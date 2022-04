Principio de acuerdo para que Madrid transfiera a Canarias los 407 millones no ejecutados en carreteras

Principio de acuerdo entre Canarias y Madrid para destrabar los 407 millones de obras no ejecutadas del convenio de carreteras que el Gobierno central, aún con el PP al frente, suspendió de forma unilateral en 2012. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado el pacto inicial con los ministerios de Hacienda y Transportes para que el Ejecutivo central transfiera a la Comunidad Autónoma esa parte de los fondos que adeudaban desde 2012, cuando se anuló el convenio de carreteras entre ambas instituciones.

Torres defendió la "gran relevancia" de este acuerdo puesto que supone en primer lugar el cumplimiento de un compromiso del Ejecutivo así como despeja las dudas acerca de la "defensa firme y clara" que su gabinete hace de los intereses de Canarias.

En la misma línea se mostró el vicepresidente del Gobierno regional, Román Rodríguez, quien recordó que el conflicto con estos fondos parten de la "decisión unilateral del Gobierno de Mariano Rajoy de suspender el convenio de carreteras con Canarias".

Rodríguez indicó que en ese momento el Ejecutivo regional liderado por Paulino Rivero recurrió a los tribunales con la intención de recuperar las partidas que anualmente transfería el Estado a las arcas de la Comunidad Autónoma, un proceso en el que los juzgados dieron la razón a Canarias.

Así las cosas, recordó Torres que inicialmente se logró un acuerdo para que el Gobierno que ahora preside Pedro Sánchez trasladara al Archipiélago los fondos derivados de las obras previstas en el convenio y que ya habían sido ejecutadas. "De esta manera, se incluyeron en los presupuestos generales del Estado de 2021 los primeros cien millones, a los que hay que añadir otros 200 en las cuentas del presente año", dijo el presidente canario quien avanzó que los 200 millones restantes formarán parte de los presupuestos estatales de 2023.

"Quedaban pendiente los fondos correspondientes a las obras que no habían sido ejecutadas", insistió el líder del Ejecutivo quien informó de que son esas partidas las que ahora están mas cerca "gracias al acuerdo de incluirlas en un addenda del convenio con el Estado".

"Hemos recuperado unos 1.000 millones que debían ser de Canarias", sentenció Román Rodríguez antes de aclarar que "se inicia ahora un trámite burocrático que debe culminar con más transferencia de fondos a lo largo de los próximos años".

La política como "instrumento de valor"

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha asegurado que “el trayecto” durante estos tres años de negociaciones no ha sido fácil, puesto que “en medio ha habido dos elecciones generales y los primeros acuerdos se pactaron estando el Gobierno de España en funciones y luego había que confirmar que continuara y luego vino la pandemia, por lo que el acuerdo se ha alargado en el tiempo mucho más de lo que hubiéramos deseado”.

Franquis destacó que “hemos puesto en valor el instrumento de la política para resolver problemas de los ciudadanos, para entendernos con otras administraciones públicas, que es lo principal, estar al servicio de la gente para resolver problemas y no para creárselos”.

Además, subrayó que “lo fundamental” del acuerdo alcanzado ayer en la Comisión de Seguimiento entre el Gobierno de Canarias y los ministerios de Transportes y Hacienda para conseguir los 407 millones de euros de deuda no ejecutada del Convenio de Carreteras, comprometidos en convenios anteriores pero que no habían sido transferidos al Ejecutivo regional, es que “ha vencido el diálogo y el acuerdo en el terreno de la política y la palabra y hemos dejado el ámbito judicial”. Puso en valor el empeño del anterior responsable del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y de la actual titular, Raquel Sánchez, que “siempre han sido cómplices a la hora de negociar con el Ministerio de Hacienda para este asunto se iniciara y pudiéramos empezar a poner en marcha la cuenta atrás del acuerdo que se va a firmar en los próximos meses”. Precisó que “se empezará a armar el expediente para que la propuesta de adenda de 407 millones euros se incorporen al actual Convenio de Carreteras a través de dos anualidades que no tienen financiación”. Se trata de “más de un 34% de recursos que se añaden al convenio inicial firmado por 1.200 millones de euros”.

En nuevos encuentros entre Canarias y los ministerios de Transportes y Hacienda se irá avanzando en el expediente a lo largo del mes de mayo, dijo Franquis, para que “se lleve a cabo lo antes posible al Consejo de Ministros”.