generadas por la calima, incendios, la inmigración masiva, la crisis volcánica de La Palma, la reciente tormenta tropical o la delincuencia diaria. «Sois una plantilla ejemplar. Un referente. Y por todo ello me siento muy orgulloso de dirigir esta Jefatura», señaló durante la ceremonia de celebración de las fiestas en honor al patrón de los policías. En ese acto, celebrado en el año en que el cuerpo conmemora los 198 años de la creación de la institución, la Policía Nacional ha condecorado a un total de 82 personas entre agentes y personas ajenas a la institución pero cuya colaboración ha sido fundamental para el desarrollo del trabajo policial y ha rendido homenaje a los agentes caídos en acto de servicio. 188 agentes han sido asesinados durante su trabajo en la lucha de la libertad contra el terrorismo dentro y fuera de las fronteras españolas. Junto a Martínez, la mesa presidencial ha estado integrada por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, el Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias, José Lago Ochoa, y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado. Desafíos Durante su intervención, el Jefe Superior de Policía de Canarias sostuvo que los cambios sociales, políticos y económicos plantean «desafíos y problemas mayores y más complejos». Estos cambios «están cincelando un nuevo mundo que trae consigo disrupciones y amenazas», añadió, «el terrorismo, el crimen organizado, la trata de seres humanos, la delincuencia itinerante, el blanqueo de capitales y el ciberdelito constituyen también fenómenos criminales tan sofisticados y poderosos que afrontarlos de manera individual equivaldría, prácticamente, a resignarse a una batalla perdida antes siquiera de haberla iniciado». Rafael Martínez López se marcha y será «el mejor embajador de las islas allí donde vaya» Rafael Martínez López subrayó también la capacidad de adaptación que ha tenido y tiene la Policía Nacional, pues ya casi el 17% de su plantilla son mujeres y de ellas dos forman parte de la cúpula policial en Canarias. El jefe definió a la Policía como urbana, internacional, moderna y actual. «Es una de las instituciones que más se parece a nuestra sociedad», dijo. No obstante, apeló al Cuerpo a adaptarse aún más, a modernizarse y a transformar la estructura de la organización para lograr una mayor confianza por parte de la ciudadanía. La población debe estar satisfecha con el servicio y la labor que presta la Policía Nacional y para eso alentó a los agentes a seguir «siendo eficaces, siendo ejemplares en nuestras actuaciones, siendo leales con los ciudadanos y con el mandato constitucional y las leyes, sirviendo a la colectividad y no a otros intereses distintos del bien común». De cara al futuro, la Policía Nacional tiene por delante infinidad de retos que afrontar como el impulso a la lucha para la prevención del terrorismo o los procedimientos de detección temprana de los procesos de radicalización, sobre todo a través de las redes sociales. Rafael Martínez López se marcha y será «el mejor embajador de las islas allí donde vaya» Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, destacó la labor de los agentes de la Policía Nacional y de todos los servicios implicados en la gestión de las emergencias en general durante la crisis generada por la erupción volcánica de La Palma hace un año. «Fui testigo de las fuerzas, a veces incluso de dureza, debido a las horas y la dedicación necesaria, que las personas allí destinadas mantuvieron. Pero sin duda alguna, lo que más caracterizó la labor de los profesionales fue el entusiasmo», señaló el delegado, « el entusiasmo de quienes son conscientes de que su contribución a la función pública y al servicio ciudadano significa una lucha constante, desde el primer día preparando las oposiciones hasta el último día de servicio». «Gracias por ese trabajo durante la situación excepcional del volcán, gracias por el trabajo durante la situación excepcional del covid, por el trabajo excepcional con el repunte migratorio y gracias por el trabajo más cotidiano. Que a veces, pudiera parecer que no se le da el valor que le corresponde. Es en lo cotidiano donde los datos nos confirman la excepcionalidad y la brillantez con la que se están realizando estas tareas», añadió Pestana. Anselmo Pestana resalta la labor de los policías durante la crisis volcánica de La Palma el año pasado En otro orden de asuntos, el delegado del Ejecutivo en las Islas instó a huir de las «campañas de desinformación desinteresadas» porque a pesar de que la tasa de criminalidad ha bajado y que el esclarecimiento de las infracciones penales ha aumentado, «puede existir cierta sensación de inseguridad en sectores poblacionales, y debemos concienciarnos y contribuir a la concienciación social porque tenemos la fortuna de vivir en un país seguro». Pestana hizo además un breve repaso de la apuesta del Gobierno por la Policía Nacional en las Islas y explicó que desde 2017 han ingresado un 17% más de efectivos. «También nos hemos comprometido en incrementar la valía de los ya de por sí valiosísimos recursos humanos. Es esto lo que justifica la creación del Centro Universitario», destacó, «invertimos en una policía moderna, eficiente, conectada con la sociedad». Recordó también que Interior trabaja para que al menos un 40% de las plazas policiales puedan estar ocupadas por mujeres. La Policía Nacional concedió anoche 82 distinciones, de las que 55 han sido para funcionarios del cuerpo y cuerpos generales y 27 para colaboradores de la institución. Entre los condecorados no pertenecientes a la institución destacan la Cruz al Mérito policial con distintivo blanco para el jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Canarias, Fernando Torres San José; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Vicente Reig; el magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Carlos Vielba; el magistrado del juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria y el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, Tomás Martín; el comisario jefe de la Policía Canaria, Luis Santos; el cónsul honorario de Italia, José Carlos di Blasio; el director de la prisión Las Palmas II, José Garlito; el presidente de Astican, Germán Suárez y el directivo de Carrefour en Canarias Gregorio Aria, entre otros. La Policía entregó también galardones a personas ajenas al cuerpo por su compromiso con la institución como el periodista de LAPROVINCIA/DLPAlberto Castellano; el periodista de Ser Las Palmas Jonás Oliva; el director comercial de Lopesan, José Alba; el director comercial y jefe de fletamientos de Armas, Jaime Cabrera; el consejero delegado del Grupo HD, Andrés Domínguez; a la Unidad de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Las Palmas, distinción que recogieron los agentes Óscar Moreno y Juan Carlos Rodríguez; el director regional de Telefónica en Canarias, Juan José Flores; y el capitán director de la banda de música del Ejército del Aire,David Llanos, entre otros. Durante la ceremonia, la institución condecoró también con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a los inspectores jefe Ignacio Villar y Pedro Cuesta; los inspectores Daniel Lázaro, JuanTorres, Jorge Santana, Gustavo Hernández y Juan Falcón; los subinspectores José Antón, Pedro Canónico, Jorge Iglesias y Alexis López, así como a 43 oficiales de la Policía Nacional y una funcionaria del cuerpo general de la Administración del Estado.