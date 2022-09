El Consejo de Ministros inicia hoy el procedimiento para determinar la sede física de la Agencia Espacial Española (AEE), que no estará situada en Madrid, y que pelea Canarias. Así lo anunció ayer la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante su participación en el acto Generación de Oportunidades, organizado por Europa Press en colaboración con McKinsey & Company. La ministra destacó el compromiso del Gobierno de «desconcentrar los organismos públicos para que no se acumulen las oportunidades en un solo territorio», en referencia a que la Agencia Espacial Española estará fuera de la capital.

Esta sede está en la lista de prioridades del Ejecutivo autonómico, que tras asegurarse el Centro Nacional de Vulcanología (CNV), parece decidido a actuar con sentido de la realidad y limitar sus aspiraciones sobre distintas sedes estatales e internacionales, a la concesión de la futura AEE. Una puja muy trabajada en el ámbito institucional en el conjunto del Archipiélago que cuenta con el apoyo de las universidades y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, que pretenden para cada una dicha ubicación. Aunque una pugna dura porque también aspiran ciudades como Sevilla, Madrid, o Teruel, y para la que también van a pujar comunidades como Castilla-León y Castilla La Mancha.

«Hacemos una mejor España desde toda España. Es más justo y democrático dar oportunidades. Además es más inteligente porque aprovechamos las potencialidades y capacidades que ya existen extendidas en todo el país», aseguró Morant. En este contexto, defendió el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Aeroespacial, un proyecto «transformador entorno al espacio», un sector, en sus palabras, «muchas veces desconocido del que depende cada día la ciudadanía», ya que «muchas soluciones vienen del espacio». Dentro de este Perte está contemplada la creación de la Agencia Espacial Española. «Nos hemos comprometido a que esté en funcionamiento el primer trimestre de 2023. Esta agencia permitirá coordinar todas nuestras actividades relativas al espacio e influir en el ámbito internacional», señaló Morant.

Concretamente, la ministra asegura que este sector cuenta con «un gran potencial» para el crecimiento a corto plazo de la economía y ha matizado que se trata de «un sector estratégico que supone el 1,2% del Producto Interior Bruto nacional».

La creación de un avión de hidrógeno de cero emisiones, uno de los objetivos del Ejecutivo central

Entre los principales objetivos del Ejecutivo en el ámbito de la aeronáutica, Morant resaltó crear el futuro avión de hidrógeno de cero emisiones, así como nuevas aeronaves no tripuladas para aplicaciones como la extinción de incendios. «Queremos que esto se desarrollo en nuestro país», insistió. También mencionó el desarrollo de las tecnologías necesarias para crear sistema de satélites para comunicaciones cuánticas, para, por ejemplo, aumentar el sistema de ciberseguridad. «Se abre un nuevo tiempo para la innovación en España. Caminamos de la mano con el sector privado, que es un actor fundamental», dijo.

Para la ministra de Ciencia e Innovación, los Perte son un «instrumento verdaderamente pionero» con el que van a movilizar en cinco años más de 30.000 millones de euros de los fondos europeos. Así las cosas, insistió en que los Perte son el mecanismo «esencial» para promover la colaboración público-privada en I+D+i.

«Suponen un cambio radical en la forma de movilizar el compromiso del sector privado, una relación de largo plazo basada en la confianza mutua y en la generación de ideas y oportunidades, una colaboración por el bien común. Los Perte son una palanca para convertirnos en el país moderno que queremos ser», manifestó. No obstante, la ministra advirtió de que el sector privado «todavía invierte relativamente poco en innovación», resaltó que un tejido «no es competitivo si no es innovador». «¿Por qué la empresa española no invierte tanto en I+D+i?», se preguntó.

En este punto, lamentó la «ausencia de una verdadera cultura de la innovación» en España y apostó por «incorporar el AND investigador en las empresas», algo que ha fijado como «objetivo prioritario» del Gobierno. «Para ello estamos avanzando en el refuerzo del Cedeti, que está aplicando nuevas fórmulas para acompañar mejor a emprendedores e innovadores. Hemos usado fondos europeos para aumentar el presupuesto del CedetiI», comentó Morant, al tiempo que defendió la participación de las mujeres.