La comisión bilateral se aplaza y Aragonés se apea de la reunión de Presidentes

La comisión bilateral entre Canarias y Estado tendrá que esperar. El encuentro previsto para hoy se canceló en la tarde de ayer por «mutuo acuerdo» según explicaron ambas administraciones implicadas. El Gobierno central y el Ejecutivo canario han acordado finalmente celebrar en una sola jornada las reuniones de la comisión bilateral y la comisión mixta después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciara el viernes que esta última reunión se aplazaría porque aún quedan «detalles» por cerrar del traspaso a la comunidad autónoma de las competencias de costas. De esta forma ambos encuentros se desarrollaran en una misma fecha -todavía «indefinida»- tras la XXVI Conferencia de Presidentes de este viernes en La Palma. Un cita a la que el presidente catalán, Pere Aragonés, ya ha confirmado que no acudirá.

Desde el Ejecutivo central aseguran que, a pesar del aplazamiento de ambas comisiones, se mantiene el compromiso de que la comunidad autónoma pueda ejercer las nuevas atribuciones en costas, que ya recoge su Estatuto, a partir del 1 de julio. El Gobierno canario, por su parte, insiste en que la convocatoria de hoy «no era oficial» y asegura que «queda tiempo» para celebrar los encuentros con el Estado de la «mejor manera profundizando más en los temas a tratar». Lo cierto es que, oficial o no, la administración del Estado ya contaba ayer con el listado de asistentes a la comisión bilateral. Estaba previsto que acudiera Isabel Rodríguez García, ministra de Política Territorial; Alfredo González Gómez, secretario de Estado de Política Territorial; Héctor Fernando Izquierdo, secretario de Estado de Hacienda y Función Pública; Miryan Álvarez Páez, secretaria general de Coordinación Territorial; Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias; y Laura Díez Bueso, directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica.

El traspaso de costas era, en un principio, el núcleo principal de las reuniones previstas para hoy entre el Estado y Canarias por lo que al aplazarse esta cuestión la reunión perdía gran parte de su contenido. La comisión biltateral mantenía -hasta ayer- en el orden del día, aprobar su reglamento de funcionamiento, porque no se ha celebrado ningún encuentro desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2018, además de formalizar la solución respecto al diferencial fiscal que contempla el REF para las producciones audiovisuales -de facto ya estaba cerrado- y analizar el estado de las competencias pendientes, como son la de tutela financiera o de defensa de la competencia.

La comisión bilateral también perdía contenido porque muchas de las cuestiones que preocupan actualmente al Ejecutivo regional se expondrán el próximo viernes en la Conferencia de Presidentes. Allí el Gobierno de Canarias pretende abordar cuestiones como el fenómeno migratorio, la gestión de los menores no acompañados, la futura financiación autonómica, la recuperación de La Palma tras la erupción en Cumbre Vieja y los fondos públicos para seguir afrontando los efectos de la Covid. «El objetivo es dotar de relevancia propia a estos dos foros (comisiones) en otras fechas no coincidentes con eventos de gran alcance como la Conferencia de Presidentes», explicó ayer el Gobierno central a través de la Delegación en Canarias.

Financiación autonómica

Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, aseguró ayer en el Parlamento regional, que reclamará en la Conferencia que haya «claridad» sobre si va a haber o no un nuevo sistema de financiación autonómica en la presente legislatura aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su negativa a tratar este asunto porque quiere llevar a este foro temas sobre los que exista una posibilidad de acuerdo. El Gobierno central ha limitado el orden del día de este foro con los mandatarios autonómicos a temas muy concretos como la coordinación en materia de emergencias, el reparto de los fondos europeos, la pandemia o la reforma del Reglamento.

Respecto a la crisis migratoria, el presidente canario espera encontrar respuestas por parte de las demás comunidades y por parte del Gobierno, que den lugar a la activación de mecanismos más ágiles para la identificación de los menores migrantes; la firma de un convenio para que los 50 millones de euros previstos en los PGE para esta materia lleguen a Canarias; para que se abran espacios del Estado para dar respuesta a los menas, a lo que hay que sumar la responsabilidad de las demás comunidades autónomas, y para fijar un marco legislativo que deje claro cuáles son las competencias en cuanto a los menores migrantes no acompañados. Por todo ello, Torres deseó ayer que este encuentro cuente con la presencia de todos los presidentes autonómicos.

Pero todos no van a estar. El presidente catalán, Pere Aragonés, anunció ayer que no asistirá al encuentro celebrado en la Isla Bonita. Aragonés alegó que la cita no tiene un orden del día realmente de trabajo y que se trata, solo, de «una foto». «No encontramos ningún trabajo sustancial, tangible que merezca nuestra presencia allí», aclaró ayer la portavoz gubernamental, Patrícia Plaja.

La Consejera de la Presidencia, Laura Vilagrá, ha participado en todas las reuniones técnicas preparatorias de la cumbre del viernes. «El objetivo de participar en estas reuniones», precisó Plaja ante la posible contradicción, «era precisamente conocer de primera mano los contenidos de la reunión. No se trata del no por el no».