El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha destacado este miércoles en el pleno del Parlamento canario que la ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias no está blindado en la Constitución, y ha añadido que no se puede dar un paso atrás en su defensa.

Román Rodríguez, que ha comparecido a petición de los grupos Nacionalista, Nueva Canarias y Socialista para hablar de la defensa del REF, ha aseverado que para defender los aspectos económicos y fiscales de esa ley hay que conocerlo, algo que, ha agregado, "no se entiende en la meseta, sin importar quien mande".

Román Rodríguez ha señalado que "siempre" hay que volver a explicar que las bonificaciones al transporte de viajeros, a pesar de llegar al 75 por ciento, siguen por debajo del coste del desplazamiento en el territorio peninsular.

Ahora, ha proseguido Román Rodríguez, se intenta corregir algo que se hizo en las Cortes el 5 de mayo de 2020, cuando con una visión "continental, estrecha", se subieron las deducciones al sector audiovisual olvidándose de que hay un territorio que tiene una singularidad fiscal consolidada y contrastada.

Cuando se produjo ese cambio normativo el mundo se puso del revés porque las deducciones a las producciones audiovisuales eran más elevadas en el resto de España que en Canarias.

Román Rodríguez ha señalado que en 40 años de democracia se han hecho decenas de reformas del REF, y ha insistido en criticar el cambio realizado el 5 de mayo de 2020, y de que a pesar de que se advirtiese "por tierra, mar y aire que nos dejaba peor que al resto de España, y durante trece meses no se produjo la reacción debida".

Ese día "se fulminó" el diferencial fiscal, ha aseverado el consejero, quien ha agregado que se reaccionó "tarde y mal" y ha criticado que el 21 de junio de este año desde las Cortes se pidiese el informe preceptivo del Parlamento canario, algo que se hizo con prisa tras una reunión extraordinaria del ejecutivo regional.

Un informe desfavorable que la Cámara legislativa canaria aprobó por unanimidad el 28 de junio, pero dos días después el Senado aprobó el cambio normativo.

Román Rodríguez ha afirmado que "a pesar de todo se ha mantenido lo más importante, la unidad", y ha recordado que "no hay blindaje" constitucional del REF ni en el Estatuto de Autonomía, de forma que está "al albur de las mayorías parlamentarias" en las Cortes Generales.

El vicepresidente se ha mostrado convencido de que en Canarias todas las fuerzas políticas entienden que el REF no es un capricho y sí una conquista histórica para compensar la lejanía, la insularidad y las dificultades objetivas del sistema productivo del archipiélago.

Román Rodríguez ha destacado la importancia de la unidad porque si ahora se acepta una rebaja "habrá más".

La diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Rosa Dávila ha acusado a PSOE y Podemos de romper la unidad del Parlamento de Canarias en la defensa del REF al votar de forma distinta en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Canarias en relación a las deducciones al sector audiovisual.

Rosa Dávila ha recordado que hace un año el gobierno central elevo a diez millones de euros las deducciones para el sector audiovisual español, excepto al de Canarias, donde, según se señala en el REF, debe ser un 80 por ciento superior, algo que "jamás ha estado en discusión".

La diputada del grupo Nacionalista ha criticado que un año después de esa medida el gobierno central no ha rectificado y el canario no ha negociado, y se ha plegado a la rebaja establecida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En su segunda intervención, Rosa Dávila ha dicho que lo difícil de explicar es que diputados nacionales del PSOE canario voten en las Cortes lo contrario de lo acordado en el Parlamento de Canarias.

Ha acusado al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de actuar como un trilero y pedir a los diputados nacionales que voten lo contrario que en las islas, y ha insistido en que es preciso presentar un recurso de inconstitucionalidad.

La diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González ha pedido volver a la senda de la unidad para que el Parlamento y el Gobierno de Canarias defiendan de forma conjunta el REF, y ha insistido en que los adversarios no están en la Cámara legislativa canaria, sino a más de dos mil kilómetros.

Esther González ha comentado que si los ciudadanos no lo entienden la responsabilidad no es del gobierno regional, que no fue elegido por las urnas, sino de los 70 diputados autonómicos, y por ello ha apelado a recobrar la unidad por encima de las siglas.

Ha reiterado su petición de unidad porque será "lo único que nos llevará al éxito", y ha reclamado que se cumpla el fuero canario.

El diputado del grupo Socialista Ignacio Lavandera ha apuntado que no es la primera vez que el gobierno regional no comparte el método usado por las Cortes y el ejecutivo central en relación a esta cuestión, y ha señalado que en el debate del martes se supo que cuanto Rosa Dávila era consejera de Hacienda "se ocultó" un incumplimiento, y en 2018 se solventó la diferencia.

Ignacio Lavandera ha manifestado que el ejecutivo canario mantiene la negociación política necesaria para lograr el objetivo, y ha comentado que esperaba que Rosa Dávila pidiese disculpas por lo sucedido cuando ella era consejera de Hacienda y se negociaron cambios en el REF.

El diputado socialista ha reconocido que la ley del REF no se pude derogar pero sí se puede modificar para mejorarla, por lo que ha criticado la "falsedad" de decir que no se puede negociar. EFE