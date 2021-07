Los reiterados incumplimientos del Gobierno central en relación con el Régimen Económico y Fiscal (REF) han colmado la paciencia de Nueva Canarias (NC), que ha exigido a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, una reunión urgente de la comisión de seguimiento del acuerdo político alcanzado entre la formación nacionalista y los socialistas para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. NC quiere que se reconduzca la situación y ya lanza serias advertencias con romper el pacto en Madrid aunque en Canarias cogobierne con los socialistas. «Al PSOE no le viene bien que no le apoyemos y tengo claro que si nosotros no votamos a favor el señor Sánchez no sería presidente», advierte el diputado Pedro Quevedo.

El presidente de NC y vicepresidente del Ejecutivo regional, Román Rodríguez, remitió este viernes una carta a Adriana Lastra en la que demanda formalmente la reunión de la mesa de seguimiento del acuerdo y, además del REF, el dirigente nacionalista también incluye otros incumplimientos como el Estatuto de Autonomía, por los reiterados incumplimientos de Moncloa de modificar el fuero canario sin consultar con las instituciones canarias, y el de la deuda del convenio de carreteras.

En la misiva, Rodríguez reprocha a los socialistas que el Gobierno incumpliera el REF desde mayo del año pasado cuando incrementó las bonificaciones fiscales al sector cultural en el país y dejara fuera a Canarias. En este periodo de tiempo se ha solicitado de forma reiterada el cumplimiento del diferencial fiscal del REF en vano mientras «NC ha seguido apoyando todas las iniciativas promovidas por el Gobierno en su agenda legislativa estatal», expresa el escrito.

La formación nacionalista se esfuerza en separar el conflicto abierto en Madrid con el pacto en Canarias. Por ahora el cuatripartito ha votado conjuntamente en el Parlamento de forma desfavorable contra la vulneración del REF y el Consejo de Gobierno ya ha solicitado la comisión bilateral Canarias-Estado y abre el camino a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Por ello NC circunscribe su enfado al PSOE estatal y focaliza las críticas sobre el Ministerio de Hacienda y su titular María Jesús Montero. No obstante, Quevedo recuerda que las decisiones del Gobierno son siempre «colegiadas», por lo que debe ser el PSOE y sus máximos dirigentes los que tienen que responder por estos incumplimientos y «embridar a quienes están empeñados en perjudicar a Canarias y consideran que los derechos de Canarias son privilegios, ese pensamiento está instalado en determinados departamentos y funcionarios del Gobierno, por lo que no podemos transigir», añade Quevedo.

El coordinador de NC y portavoz en el Parlamento, Luis Campos, reconoce que esta pugna con el Estado puede afectar a las relaciones entre los socios en Canarias: «Es verdad que tensionan y necesariamente obliga a un esfuerzo adicional para que esta situación no salte al pacto de gobierno pero en absoluto está condicionando el acuerdo en Canarias», agrega.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE canario, Jorge González, rehuye entrar en la petición de NC de reunirse con la dirección federal socialista y asegura que el cuatripartito «está más fuerte que nunca». González indica que «debe ser NC quien explique sus posiciones y su estrategia» y volvió a dejar claro que los socialistas canarios «defendemos el REF sea quien sea el que gobierne en el Estado y así lo hemos demostrado con la posición unánime del Parlamento y el acuerdo del Consejo de Gobierno». El dirigente socialista reiteró que seguirán luchando para recuperar el diferencial fiscal y reiteró sus críticas a CC por omitir que en 2017 aceptó vulnerar el diferencial.