"Lo peor es como se viste": Soy Camarero pone firme a un tinerfeño por su crítica en TripAdvisor

Las reseñas en páginas como Google o TripAdvisor se han convertido en los últimos años en la biblia para muchos y muchas personas que estando de viaje o buscando un nuevo lugar al que ir en su zona de residencia buscan un lugar para comer. Es por ello que los locales extreman de un tiempo a esta parte las opiniones que hacen sus clientes en estas plataformas. Seguro que alguna vez has ido a un restaurante y te han pedido de forma amable que dejes una reseña en Google para valorar positivamente la atención o los productos que has consumido en esa empresa.

Esta realidad también ha generado mucho 'policía' de TripAdvisor o Google, es decir, usuarios quizá excesivamente quisquillosos y que elevan al máximo las exigencias de algunos lugares a los que van. Precisamente para contrarrestar a este tipo de clientes, y también para defender los derechos de los empleados y empleadas de la hostelería, nació hace ocho años la cuenta en Twitter @SoyCamarero.

Su actividad consiste en denunciar excesos laborales de empresarios y mostrar algunos comentarios injustos de clientes que piensan que por el mero hecho de ser clientes siempre tienen la razón. Una de sus últimas publicaciones señala directamente a un cliente de Tenerife. 'Go729109', que es como se llama el usuario en TripAdvisor, puso un comentario quejándose de la forma de vestir de unos camareros que le atendieron en Lleida (Cataluña).

"Buenas día de paso por Lérida tuve la oportunidad de cenar en este restaurante.. Me gusta la decoración, la cena muy buenas, los platos bien presentado, hasta ahora muy bien. Lo peor es el personal como se viste. Un con percing in la nariz, otros con tatuaje, sin hablar de los zapatos de deportes parece que iba a entrenar. que me dira el dueño??? Un saludo desde Tenerife", es el comentario completo, repleto de faltas de ortografía.

La respuesta de la popular cuenta en redes sociales no se ha hecho esperar y ha reaccionado, llevándose tras su tuit infinidad de aplausos de sus seguidores: "El dueño no sé qué te dirá, pero te sobra prejuicio y te falta diccionario".