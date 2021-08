La nueva Agencia Europea del Turismo tendrá entre sus principales cometidos aplicar un mecanismo de gestión para garantizar que el sector turístico esté adecuadamente preparado para afrontar futuras crisis, como la que se padece a consecuencia de la pandemia del covid, y proporcionar apoyo técnico y administrativo a las microempresas y las pymes a fin de aumentar su capacidad para acceder a la financiación y los instrumentos financieros de la Unión Europea. Este es el mandato que el Parlamento europeo remitió al Ejecutivo comunitario en la resolución del pasado 25 de marzo donde analizó la estrategia de la Unión Europea en materia de turismo sostenible.

En ese texto, el Europarlamento pidió a la Comisión la creación de la Agencia Europea del Turismo, a cuya sede aspira Canarias. Los eurodiputados de las Islas, Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y Gabriel Mato (PP), consideran que el Archipiélago reúne las condiciones para albergar a esta importante entidad europea, no solo por su estatus como región ultraperiférica sino por su reconocido liderazgo turístico en Europa, y creen posible que pueda estar al alcance de Canarias aunque el camino es largo y no va a ser fácil por los competidores que puedan surgir. No obstante, el hecho de que el Gobierno de España se anticipe en demandar la candidatura y, en concreto, para Canarias, puede ir generando sinergias para lograrlo.

El eurodiputado del PP, no obstante, tiene dudas de la capacidad de Sánchez para conseguir esta aspiración, que situaría a Canarias en primera línea de las políticas turísticas europeas y sería una gran baza para la atracción de inversiones.

Juan Fernando López Aguilar, afirma, por su parte, que es un objetivo «plausible y realizable donde hay que emplearse a fondo». Las agencias europeas tienen que crearse por reglamento europeo, por lo que se encuentra en una fase embrionaria ya que la Comisión primero debe adoptar la iniciativa legislativa para constituir la Agencia Europea de Turismo y hacerlo en el marco financiero de 2021-2027. Según López Aguilar, para cumplir el mandato, el reglamento europeo debería estar terminado en esta legislatura que culmina 2024. En ese reglamento se define la estructura de la entidad y su consejo de administración, y normalmente la Comisión crea un lista de las cinco candidaturas mejor calificadas para ese órgano directivo y el Consejo Europeo decide, al igual que sobre las propuestas para la sede que presenta cada país.

Barcelona

En 2017 Barcelona se quedó sin la Agencia Europea del Medicamento, que tenía que cambiar de manos al abandonar el Reino Unido la Unión Europea a finales de marzo del 2019. La candidatura de la ciudad condal, propuesta por Mariano Rajoy, no consiguió superar el primer corte y cayó en la primera de las tres rondas de votación. El premio se lo llevó finalmente Amsterdam. Y eso fue antes de que estallara la pandemia mundial.

En este caso, precisamente por la covid, la UE está acometiendo por primera vez objetivos que priorizan la salud y el turismo, en la medida de que este último ha sido el sector económico europeo damnificado por la suspensión de la conectividad. Por ello, el eurodiputado socialista, profundo conocedor del funcionamiento de las agencias europeas pues como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento controla una decena de agencias, entre ellas Frontex, sostiene que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha acertado de pleno en anticiparse con tanta antelación a pedir la sede para Canarias de la futura la Agencia Europea del Turismo. Y, a su juicio, es sumamente importante que haya obtenido el compromiso de Pedro Sánchez, en la reunión del pasado miércoles en Lanzarote donde descansa el presidente, de que Canarias va a ser la apuesta de España para albergar esta entidad internacional.

Sánchez representa a España en el Consejo Europeo y con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores es fundamental que desde ahora «vayan haciendo las alianzas necesarias y creando masa crítica» para que España sea candidata y que Canarias se convierta en la región que acoja esa agencia turística, recalca. «Habrá otras candidaturas, pero ninguna mejor como punto de partida, y si el territorio es Canarias será una propuesta novedosa, simbólica y políticamente muy potente, porque se trata de que la UE residencie una agencia europea en una RUP significada por su alta dependencia del turismo», argumenta.

Resalta que Canarias tiene todas las ventajas de servicios y facilidades de conectividad «para recibir al ejército ingente de personal que supone el establecimiento de una agencia». De hecho, indica que las agencias europeas de peso pueden tener varios centenares de empleados cualificados de la UE. Para Canarias supondría, por tanto, una fuente de ingresos y el reconocimiento internacional.

«Ángel Víctor Torres no solo presta servicios a Canarias sino al conjunto de España promoviendo la candidatura porque vengo denunciando que España está infrarepresentada en la sede de las agencias europeas y en su dirección», sentencia.