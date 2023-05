Sus improperios durante la actuación el pasado viernes de Abubukaka en La Laguna sorprendieron al público de Valle de Guerra, pero al sacristán de la localidad tinerfeña aún le quedaba cuerda. No le gustó el espectáculo que los cómicos realizaro sobre las tablas del pueblo por lo que recurrió a un video de tres minutos para increpar a los humoristas, discurso plagado de insultos en los que no se libró ni el Ayuntamiento de la Ciudad de Los Adelantados.

Tras la polémica desatada por sus palabras y después del apoyo recibido por Abubukaka, el sacristán ha hablado en exclusiva para el programa Ponte al Día, de Televisión Canaria. Una entrevista en la que no ha dudado en pedir disculpas a los componentes del grupo.

Tras dedicar a Abubukaka apelativos como "sinvergüenzas" o "malparidos", el sacristán se ha mostrado cabizbajo y nervioso ante las cámaras del programa de la productora Videre TV, perteneciente al grupo Prensa Ibérica. "Estoy profundamente arrepentido", dijo antes de reconocer que sus palabras le han "pasado factura".

Francisco, que así se llama el sacristán, asegura que "ha sido doloroso" y que está "muy triste". Por ello ha querido buscar el perdón de Abubukaka: "Lo siento chicos, se me fue la pinza", aseguró.

Disculpas a medias

No obstante, se trata de unas disculpas a medias puesto que aunque admite el error en las formas asegura que "lo volvería a hacer". "Falté el respeto con mis palabras pero siempre defenderé a la Virgen", sentenció.

De hecho, el sacristán insistió en que los cómicos deberían "cambiar el humor y no ofender las creencias" y, tal y como hiciera en el video, reiteró en que sus espectáculos "hacen mucho daño".

"Me arrepiento de haber pedido la compostura y las formas pero lo que ocurrió fue porque me tocaron lo más profundo de mis creencias", indicó el religioso antes de dejar ver que ha aprendido de la polémica: "Voy a evitar este tipo de espectáculos para no exaltarme".

Apoyos

Tanto desde el primer momento durante la actuación como a posteriori tras la difusión del polémico video, los integrantes del grupo cómico han estado recibiendo el apoyo del público.

Vivir en un pueblo tan bonito como Valle de guerra y tener que aguantar personajes oscuros y dignos de la España más casposa 🫣🙄😐 hay momentos que siento mucha vergüenza. Por mi parte gracias mil por el espectáculo del viernes @Abubukaka darnos el lujo de veros todo un lujo. pic.twitter.com/y8HUFKWt09 — Flipando_ando🥴 (@flipando_ando_) 8 de mayo de 2023

Los últimos en sumarse a la defensa del humor son precisamente otro de los grandes exponentes cómicos de las Islas: El Supositorio se ha inventado un sketch cargadito de ironía para respaldar a sus compañeros.