Hacienda prepara rebajas fiscales para las rentas de hasta 50.000 euros

La Consejería de Hacienda trabaja en la búsqueda de la mejor fórmula para evitar que los contribuyentes paguen de más en la declaración de la renta por culpa de la inflación sin mermar la recaudación pública. El viceconsejero del área, Fermín Delgado, explicó ayer que en las finanzas tampoco es posible la cuadratura del círculo, es decir, no son compatibles rebajas de impuestos de 600, 700 u 800 millones de euros y el mantenimiento del gasto público para reducir las listas de espera sanitarias, para contratar más profesores o para dar más ayudas a las empresas en crisis. Por eso el plan de alivio fiscal que preparan los técnicos de la Hacienda autonómica para los declarantes del IRPF se centra en las rentas medias-bajas, en esos contribuyentes que, como máximo, ingresan alrededor de 50.000 euros al año. Ese es el colectivo que preocupa en la consejería dirigida por Román Rodríguez, y, además, es con diferencia el más numeroso en las Islas. De hecho, de los 954.521 declarantes canarios por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un total de 781.564 gana menos de 30.000 euros al año, según los últimos datos oficiales. Y otros 144.242 ingresan entre 30.000 y menos de 60.000 euros anuales. Dicho de otro modo: hasta un 97% de los contribuyentes isleños del IRPF son rentas medias-bajas.

Los números de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) muestran así que el «paquete global» de medidas de alivio en el IRPF, o más bien en el tramo autonómico del IRPF –el 50% de la recaudación está cedido a las Comunidades Autónomas y el otro 50%, la otra mitad, es del Estado–, beneficiará en realidad a la grandísima mayoría de los contribuyentes isleños, básicamente porque la grandísima mayoría son rentas medias o bajas. No obstante, hay que puntualizar, tal como aclaró ayer en Radio Club Tenerife el propio viceconsejero de Hacienda, que de momento no se ha decidido con exactitud dónde poner el límite de ingresos a partir del cual uno deja de ser renta media para convertirse en renta alta.

Si Canarias siguiera el criterio de la Comunidad Valenciana, que ha decidido deflactar el IRPF –en realidad deflactar no es bajar el tributo, sino elevar los distintos tramos de ingresos en línea con la inflación para que el contribuyente pague por lo que en verdad gana– hasta los 60.000 euros, se beneficiaría hasta ese 97% de los declarantes canarios. Los técnicos de la Hacienda regional estudian, entre otros, el modelo valenciano, si bien los tramos de ingresos en la mitad autonómica del IRPF no son los mismos en Valencia y en Canarias.

Por lo avanzado por Román Rodríguez y Fermín Delgado, la deflactación de la mitad regional del IRPF se llevará a cabo sí o sí al menos hasta el tramo de ingresos de los 33.007,21 euros, con lo que ya se beneficiarían unos 800.000 ciudadanos. Y si se incluye el siguiente tramo, el de hasta los 53.407,21 euros, ya serían alrededor de 900.000 los beneficiarios.

Lo que sí es seguro es que Hacienda va a garantizar que nadie pierda la posibilidad de acogerse a una deducción autonómica por culpa de la inflación. La gran mayoría de este tipo de desgravación –por gastos de estudios, por nacimiento o adopción de hijos, por gastos de enfermedad...– tiene un límite de 39.000 euros si la declaración de la renta es individual y de 52.000 si es conjunta –hay más de 300.000 beneficiarios–. Es decir, que si el contribuyente gana más de 39.000 euros al año no puede beneficiarse de la deducción. Pues bien, «parece evidente», en palabras del propio viceconsejero, que una de las medidas será «mejorar» esas deducciones, lo que pasa por elevar los límites –de nuevo en línea con la extraordinaria subida del coste de vida– para que quien ingrese 39.500 euros no pierda el derecho a aplicarse una de esas deducciones. No en vano, los 39.500 euros que alguien declare en la próxima campaña de la renta valen menos que los 37.000 que cualquier otro declaró este año. No tendría sentido dejar el límite en 39.000 euros.

En lo político, el secretario general de CC, Fernando Clavijo, lamentó ayer la «apatía» del presidente Ángel Víctor Torres en la adopción de medidas de alivio fiscal. El senador afirmó que Torres se pone «una vez más a la cola» de los barones socialistas a la hora de tomar decisiones. «No hacer nada es castigar a los ciudadanos, que cada día pierden poder adquisitivo mientras el Gobierno de Canarias recauda más y ejecuta menos», subrayó Clavijo.