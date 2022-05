La portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, alertó hoy del peligro para el fuero canario que el Gobierno del Estado "no se haya comprometido" en el Pleno de la Cámara Baja "a hacer las gestiones necesarias para corregir la nueva directiva europea que fija en un 15 % el Impuesto de Sociedades. Oramas reprochó la "ambigüedad" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no aclaró, a una pregunta de la portavoz nacionalista, si defenderá las singularidades canarias. Oramas aseguró que este asunto "es estratégico para Canarias no solo por lo que supone para el tejido económico de las Islas sino porque de quedarse así puede sentar un precedente en la vulneración del fuero canario" en una norma comunitaria.

Por este motivo, la diputada exigió hoy al Gobierno del Estado a que promueva la modificación de la directiva europea que regulará el Impuesto sobre Sociedades "para preservar el fuero económico y fiscal canario porque de sensibilidades no vive Canarias y menos con los precedentes de este Gobierno". La diputada nacionalista reprochó duramente el "olvido" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que puso en tela de juicio durante su intervención hoy en el Pleno de la Cámara Baja. Al respecto, sostuvo que "la imposición efectiva del 15 % supondrá una vulneración al REF, un ataque al fuero y un retroceso en los derechos alcanzados". Oramas, que fue altavoz este miércoles de la CEOE, de la Confederación Canaria de Empresarios, de las Cámaras de Comercio y de la Asociación Española de Asesores Fiscales, además, de todas las fuerzas políticas con representación en las Islas, reprochó que "España no pusiera sobre la mesa las particularidades de Canarias para preservar el fuero económico y fiscal consagrado y reconocido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE", tal y como ratificó Bruselas a través del Director General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea el pasado 4 de mayo. La portavoz de los nacionalistas canarios insistió en que "es urgente una decidida actuación en Bruselas, ya que, la excepcionalidad a Canarias del 15 % del Impuesto de Sociedades a grandes empresas es clave para la diversificación de la economía canaria". Por ello, insistió en que el Gobierno estatal debe presentar con carácter urgente una modificación de la normativa, de lo contrario -apostilló, la Zona Económica Canaria, ZEC, perdería su incentivo, cercenaría la economía y limitaría nuestra competitividad". Ana Oramas argumentó que el diferencial del Impuesto sobre Sociedades "es importante, no en términos cuantitativos -actualmente hay 50 empresas en las Islas que se verían afectadas y que saldrían de Canarias, sino que sería un grave precedente para la preservación del fuero económico y fiscal canario". La portavoz de Coalición Canaria-PNC reprochó que la gestión del actual Gobierno de España esté provocando "cada vez más inseguridad jurídica". En este contexto, se refirió a las decisiones en torno a las deducciones del sector audiovisual en plena pandemia o las relativas al comercio triangular, o las dudas en las bonificaciones de la ZEC por parte del Ministerio de Hacienda" lo que ha provocado, según denunció, "la fuga de inversiones a Irlanda o al Continente" por lo que insistió "es fundamental que el Estado defienda nuestro fuero y nuestra tierra. Nos va el futuro en ello".