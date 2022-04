La inmigración irregular no cesa y crece en Canarias un 60% desde enero

El flujo migratorio hacia Canarias no cesa. Es más, crece. Las últimas cifras del balance quincenal del Ministerio del Interior apuntan que 6.359 personas entraron en Canarias de forma irregular desde principios de año y hasta el 15 de abril. El dato refleja un aumento del 60% respecto al mismo periodo de 2021 cuando alcanzaron la costa canaria 3.980 migrantes. Aunque la presión en el Archipiélago ha disminuido porque los viajeros ya no se quedan atrapados en Canarias lo cierto es que los datos no dejan de engordar y cada vez son más las personas que se enfrentan a la peligrosa ruta canaria en el Atlántico.

Interior acelera la repatriación de migrantes a Marruecos con más vuelos El giro de Sánchez al reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, apoyando el plan de autonomía del rey Mohamed VI, supuso la reactivación -hace un mes- de la repatriaciones que habían quedado bloqueadas con el cierre de fronteras de Rabat como consecuencia de la covid. Pero recuperar las buenas relaciones no ha sido suficiente para frenar el flujo de llegadas. Desde principios de año, al Archipiélago han llegado 138 embarcaciones, 27 más que en el mismo periodo de 2021 cuando en total fueron 111 embarcaciones. Por lo que se refleja un aumento de más de un 24%. Marlaska fue el único ministro que mantuvo contacto con Marruecos durante toda la crisis La última patera registrada alcanzó la costa canaria la madrugada del lunes con 62 migrantes a bordo. Los viajeros rescatados fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán, donde fueron asistidos por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tres tuvieron que ser trasladados a centros sanitarios por diferentes patologías, según informó Cruz Roja. Y este grupo tuvo suerte, ya que según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la ruta canaria fue el pasado año la vía migratoria más peligrosa ya que uno de cada cinco muertos o desaparecidos contabilizados en el mundo pereció en el Atlántico rumbo a las Islas. Tres bebés, entre los 61 ocupantes de una patera rescatada al sur de Canarias Según los datos del Ministerio del Interior, en total han sido 9.317 los extranjeros que han entrado de forma irregular en España desde principios de año, un 29% más que en el mismo periodo de 2021. Y la vía marítima sigue siendo la entrada principal, con 8.145 llegadas (un 19,6% más). La mayoría de embarcaciones alcanzaron Canarias, pero también llegaron 1.710 extranjeros irregulares a la Península y Baleares, un 38% menos que en el mismo periodo del año anterior; a Ceuta, 33; y a Melilla, 43. La gran mayoría de las entradas irregulares a las ciudades autónomas tuvieron lugar por vía terrestre: 929 a Melilla (un 241,5% más) y 243 a Ceuta (un 68,8% más). 138 Embarcaciones Al Archipiélago han llegado 138 embarcaciones desde principios de año, 27 más que en el mismo periodo de 2021 cuando en total fueron 111 embarcaciones. El aumento de las cifras ha llevado al senador del Grupo Parlamentario Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos, ha presentar en la Cámara Alta una batería de preguntas escritas para conocer a qué acuerdos ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos para frenar la ruta canaria de inmigración irregular. «¿Qué está haciendo el Gobierno de España para frenar las llegadas? ¿A qué acuerdos se han llegado con el Reino de Marruecos, en el viaje que Pedro Sánchez hizo, para frenar la ruta canaria?», son algunas de las cuestiones que Ramos ha planteado. 8.145 Por mar La vía marítima sigue siendo la entrada principal a España de la inmigración irregular con 8.145 llegadas (un 19,6% más que en 2021). El 78% (6.359) alcanzaron Canarias. El senador registró las preguntas para que el Ejecutivo dé explicaciones por escrito porque considera que los canarios «merecen conocer la verdad y que todo el proceso sea trasparente». El parlamentario del PP también ha preguntado al Gobierno sobre lo que se ha negociado en relación a las aguas canarias y si no cree que esta última cuestión es «innegociable», además de interesarse por el papel que ha tenido el Gobierno autonómico en esta crisis.