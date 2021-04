El diputado regional de Nueva Canarias (NC) Luis Campos ha apelado este viernes al sector turístico a introducir los productos canarios en sus establecimientos para no volver a tener 16 millones de visitantes "e importar comida para darles", a veces con productos "miserables y vergonzosos".

Luis Campos se ha pronunciado de esta manera en comisión parlamentaria, en donde pidió la comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, para hablar sobre las medidas para incrementar la participación del sector primario en el PIB de Canarias.

Campos ha ironizado con el hecho de que sería "revolucionario" introducir los productos canarios en la carta de hoteles y restaurantes y ha aludido a que, cuando se habla de cocina internacional, suele consistir en "queso manchego, vino de La Rioja y un entrecot con papas paja".

La mejor manera de fidelizar a un cliente, ha proseguido, no consiste en promoción con precios bajos y productos "miserables y vergonzosos", sino que se pueda llevar de las islas una experiencia maravillosa de paisajes, del establecimiento y de la gastronomía.

Lo que no es racional es no encontrar ni un solo queso o vino "del país" en los establecimientos, ha abundado Luis Campos, al tiempo que ha hablado de la comercialización de los productos agrarios como otro factor de debilidad extrema.

Para ello es fundamental reforzar el cooperativismo y ofrecer nuevos canales de comercialización para los productores, y Campos ha apelado al liderazgo del Gobierno regional "para exigir que no haya un estrangulamiento y un abuso brutal como el que existe en las grandes cadenas".

El parlamentario de NC también ha aseverado que es el consumidor el que decide qué compra y por ello ha apelado a su responsabilidad e inteligencia pues, a su juicio, "no vale el discurso de criticar todo y luego comprar de fuera".

La consejera Alicia Vanoostende ha recordado que el peso del sector primario en el PIB es muy bajo, de un 1,6 por ciento, y ha considerado que se podrán aprovechar los fondos europeos y las ayudas estatales de la covid-19 para paliar la pérdida de producción en 2020.

Además la Consejería tiene actuaciones dirigidas a fomentar la digitalización, la mayor participación de la mujer, de jóvenes, de investigación y fomentar la sostenibilidad, y entre los objetivos figuran los de desbloquear "el embrollo burocrático" en el ámbito del suelo agrario, con un "galimatías" que sería necesario unificar en todos los municipios.

Por el grupo socialista, Ventura del Carmen Rodríguez habló de la implicación de los sectores público y privado para un cambio de conciencia social "si queremos comer sano y con calidad".

Narvay Quintero, de CC, ha dicho que le gustaría tener más competencias, más autogobierno, para aumentar la protección sobre el sector primario, porque, aunque sea más barato importar los productos, de esta manera no se beneficia a la salud, no se protege el medio ambiente y no se genera una economía circular.

El diputado popular Juan Manuel García Casañas ha llado a la Administración a que tenga en cuenta el uso de productos locales a la hora de formalizar contratos de suministro y ha pedido que se implanten en las islas las tecnologías punteras en captación de agua que se aplican en países como Israel.

Por Sí Podemos Canarias, el parlamentario Francisco Déniz ha advertido de que no se puede volver a un modelo económico que ha generado dependencia y debilidad, basado "en el desastre para el sector primario y el turismo de masas, es decir la turistificación de nuestras vidas".

Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, ha señalado que con la pandemia se ha percibido al campo como un sector estratégico que de manera rápida pudo sobreponerse a las dificultades para que nunca faltase el alimento, y ha subrayado la importancia de garantizar su presencia en las islas no capitalinas para evitar la despoblación.

Por el grupo mixto, el diputado Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, ha advertido de la importancia de apuntalar al sector primario en la estrategia de diversificación de la economía, porque hay que ir "más allá de unas cifras" que hablan de un valor añadido de 733 millones de euros y unas 25.000 personas ocupadas.