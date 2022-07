Rodríguez: «Pregunten a los ayuntamientos si bajan el IGIC»

El grupo Popular y el grupo Mixto reclamaron al Gobierno de Canarias una rebaja fiscal como medida antiinflación para los canarios y, en concreto, pidieron una reducción del IGIC. El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, no solo rechazó la propuesta, sino que les retó a preguntar a los alcaldes si están dispuestos a renunciar al 58% de recaudación que perciben por el IGIC los ayuntamientos. La diputada popular Australia Navarro preguntó a Rodríguez si creía en «esa Arcadia feliz» que ha presentado el Sociobarómetro respecto a la realidad económica y social de Canarias, porque el contexto que dibujan sus resultados «no se los cree ni él».

Navarro instó a Rodríguez a ser realista en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma y pidió que adecue las cuentas a la realidad que se vive en las Islas, de forma que rebaje los impuestos y el gasto público innecesario. Según apuntó Navarro, la realidad es que «las familias pasan apuros para llegar a fin de mes y el incremento del coste de la vida las acorrala». Además, advirtió que esta situación podría agravarse en otoño, porque las previsiones económicas auguran una dramática vuelta del verano. Esa incertidumbre, advirtió podría además afectar al sector turístico del Archipiélago, que es el motor de la economía regional.

Hacienda sostiene que necesita la recaudación para garantizar los servicios esenciales

El diputado del PP Fernando Enseñat destacó que se pueden barajar otras soluciones para aliviar la economía de los canarios pero, a su juicio, la bajada de impuestos «es de las más rápidas y más efectivas».

Rodríguez explicó que el 58% de los rendimientos del IGIC se destinan a los cabildos y ayuntamientos. Por esto, el consejero señalo que lo más respetuoso sería preguntar a las corporaciones insulares y municipales si están de acuerdo con la reducción de su recaudación. «Yo lo he hecho y no hay nadie que lo defienda, ni en su partido», defendió Rodríguez, quien fue tajante al señalar que el Gobierno canario no va a renunciar a su 42% de recaudación. «Lo necesitamos para garantizar la sanidad, educación, prestaciones sociales, infraestructuras y servicios públicos en general», subrayó Rodríguez.

Espino también instó al Gobierno de Canarias a destinar una partida presupuestaria de cinco millones para ayudar a las familias a afrontar los gastos de la vuelta al cuello. «Están con el agua al cuello, cuando el Ejecutivo bate récords de recaudación», señaló la diputada del grupo Mixto, quien detalló que ha pasado de recaudar 1.572 millones de euros a 2.090, lo que calificó de «senda insensata».

Rodríguez destacó que el Gobierno que ha timoneado Canarias en una etapa que calificó como «cuatrienio trágico». Además, apuntó que la previsión de recaudación fiscal es un 8% superior a la prevista en la ley de presupuestos autonómicos para este año, que ya era «muy optimista». Sin embargo, advirtió que la recaudación del IGIC está cayendo y se seguirá «aplanando». En este contexto, puntualizó Rodríguez, el Ejecutivo es «decente, riguroso, sensible y apasionado en el manejo de los asuntos públicos» y va a ser difícil encontrar un mayor esfuerzo gubernamental que el que se dado en las Islas.

Espino tacha de «insensato» el récord regional en la recaudación de tributos

A su juicio, los datos son incontestables y no hay otra Comunidad Autónoma que haya tomado más medidas antiinflación que Canarias. Rodríguez quiso destacar que los tres primeros presupuestos de la legislatura han sido «los más expansivos de la historia» y que las cuentas para el próximo año estarán en sintonía de lo que han hecho hasta ahora. Los presupuesto, señaló el consejero, seguirán centrados «en el mantenimiento y sostenibilidad de los servicios públicos».

La diputada de CC Socorro Beato acusó a Rodríguez de ser «un político relator», porque «comenta lo que ocurre, pero no nos dice ni lo que hace o hará el Gobierno de Canarias». La diputada nacionalista lamentó que el Ejecutivo regional ni siquiera valore la posibilidad de formalizar una rebaja fiscal, pese al «maná de recursos europeos» que gestiona. Además, se mostró preocupada por las previsiones que auguran meses complicados y llenos de incertidumbre. Un situación que impactará en los países emisores de turistas a Canarias, con lo que el sector puede verse dañado de cara a la temporada de invierno.