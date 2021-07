Los socios del pacto de Gobierno en Canarias intentaron este jueves distender el ambiente y el estado de nervios en el que muchos de sus dirigentes entraron el día anterior tras las declaraciones de Casimiro Curbelo, líder de ASG (Agrupación Socialista Gomera), una de las formaciones del cuatripartito, en las que insinuaba estar ‘trabajando’ otras alianzas políticas con las que cambiar la política en las Islas y postulándose él como presidente. Las palabras del martes en los micrófonos de la Ser del dirigente insularista fueron acogidas con sorpresa por los otros socios del pacto de las flores –PSOE, NC y Podemos–, pero ayer, tras revisar con calma la entrevista, coincidieron en señalar que Curbelo no había puesto en ningún momento en tela de juicio su apoyo al Gobierno de Ángel Víctor Torres, ni planteado ningún escenario de alianzas alternativas a corto o medio plazo.

Curbelo había afirmado en la mencionada entrevista en el programa Hoy por hoy. El Drago que le gustaría «hacer un pacto mejor y yo postularme como presidente de Canarias», insistiendo en «expandir» su proyecto político al resto de Islas y que su plataforma electoral en construcción contará «con al menos dos sorpresas, una muy cualificada, de consideración relevante en la política canaria», confirmando que se ha lanzado al ‘mercado de verano’ de fichajes para conformar una nueva oferta política regional. Desde la mayoría de partidos consultados se apela, o se quiere apelar, al tono «irónico y socarrón» y lleno de sobreentendidos con el que se expresa Curbelo como un indicio de que sus palabras no tienen calado político.

Desde el entorno de Torres se agarran a la posición manifestada por el líder de ASG, tanto en el pleno del Parlamento de Canarias del martes como en las declaraciones del miércoles, de apuesta clara y expresa por el pacto de las flores y de apoyo a la figura del presidente, al que dedicó en ambos casos elogios por su liderazgo político en la acción de Gobierno. También desde las filas del PSOE se interpreta que Curbelo nunca ha puesto en duda la cohesión del Ejecutivo y la voluntad de mantener el pacto hasta el final de la legislatura, apunta el secretario de Organización del partido, Jorge González.

Los socialistas evitan en todo caso entrar de lleno en algunas de las insinuaciones de Curbelo sobre la posible incorporación de militantes o dirigentes del partido en su nueva plataforma regional y señalan que «eso no nos preocupa en absoluto», dando a entender que no habrá ese trasvase de una formación a otra. González despacha las sospechas acudiendo al argumentario oficial: «estamos ocupados y preocupados en trabajar en un gobierno a cuatro para actuar sobre una situación complicada» en el Archipiélago; «si un partido está presente en todas las Islas, cohesionado y que representa a toda , ese es el PSOE, también en La Gomera».

En NC insisten en esta lectura amable de las palabras de Curbelo e incluso no consideran que éste hubiera señalado directamente al líder de la formación, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, del que el dirigente insularista afirmó que «está siempre en la economía, la gente del pacto nos entendemos bien, pero con los responsables económicos, no siempre». «No lo interpretamos como un reproche, sino como la constatación de una obviedad», señala el portavoz de NC en el Parlamento regional, Luis Campos.

La formación nacionalista está convencida de que Curbelo «reafirma la consistencia y continuidad del pacto de las flores, que va a llegar hasta el final de la legislatura y que la unidad con el conflicto del REF o cualquier otra cuestión no está en entredicho».

Para NC, el objetivo del dirigente de ASG en sus declaraciones «es tratar de destacar el impulso que está tratando de dar a su proyecto político para expandirse por todas las Islas», tarea a la que, asegura Campos, dedica Curbelo los mensajes sobre «acontecimientos y movimientos políticos próximos». Según los nacionalistas, en definitiva Curbelo «intenta vender su libro, el de su proyecto político» y cree que cuando se le preguntó sobre si volvería a firmar el pacto de las flores «dice algo de cajón, que es que le gustaría un pacto mejor para su formación y en el que él fuera el presidente”; «Todos hubiéramos contestado lo mismo», subraya Campos.

Competencia interna

Desde la oposición, su principal representante, CC, eludió ayer valorar de manera oficial las polémicas declaraciones de Curbelo. Sin embargo, algunos de sus dirigentes consideran que el líder de ASG buscó sobre todo «reposicionarse» respecto a su intervención del martes en el pleno del Parlamento sobre el REF, en el que, aseguran, estuvo «muy blando con el PSOE y menos incisivo en ese sentido que el propio Román Rodríguez». Consideran que ASG está perdiendo la competencia interna en el Ejecutivo entre las diferentes formaciones y que Rodríguez tiene «asfixiada económicamente» a la consejería que gestiona la representante gomera, Yaiza Castilla, consejera de Turismo. De hecho, una de las especulaciones sobre las novedades políticas a las que se refirió Curbelo podría ser la sustitución de Castilla en ese departamento. «Curbelo está intentando reivindicar su posición dentro del pacto», afirma un dirigente de CC

También se interpreta en las filas de la formación que lidera Fernando Clavijo que la salida de José Luis Ábalos del Gobierno central y de la sala de máquinas del PSOE federal ha dejado a Curbelo sin interlocutor en Madrid, ya que el exministro de Transportes y ex secretario de Organización socialista era su puente más fiable ante el Gobierno de Torres. CC, en todo caso, asegura no sentirse aludida por la insinuaciones del gomero sobre alianzas alternativas. «No estamos en eso, no es factible, ni viable, ni conveniente en este contexto», afirman desde la formación nacionalista.

En el PP, su presidenta regional, Australia Navarro, asegura que Curbelo «habla de intenciones y anuncia algo que no concreta», e interpreta las referencia de éste al Gobierno como críticas similares a las que vienen haciendo los populares. «Nos alegramos que se refiera a algo que nosotros venimos denunciando desde hace meses, y es a la incapacidad manifiesta de este Gobierno para hacer frente con eficacia a los problemas reales que tenemos los canarios», afirmó Navarro, quien a continuación instó indirectamente al también diputado regional de ASG a que abandone el Ejecutivo. «No se puede ser Gobierno y oposición a la misma vez”. Navarro rechazó especular sobre «futuribles» en la política canaria, pero sí afirmó que «lo que mejor le podría pasar a esta tierra es el desahucio del señor Torres».