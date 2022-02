Los grupos del Gobierno bloquean por segunda vez la fiscalización de los fondos del 'Reactiva'

El grupo parlamentario nacionalista ha vuelto a fracasar en su intento de que la Audiencia de Cuentas fiscalice la ejecución de los fondos del Plan reactiva Canarias. Los nacionalistas llevaron este lunes la propuesta a la comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara autónomica, donde los votos en contra de los cuatro partidos que sostienen el Gobierno regional (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) tumbaron la propuesta de los de Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario.

Como ya ocurrió en abril, fue el diputado de CC José Miguel Barragán quien defendió la necesidad de que la Audiencia de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma, revise los fondos asignados al Reactiva, separe los que corresponden estrictamente a este plan y los que en realidad son gasto presupuestario digamos ordinario y dé su opinión sobre la correcta ejecución, o no, de los mismos. Y como ya ocurriera en abril, los grupos del cuatripartito dijeron «no». «La Audiencia de Cuentas no está para esto», resumió la portavoz del PSOE en la comisión, Nayra Alemán. El argumento compartido de las cuatro fuerzas políticas es que el órgano fiscalizador está justamente para eso, para fiscalizar, y no para controlar, a lo que Barragán respondió que lo que los nacionalistas están pidiendo es justamente una fiscalización (y así consta en el tenor literal de la iniciativa).

En cualquier caso, los grupos del Gobierno entienden que la fiscalización debe hacerse en todo caso a posteriori, es decir, una vez concluido el plan, cuya ejecución continúa. No obstante, la propuesta de CC es que se fiscalicen los fondos ya ejecutados, es decir, los de 2021 y 2020. «La Audiencia de Cuentas fiscaliza o audita, no controla ni supervisa», explicó la parlamentaria de NC Esther González.

La propuesta de CC sí contó con el apoyo del PP, que se quejó, a través de la diputada Luz Reverón, de que aunque los partidos del Gobierno hablen de que el control del Plan Reactiva está garantizado a través de la información que suministra el Gobierno, su grupo lleva meses esperando por una respusta al respecto.