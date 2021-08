El encuentro «no oficial» del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con Pedro Sánchez se producirá mañana en Lanzarote, justo antes de que el jefe del Ejecutivo estatal regrese al Palacio de la Moncloa. Los equipos de ambos mandatarios trabajan en estos momentos en la definición de una agenda de trabajo a desarrollar durante la asistencia de ambos a la convocatoria para presentar los actos para conmemorar el centenario del nacimiento del Premio Nobel portugués José Saramago.

La cita entre Torres y Sánchez tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Castillo de San José, en Arrecife. La conversación entre ambos tendrá una duración prevista de 45 minutos. Desde la llegada de Pedro Sánchez a las Islas la pasada semana, se especuló con la posibilidad de que ambos mandatarios cruzaran sus caminos en algún momento. Las continuas alusiones a Canarias como «asunto prioritario» realizadas por el presidente de España obligaban a ello.

Sobre la mesa estará, entre otros asuntos, la necesidad de instaurar un protocolo de solidaridad interterritorial para que el Archipiélago no vuelva a tener que soportar en solitario la presión migratoria, tal y como ocurrió en el verano y otoño del año pasado.

Además, Torres volverá a incidir en la especial gravedad que ha tenido para la economía canaria la pandemia. Si bien en el reparto entre las comunidades autónomas de las ayudas directas para paliar los daños sufridos por el tejido empresarial, el Archipiélago fue el más beneficiado, con 1.144 millones de euros, aún están pendientes de celebrarse conferencias sectoriales claves en las que se dará a conocer la distribución entre las regiones de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para el turismo, por ejemplo.

La ministra Reyes Maroto anunció hace un año un plan específico para paliar el daño en la industria alojativa de las Islas. Nunca llegó a hacerse realidad y ahora se presenta una nueva oportunidad de brindarles un trato diferencial por ser especialmente dependientes de esta actividad económica. De ese mismo MRR, el Gobierno central se reserva la mitad, unos 35.000 millones de euros.

El Ejecutivo español destinará dicha suma a la implantación de políticas estatales para la recuperación económica y social. También de las decisiones sobre este capítulo que se adopten en el Consejo de Ministros, aunque no de manera directa, beberá Canarias.

Tanto la oposición, como las formaciones, PSOE aparte, que integran el cuatripartito canario (Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) han advertido que el encuentro de este miércoles no puede sustituir a esa visita institucional largamente anunciada por el presidente de España. El propio Torres zanjó esas dudas a la finalización de la reunión de su Consejo Asesor la pasada semana.

Sánchez tendrá que regresar a Canarias para tratar a fondo los problemas a los que se enfrenta el Archipiélago, vino a decir el jefe del Ejecutivo autonómico. Incluso ofertó la posibilidad de que durante esta misma legislatura la Conferencia de Presidentes, que reúne a todas las cabezas visibles de las comunidades autónomas celebre una reunión en las Islas.

En cualquier caso, esos 45 minutos de cónclave a dos que se celebrará mañana no irá mucho más allá de la toma de notas con vistas a preparar una próxima visita. A las once menos cuarto tienen que haber terminado para no retrasar los actos previstos en A Casa de Tías.

La Fundación José Saramago y la Comisión del Centenario por el nacimiento del Premio Nobel de Literatura José Saramago (Azinhaga, 1922- Tías, 2010) anunciaron ayer que, además de Sánchez y Torres, también acudirá el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien también pasa unos días de descanso en Lanzarote.

En la cita se darán a conocer algunos de los eventos para la conmemoración de los 100 años del escritor portugués, que eligió Lanzarote para vivir los últimos años de su vida. También está previsto que asistan la presidenta de la Fundación José Saramago y viuda del Premio Nobel, Pilar del Río, además de otros cargos públicos como la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo; la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas –y su vicesonsejero de Cultura, Juan Márquez–, o el alcalde de Tías, José Juan Cruz.

Será la segunda ocasión en que Pedro Sánchez visite A Casa siendo presidente del Gobierno central. Hace casi tres años –octubre de 2018– y en compañía de su homólogo portugués, António Costa, ya recorrió el inmueble con motivo del vigésimo aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura al escritor luso.

En aquella ocasión, el jefe del Ejecutivo español destacó la «figura no sólo ibérica, sino universal, desde el punto de vista moral y literario» de Saramago. Un legado el que dejó el escritor que sirve «hoy para analizar críticamente la realidad y transformarla, para sentirnos menos solos y más fuertes en la búsqueda diaria de la justicia».