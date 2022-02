Coalición Canaria (CC) ha reclamado hoy lunes que se amplíe de 60.000 a 100.000 euros la ayuda para las 573 familias que han perdido su vivienda habitual tras la erupción volcánica en La Palma, y que el Gobierno canario autorice a los afectados a edificar en cualquier municipio de la isla.

Estas propuestas han sido formuladas en una rueda de prensa por el portavoz del grupo Nacionalista Canario en el Parlamento regional, José Miguel Barragán, y los diputados por La Palma Nieves Lady Barreto y Sergio Rodríguez, quienes han analizado el proceso de reconstrucción y el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística y económica para reponer viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

Al respecto, José Miguel Barragán ha indicado que CC ha tendido la mano al Gobierno de Canarias para colaborar en todo aquello que estaba a su alcance con propuestas fruto de "muchas horas de reuniones con vecinos y afectados que conocen la dimensión de su tragedia" pero, como es habitual, ha lamentado, este trabajo "no ha sido escuchado".

En su opinión, el Gobierno "desprecia a los palmeros", que una y otra vez alzan la voz para decir que no se están haciendo las cosas bien, y por ello CC ha reclamado al presidente Ángel Víctor Torres que permita tramitar el decreto ley en materia urbanística como proyecto de ley, de manera que pueda recibir aportaciones de los grupos parlamentarios y que se cumpla "el diálogo y el consenso del que presume".

Y la petición se realiza "porque parece que no es esa la intención del presidente", según ha apuntado José Miguel Barragán, quien ha expuesto que no es intención de CC "bloquear" el decreto ley sino mejorarlo porque cinco meses después de la erupción las administraciones "están llegando tarde".

Conferencia de presidentes el viernes

Nieves Lady Barreto ha confiado en que en la Conferencia de Presidentes prevista para el viernes en La Palma el Gobierno central anuncie que amplía de 60.000 a 100.000 euros la ayuda para las 573 familias que han perdido su vivienda habitual, y que esta cifra pueda ser completada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo palmero.

"No estamos hablando de enriquecer a la isla sino de no empobrecerla", ha manifestado Barreto, para quien ahora lo prioritario es resolver el problema habitacional de estas 573 familias, y ha subrayado que los afectados "reclaman a gritos a todas las administraciones poder ser partícipes en las decisiones que se tomen, y no que vayan y se lo cuenten".

Para la diputada nacionalista, "estamos asistiendo a una gestión de dos caras" por parte del Gobierno de Canarias, la de "marketing y propaganda" que hace fuera de La Palma y la interna, y en esta última no hay dinero en los bolsillos de los afectados, por lo que CC pide "una única gestión, la de la verdad".

Además ha subrayado la petición de participar en el decreto ley para permitir que se autorice a los afectados que tienen terrenos en Tijarafe, Breña Alta, Breña Baja o cualquier otro municipio que puedan edificar allí su vivienda y no se vean obligados a buscar suelo, que ahora mismo "es un problema muy gordo en la isla".

Para Nieves Lady Barreto, el Gobierno está más centrado en generar buenos titulares, en su campaña de publicidad, que en articular medidas efectivas para los afectados.

“Hay que tener en cuenta que hay muchas familias viviendo en condiciones muy complicadas”, recordó, por lo que las viviendas deben ser prioritarias, y a fecha del 31 de diciembre, solo se entregaron 70 de las 573 anunciadas.

Tampoco, a fecha de hoy, se han recibido las ayudas al alquiler prometidas el 8 de diciembre, “encontrándonos con cientos de personas que no pueden decidir nada sobre su vida, sobre su futuro, y el gobierno sigue insistiendo en lo mucho que hace, en su pronta respuesta y que no ha dejado a nadie atrás”, señaló Barreto.

A su vez Sergio Rodríguez, que también es el alcalde de El Paso, ha coincidido en que los 60.000 euros de ayuda para reponer la vivienda habitual son "totalmente insuficientes", y además dicha cifra no ha llegado "ni al 20 por ciento de las familias afectadas".

Sergio Rodríguez se ha mostrado preocupado por la "autocomplacencia" de los gobiernos central y canario en este ámbito porque anuncian hasta 200 millones de euros para La Palma pero luego sólo un porcentaje "ínfimo" ha recibido ayudas.

Y el factor tiempo es más importante que nunca porque hay situaciones "de verdadero hacinamiento", como el caso de una familia con 18 miembros que están compartiendo un piso desde la erupción y que tienen que establecer turnos para ir al baño.

Como alcalde recibe a una media de 40 o 50 personas todos los días que le trasladan el mensaje de que "se sienten abandonados", ha asegurado Sergio Rodríguez, quien echa de menos "más esfuerzo y más velocidad en la toma de decisiones, que el Gobierno sea más responsable con lo que está haciendo y que las personas estén atendidas ya".

Preguntado por su exclusión de la mesa de la comisión constituida en el Parlamento de Canarias para la reconstrucción de la isla, Rodríguez ha afirmado que se propuso que en este órgano estuviera presente uno de los alcaldes de algún municipio afectado por la erupción, como es su caso, pero no fue así por decisión del resto de grupos.

Pero como diputado y miembro de la comisión va a trabajar "con más fuerza si cabe" para dar soluciones a la isla porque si el objetivo es "poner a la gente por delante, no podemos poner piedras en el camino"

Rodríguez no quiso ahondar en la polémica surgida con su ‘no inclusión’ en la mesa que dirigirá y coordinará los trabajos de la comisión de estudio parlamentaria, porque “desde el primer momento dijimos que aquí estamos para trabajar por las personas y aunque se retrata quién actúa así, nosotros vamos a seguir adelante, apoyando todo lo que sea positivo para La Palma y alzando la voz cuando creemos que yerran el camino”, aseguró; «esto es un problema que afecta a la isla en su conjunto y también a Canarias».