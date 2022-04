Torres garantiza que se velará por la seguridad de las aguas de Canarias

Las prospecciones que va a llevar a cabo Marruecos en aguas cercanas a las Islas, en concreto a La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura, han hecho saltar las alarmas en el Archipiélago. El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer que tanto el Ejecutivo canario como el de España han constatado que las catas petrolíferas se harán «en aguas marroquíes» y no en «aguas canarias ni saharauis», para «tranquilidad de todos». Por tanto, al ser competencia del país alauí, desde Canarias y España se debe «apelar a que se cumpla la legalidad internacional», esto es, que no perforen traspasando esa mediana aún sin delimitar, y que haya un respeto a «la absoluta seguridad medioambiental», al estar tan cerca de las Islas, lo que puede dañar también a la industria turística si no hay suficientes garantías tanto en las perforaciones como en el traslado por mar de los hidrocarburos que puedan extraer.

«Lo que no vamos a permitir es que se toque un solo milímetro de las aguas canarias» Ángel Víctor Torres - Presidente del Gobierno El presidente del Gobierno precisó que las catas que se han conocido han sido «autorizadas por el reino de Marruecos, unas hace unos escasos meses -dos pozos por parte de la multinacional italiana ENI junto a Qatar Petroleum en la zona de Tarfaya- y otra, como la de la británica Europa Oil & Gas -muy próxima a La Graciosa-, hace años». «No queremos prospecciones en aguas cercanas a las Islas, ni de España ni de Marruecos» Manuel Marrero - Portavoz de Podemos Torres se amparó en la buena relación que existe ahora con Marruecos, después del viraje de Pedro Sánchez en apoyo al plan autonomista del reino alauí sobre el Sáhara Occidental, «para tener toda la información y aclarar las circunstancias que sean precisas», en referencia a estas prospecciones de Marruecos. Y recordó que él mismo confirmó «desde el primer momento» que en los grupos de trabajo que se han reactivado entre España y Marruecos para la delimitación de las aguas territoriales «habrá representación canaria», por lo que se fijará una mediana a fin de evitar que el país alauí vuelva a ampliar la frontera marina a través de leyes internas, como lo hizo de forma unilateral hace dos años, una expansión que fue paralizada por España tras las protestas de Canarias. «Lo que no vamos a permitir es que se toque un solo milímetro de las aguas canarias», sentenció Torre «No tenemos ninguna certeza sobre las garantías ambientales o que se apropien de aguas del Sáhara» Fernando Clavijo - Senador de CC Los socios del PSOE en el Gobierno regional, Podemos, NC y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), coinciden en que es necesario que Marruecos aporte más información a España sobre las prospecciones y que se tenga en cuenta a Canarias en cualquier decisión, pues aunque las perforaciones se hagan en aguas marroquíes, al estar tan cerca de La Graciosa o de Lanzarote y Fuerteventura, pueden afectar directamente a las Islas. Los gomeros piden transparencia en la información y CC rechaza las perforaciones En este contexto, tanto NC como Podemos consideran que España podría mediar con Marruecos para que, al menos en las zonas cercanas a Canarias, no se realicen prospecciones y se potencie la introducción de energías renovables. El diputado de NC en el Parlamento canario, Luis Campos, señala que su formación es consciente de que el hallazgo cerca de La Graciosa tiene su impacto desde el punto de vista económico, pero para un territorio como Canarias, en caso de cualquier desastre ecológico tendría «un impacto brutal» en la principal industria económica, como el turismo, y en algo que para Canarias es esencial, como la desalación del agua del mar. «No estamos de acuerdo con las prospecciones, y ahí se habla de 1.000 millones de barriles de petróleo -en el yacimiento cercano a La Graciosa-, pero si se cuantifica eso en energía ¿cuánto seríamos capaces de hacer entre Canarias, Marruecos y otros territorios con toda la eólica marina, en tierra y la planta fotovoltacia? Y sería para ahora, para siempre y sin contaminar», reflexiona. Reconoce que las prospecciones están en aguas marroquíes pero expresa su rechazo y «debe ser unánime de todas las instituciones canarias y fuerzas políticas». Además, exige al Gobierno de España que solicite toda la información sobre las catas y se traslade al Gobierno de Canarias de forma que el Estado «no se inhiba aunque sea suelo marroquí». Su compañero en el Congreso, Pedro Quevedo, reclama además al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma la preocupación de Canarias ante los últimos movimientos de Marruecos, y también demanda tener acceso a toda la información para «valorar los riesgos y las prevenciones a tomar», en el que caso de que se den las mismas. Los ecologistas anuncian ya movilizaciones y avisan sobre los daños a la fauna Podemos también defiende que se interceda ante Marruecos para potenciar las energías renovables en vez de buscar combustibles fósiles contaminantes con las perforaciones en el mar. La formación morada en Canarias rechaza, como NC, las catas petrolíferas tanto en aguas isleñas como en aguas de Marruecos si están cercanas al Archipiélago. Al partido socio del PSOE en el Gobierno de España y en el canario, le da igual que las perforaciones estén «un poco más allá o más acá» de esa mediana que aún se tiene que definir, porque puede afectar al medio ambiente y a la industria turística de Canarias, expone el portavoz en el Parlamento, Manuel Marrero. «Los gobiernos de Marruecos, España y Canarias tienen que dar información y ser muy transparentes» Casimiro Curbelo - Portavoz de ASG Por ello pide al Gobierno de España que «clarifique» qué es lo que va a hacer Marruecos y que se tome en cuenta la inquietud de Canarias y, desde luego, que no se permita que haya prospecciones en aguas del Sáhara Occidental porque lo impide el derecho internacional. Marruecos utilizará las regasificadoras españolas para recibir gas licuado Casimiro Curbelo (ASG) se suma a la exigencia de que de que los gobiernos de España, Marruecos y Canarias sean «muy transparentes y den la información de una forma real» de todo lo relacionado con el Sáhara Occidental y Marruecos, y, en este caso concreto, sobre las posibles prospecciones petrolíferas que el reino alauí «dice» que va a hacer en aguas cercanas a Canarias. Curbelo «duda» de que esas catas sean tan inminentes y plantea que puede ser una estrategia de Marruecos para las negociaciones con España sobre la mediana. Marruecos activa la búsqueda de petróleo en aguas cerca de Canarias Coalición Canaria critica por su parte la «mansedumbre» del presidente Pedro Sánchez, que «anima a Marruecos y a las petroleras a lanzarse de nuevo sobre Canarias», afirma Migdalia Machín, secretaria de CC en Lanzarote, y pide «medidas urgentes» que eviten que Marruecos pueda hacer esas perforaciones. Para el secretario general y senador de CC, Fernando Clavijo, es «preocupante» que Marruecos prosiga con sus prospecciones petrolíferas. «No tenemos ninguna certeza sobre el cumplimiento de las garantías medioambientales», recalca, y tampoco de que no se hagan en aguas del Sáhara Occidental. Por ello, piden que el Gobierno de España vele por la seguridad ambiental de Canarias, priorizando en las relaciones bilaterales con Marruecos el desarrollo de una agenda conjunta, para impulsar en la franja marítima las energías limpias como alternativa a la exploración y extracción de gas e hidrocarburos. «Un escape de petróleo haría peligrar la supervivencia de Canarias que vive del agua desalada» Eugenio Reyes - Portavoz de Ben Magec Eugenio Reyes, portavoz del Ben Magec, ya ha solicitado una reunión urgente al Gobierno de Canarias y anuncia que los grupos ecologistas se van a «movilizar» si se continúan con estas prospecciones, porque son nocivas para el medio ambiente, para las especies marinas de las costas canarias, y un escape de petróleo pondría en peligro la supervivencia de los canarios y los turistas, pues «el cien por cien del agua de abasto procede de la desalación del mar», apunta. Todas las organizaciones ecologistas han coincidido en que dejar de quemar combustibles es «ineludible» para mantener la temperatura del planeta, y las perforaciones ponen en peligro la fauna marina. El responsable de combustibles fósiles de Greenpeace, Francisco del Pozo, apunta que el estado marroquí «posee capacidad solar de sobra para abastecerse energéticamente».