El Estado amplía la bonificación del 50% a las guaguas municipales y tranvía

El Estado ampliará la bonificación del 30% al 50% a las guaguas urbanas y al tranvía, pero no subvencionará el 100% del transporte público terrestre como demandan los tres partidos que cogobiernan con el PSOE en las Islas (Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera) y la oposición (Coalición Canaria y el Partido Popular). En su primera aparición pública desde que el pasado miércoles llegó a Lanzarote para pasar parte de sus vacaciones de verano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ayer que Canarias ya cuenta desde 2018 con una bonificación del 75% para el traslado de pasajeros y mercancías en avión y barco y, además, la subvención a las guaguas se subirá del 30% al 50% y no solo afectará al transporte interurbano, como anunció en un principio, sino también al urbano y al tranvía.

El presidente del Gobierno se reunió en el Cabildo de Lanzarote con su homólogo en las Islas, Ángel Víctor Torres, y la dirigente de la corporación insular, Dolores Corujo. La gratuidad del transporte era un punto caliente en este encuentro dada la polémica que se ha generado en Canarias. No obstante, Torres justificó la negativa del Gobierno central a subvencionar el 100% del coste de las guaguas, como lo hará con los trenes de cercanías y Media Distancia de la Península desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, en que las guaguas no son competencia del Estado, sino de los cabildos y ayuntamientos, y sin embargo accedió a subvencionarlas tras la petición del Ejecutivo autonómico. «De tener trenes tendríamos ese 100%, pero no tenemos», sentenció el presidente canario. Para sus socios del Gobierno y la oposición, las guaguas son como los trenes de Canarias y, por tanto, la ayuda estatal debería ser como en la Península. De hecho, tildan de «agravio» que a las Islas solo se subvencione el 50% del transporte. El presidente canario, no obstante, no lo ve de esa manera. Estima que la bonificación del 50% es un logro y, más aún que incluya no solo al transporte interurbano sino al urbano y al tranvía, algo que no se subvenciona en ninguna parte de España.

Remarcó además que la ayuda a las guaguas canarias será superior a la de Baleares, incluyendo allí el cien por cien del tren. En estos momentos el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, trabaja con el equipo del Ministerio, dirigido por Raquel Sánchez, para definir cómo van a trasladar la bonificación del 50% a las guaguas canarias porque en las islas existen distintos precios de bonos. En este contexto, aseveró que los cabildos y los ayuntamientos canarios, donde residen las competencias en transporte, deben «arrimar el hombro» y ser «corresponsables» respecto a la implementación de las subvenciones. «Vamos a seguir trabajando este mes para obtener el mejor resultado posible», insistió el presidente canario.

Sobre las críticas de sus socios de Gobierno respecto a que la ayuda no alcance el 100%, Torres no se mostró preocupado. Es más, señaló que aunque públicamente ha visto esas manifestaciones, lo que realmente conoce es lo que «se habla en el Consejo de Gobierno», y la petición de aumentar del 30% al 50% la ayuda de forma transitoria fue debatida y apoyada en la última sesión.

Esta subvención forma parte del Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte cuyo objetivo es fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado.

Aunque la bonificación no contemple la gratuidad de las guaguas en las Islas, el presidente Pedro Sánchez quiso destacar el compromiso que tiene el Estado con Canarias, y recordó las ayudas directas de más de 1.100 millones para pequeños y medianos negocios del sector turístico. Además, respecto a los fondos estatales que percibirá Canarias en 2023, el presidente de España recalcó que las Islas recibirán más de 6.500 millones de euros, un 58% más que en los últimos cinco años del Gobierno del PP que presidió Mariano Rajoy.

También aseveró que los cabildos y ayuntamientos tendrán este año «la mayor cifra de su historia de aportaciones estatales», con más de mil millones de euros y estos fondos no contribuirán a la deuda o déficit público.