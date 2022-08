Coalición Canaria (CC) batallará en las Cortes Generales para conseguir que el Estado bonifique el 100% del precio de los billetes de las guaguas en el Archipiélago como hará con el tren de cercanías en la Península y Baleares. El secretario general de la formación, Fernando Clavijo, anunció ayer que los nacionalistas no van a quedarse «con los brazos cruzados» y promoverán iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado para tratar de arrancar apoyos para forzar al Gobierno de Pedro Sánchez a rectificar. Y no serán los únicos, ya que tanto la Agrupación Socialista Gomera (ASG) como el Partido Popular (PP) han anunciado que llevarán también la exigencia de que la gratuidad se extienda al transporte público urbano, interurbano y el tranvía del Archipiélago a las cámaras estatales.

El también senador por la comunidad autónoma adelantó además que Coalición Canaria presentará en el Parlamento canario una proposición no de ley (PNL) para exigir que se cumpla con el Archipiélago en las mismas condiciones que con el resto de territorios. «Veremos ahí si el Partido Socialista (PSOE) en Canarias defiende por fin a las Islas y no a su partido», indicó.

El nacionalista se pronunció así después de conocer el rechazo del presidente Pedro Sánchez a extender la gratuidad de los billetes a las guaguas urbanas, interurbanas y el tranvía, que se bonificarán solo al 50% a partir de septiembre, a diferencia de lo que ocurrirá con el transporte ferroviario de cercanías en la Península que será cien por cien gratuito. Tras una reunión con el presidente canario Ángel Víctor Torres en Lanzarote, Sánchez argumentó que no ampliaría la bonificación en el Archipiélago porque ya se beneficia de un descuento del 75% al transporte aéreo y marítimo de pasajeros y mercancías.

El dirigente nacionalista criticó ayer que se utilice este argumento para negar esta medida al Archipiélago, ya que recordó que el descuento para residentes es «un derecho recogido en el fuero canario y, por tanto, no puede ser una excusa para no aplicar en Canarias el 100% de descuento de las guaguas, de la misma forma que en Península y Baleares se va a bonificar el 100% los desplazamientos en tren de cercanías y media distancia». «No sé qué es peor, si que un presidente de España utilice el fuero en nuestra contra o que un presidente de Canarias lo permita», añadió.

Por su parte, el presidente Torres justificó el lunes la decisión del Estado aludiendo a que a diferencia de lo que ocurre con el transporte ferroviario, las guaguas son competencia de cabildos y ayuntamientos a los que animó a «arrimar el hombro» para implementar estas subvenciones. Unos argumentos que Clavijo calificó como «excusas infantiles» y lamentó que el presidente regional haya «justificado y aplaudido» la postura del Estado. Para el expresidente canario se trata de «la mayor traición en los últimos tiempos que se le ha hecho al pueblo canario», además de «la mayor expresión de sumisión de alguien que debe defender a todos los canarios».

Para Clavijo, las declaraciones de Torres solicitando a las corporaciones insulares y locales que arrimen el hombro «es un intento infantil y patético de justificar lo injustificable», teniendo en cuenta que «a partir del 1 de septiembre los canarios somos ciudadanos de segunda con respecto a los ciudadanos de la Península y Baleares, que sí podrán desplazarse gratis en tren». Y apostilló que «no se puede exigir a los ayuntamientos y cabildos canarios que paguen por lo que el Gobierno del Estado regala en la Península».

El nacionalista calificó de «vergonzoso» ver a Torres «asentir mientras Sánchez justificaba que Canarias no tiene los mismos derechos que los ciudadanos del resto de territorios». «Ese comportamiento no es digno de un presidente de Canarias; lamento ser tan duro; pero lo que vimos fue completamente vergonzoso; no estaba asintiendo un miembro del PSOE; estaba dándole la razón en nombre de todos los canarios y eso sí que no se puede tolerar».