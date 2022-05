La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no despejó esta mañana todas las dudas sobre la posición del Ejecutivo central en relación a la posibilidad de que Canarias quede exenta de la aplicación del tipo impositivo del 15% a grandes empresas en el Impuesto de Sociedades, una medida que infringe el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas y que el Gobierno regional ha reclamado que se corrija. Montero sí aseguró en el Congreso que “seguiremos defendiendo en los foros internacionales con el resto de países que cuentan con Regiones Ultraperiféricas (RUP) la necesidad de tener una consideración especial con estas regiones”, pero eludió concretar si su departamento presentará una propuesta de corrección de la directiva tal y como está redactada en estos momentos, para excepcionar a Canarias de ese tipo mínimo del IS, aplicable a las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales.

La ministra respondía a una pregunta en el pleno del Congreso de la diputada de CC, Ana Oramas, sobre si el hecho de que el Gobierno no hubiera “presentado excepciones” al proyecto de normativa sobre las particularidades isleñas, constituía “un olvido o una posición” por parte del Ministerio, pero en ningún momento de su intervención dijo claramente que presentaría una corrección para que esa fiscalidad especial de las Islas se pueda preservar en los términos recogidos en el REF. “Si ha habido un gobierno que ha defendido el fuero de Canarias ha sido el gobierno progresista de España y por tanto el que ha promovido todas las reformas fiscales que permitan la consideración justa de Canarias como RUP con todas las consecuencias que de ello se deriva”, dijo la ministra. Añadió luego que “seguiremos defendiendo que, a pesar de que queremos un consenso internacional sobre el 15% en el IS dirigidos a todos los países para que no haya fuga de capitales y situaciones indeseadas de un país a otro, se tenga en cuenta esta especial sensibilidad con el fuero de Canarias y con todas las RUP”. Según ella, “es una evidencia” que el actual Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez es “el que más ha hecho por intentar que Canarias goce de un régimen fiscal especial que le permita ir conservando todos los elementos que tienen que ver con su economía, con la prestación del Estado del bienestar, y por su consideración de RUP”.

Ana Oramas, sin embargo, cree que la respuesta de la ministra ha sembrado más dudas que certezas y alertó del “peligro para el fuero canario” dado que, según ella, Montero “no se ha comprometido a hacer las gestiones necesarias para corregir” la mencionada directiva comunitaria, reprochando a la ministra su “ambigüedad” al respecto. Por este motivo, la diputada exigió al Gobierno del Estado que promueva la modificación de la norma “para preservar el fuero económico y fiscal canario, porque de sensibilidades no vive Canarias y menos con los precedentes de este Gobierno”.

Corrección inmediata

Oramas recordó que el pasado 4 de mayo el director general de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Europea, Benjamín Ángel, había ratificado que España “no ha puesto sobre la mesa las particularidades de Canarias” a la hora de negociar la aplicación del tipo mínimo del IS, y que tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, como el vicepresidente, Román Rodríguez, habían manifestado que se trataba de “un olvido” que se debería corregir. “La duda que tenemos es si es un olvido, o si es posición del Ministerio”, afirmó la diputada, añadiendo que si se trata de lo primero, “tienen que presentar inmediatamente una corrección de la normativa para excepcionar a Canarias, porque se carga el REF y es gravísimo”.

Oramas mencionó además que su posición es compartida por todas las fuerzas política canarias, incluidas las integrantes del Gobierno de coalición, así como por los empresarios, los sindicatos y el colectivos de asesores fiscales. A partir de ahí, reprochó a la ministra otros episodios en los que CC considera que el Gobierno central no ha defendido el REF, sino todo lo contrario. “Ustedes llevan un año toreando nuestro fuero, con la fiscalidad del cine tardaron un año en rectificar, creando luego incertidumbre sobre las bonificaciones de la ZEC y ahora con la directiva sobre el tipo mínimo del IS”, dijo Oramas. Aseguró que Bruselas “ha dicho que no se opone” a que Canarias y las RUP queden excluidas de esa directiva, pero que “el que tiene que presentar la excepción para que no se acabe con el fuero fiscal canario es el Gobierno de España”. “¿La van a presentar o no? No se vaya por las ramas y conteste claramente”, inquirió a la ministra.

Montero respondió a la diputada que “probablemente esos aspavientos que usted ha protagonizado dan cuenta de que no tiene usted ningún tipo de argumento para afirmar lo que hace en esta tribuna”, e insistió en que “la mejor garantía de que la prosperidad de Canarias va a seguir su curso y del mantenimiento del fuero sigue siendo un gobierno progresista en España presidido por el presidente Sánchez”. “Menos aspavientos, más arrimar el hombro y remar en la misma dirección porque en esta guerra nadie sobra y todos somos necesarios”, concluyó.