Nueva gresca en el Parlamento: Torres tilda al PP de ultraderecha y la oposición lo tacha de populista

La inmigración y La Palma como telón de fondo. La gresca parlamentaria ha vuelto a imperar este martes en esta etapa preelectoral en el Parlamento de Canarias, entre los representantes de los dos partidos mayoritarios en el Congreso y que replican ahora en las Islas sus desavenencias. y también de CC con el Gobierno canario. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acusó al diputado del grupo Popular Manuel Domínguez de utilizar el discurso de la ultraderecha en materia en inmigración, si bien matizó que considera que no es una persona ultra.

Esta acusación la formuló el presidente de Canarias en el pleno del Parlamento de Canarias al responder al también presidente del PP canario a una pregunta acerca de qué balance que hace Ángel Víctor Torres respecto a la gestión de los Gobierno de España y de Gobierno de Canarias en materia de inmigración.

Manuel Domínguez empezó diciendo que el pasado año murieron al menos 40.000 inmigrantes en la llamada ruta canaria, que "se ha convertido en la más mortífera del mundo", y añadió que durante los dos últimos dos años y medio llegaron a las islas 60.000 personas indocumentadas.

Para el diputado del grupo Popular, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quiere convertir a Canarias "en una cárcel" y añadió que Ángel Víctor Torres es complaciente y sumiso, un mensaje que viene repitiendo el PP a lo largo de la legislatura.

El presidente canario respondió que en materia de inmigración Canarias tiene solo la competencia en la atención a los menores no acompañados, y lamentó que el representante del PP no le preguntara por ellos, y se dedique a utilizar políticamente la inmigración, para también señalar que la mayoría de los inmigrantes llegan en avión y no en cayuco o en patera.

Torres pidió a Domínguez que haga autocrítica y le preguntó si es verdad que cuando el presidente del Gobierno español era Mariano Rayoy se desmantelaron las infraestructuras que había en Canarias para atender a las personas inmigrantes, y reconoció que era una pregunta retórica "porque la respuesta es sí".

Manuel Domínguez acusó entonces a Ángel Víctor Torres "de aprovechar cada catástrofe para publicitarse" y sin embargo le pide a él que no haga política con la inmigración, e insistió en que el presidente canario tiene que dejar "de engañar a los canarios y no olvidar a los inmigrantes".

Ángel Víctor Torres contestó que Manuel Domínguez hace el discurso de la ultraderecha en materia de inmigración, y tras recordar que el pueblo canario ha emigrado y atiende a quienes llegana a las Islas reconoció que Manuel Domínguez "no es una persona ultra".

CC, mitin en La Palma

Más tarde, el diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI), Pablo Rodríguez, acusó en el pleno de este martes al presidente de Canarias de participar en un mitin en los actos organizados con motivo del aniversario de la erupción volcánica en La Palma.

Un mitin, en palabras de Pablo Domínguez, mientras que los vecinos que querían expresar sus quejas no pudieron manifestarse, por razones burocráticas.

Pablo Rodríguez preguntó al presidente por la respuesta económica y social a los afectados por la crisis vulcanológica en La Palma cuando se cumple un año de la erupción del volcán, a lo que Ángel Víctor Torres que durante los últimos años Canarias "ha respondido ha demasiadas adversidades en demasiado poco tiempo".

En el caso de La Palma, el presidente ha dicho que tras poco después de un año las administraciones de las islas han dado la respuesta "más rápida y eficaz posible", y ha reconocido que se han cometido errores.

Pablo Rodríguez apuntó al respecto que las palabras de Ángel Víctor Torres "chocan frontalmente" con lo que dicen las personas afectadas, según las cuales no han llegado las ayudas.

El diputado de CC remarco que las personas afectadas por la erupción "han visto numerosos paseíllos, visitas de ministros y presidentes y pocas acciones, y si no dígaselo a las más de 180 familias que siguen viviendo en un hotel, algo que seguro no es lo que usted desea".

Pablo Rodríguez pidió a Ángel Víctor Torres que de explicaciones a quienes no han podido manifestarse mientras "ustedes celebraban brillantemente un mitin", y preguntó a quién se le ocurrió la idea de hacerlo cuando los vecinos no podían manifestarse.

El presidente de Canarias afirmó que no fue un mitin sino un un "canutazo" (respuestas de pie a los periodistas) y reconoció que algunos vecinos expresan sus quejas, pero preguntó p al diputado del grupo Nacionalista si es mentira que 139 familias han recibido las llaves de viviendas y que hay menos personas en paro que antes de la erupción, o que han llegado subvenciones de la UE al plátano.

Y criticó que cuando gobernaba Coalición Canaria se produjeron desastres como el Delta y las ayudas tardaron dos años en llegar, y las inundaciones, y las "ayudas nunca las dieron".