Un barraquito a 3,60 euros en Santa Cruz: ¿Cuánto debe valer un café?

"¿Cuánto vale un café en la calle? fue una de las preguntas más virales en nuestro país cuando el término 'viral' apenas se utilizaba. Se la hizo un ciudadano español al entonces presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en un programa de Televisión Española.

La evolución social ha hecho que los precios vayan en auge, siempre por encima de la subida de sueldos. En Tenerife, una usuaria de la red social X, antigua Twitter, se ha quejado del precio de un barraquito en la capital de la isla.

Le han cobrado 3,60 euros por un barraquito en Santa Cruz. Con los hashtaghs #NoVuelvo y #FuerteRobo, la usuaria que tuvo que pagar esa cuenta se cubre antes de tiempo: "No diré dónde ni me quejaré porque luego los listos de turno me dicen que no valoro ese café haya sido recolectado manualmente por indígenas colombianos".

Vuelve la pregunta

Volvemos a 2007 para recuperar la pregunta que hizo Jesús Cerdán, un taxista español, a Zapatero: ¿Cuánto vale un café? O, mejor dicho: ¿Cuánto debe valer un café? Dentro de la hostelería defienden que el café no es solo coger y servir.

Hacerlo en un local conlleva tiempo, detalle y esmero, al menos uno que valga la pena tomar. El otro bando mira hacia atras, cuando en los años 80 valía 60 pesetas, lo que hoy serían 50 céntimos.

O cuando valía 80 o 90 céntimos a principios de siglo, con la entrada del euro. Un buen café depende de muchas cosas, pero la pregunta está en el aire y la repetimos: ¿Cuánto debe valer un café?